EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1280  27
Все про:запрет (1201) Институт нацпамяти (122) история (1361) Польша (4136)

 Cкандальный "исторический" закон в Польше заработает 1 марта

Изменения к скандальному закону об институте национальной памяти (ИНП) Польши, которым, в частности, предусматривается поправка об уголовном преследовании за отрицание преступлений “украинских националистов” против граждан Польши, опубликован в среду в польском правительственном вестнике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Главной темой переговоров в Польше 16 февраля будет снятие напряжения в исторических вопросах между странами, - Розенко

Поскольку закон вступает в силу через 14 дней после его опубликования в правительственном вестнике, то он вступит в силу 1 марта.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3050429
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що скаже веренційська комісія, чи відповідає цей закон нормам європейського права?
 показать весь комментарий
 
Мнение Венецийской комиссии будет послано туда же, куда мнение США, Израиля и Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Кто знает, только без флуда, объясните: Что такое с точки зрения Польши, «бандеровская идеология»? Почему Польша запрещает «бандеровскую идеологию»?
 показать весь комментарий
 
Ну это типа ихтамет и вывсеврети по Польски.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А це означає, "СУХСанув" - отримай............................. "зфоткався" з нацистською символікою - отримай............... назвав бандеру героєм - отримай............ і т.д....................
 показать весь комментарий
 
С точки зрения Польши "бандеровская идеология" - линия, которую проводила руководство ОУН-б и УПА на Волыни

C точки зрения Польши линия эта сопровождалась массовым выпиливанием польского меншинства, проживающего на данной территории


 показать весь комментарий
 
Ну а если быть точнее, линию по деокупации этих территорий Польшей
Ну и паралельно пиздили всех, кто мимо "проходил" и "заблудился"
 показать весь комментарий
 
Все из украинского, что не нравится полякам. При нечетких правовых определениях можно что угодно, даже нынешний флаг и тризуб под эту статью подвести.
 показать весь комментарий
 
Ну що ж..................... з 1 березня всім, в кого є аккаунти з фото де наявна "бандерівська символіка" - в Польщу ліпше не "суватись"................
 показать весь комментарий
 
 
Это ж надо пройти свой жизненный путь, что бы у вас-смердячих валенков и по сей день, при упоминании его имени, рвались пердаки на немецкие кресты и обрыстывали фекалками свои дырявые лапти!
 показать весь комментарий
 
 
Итак, с 1 марта официально весь мир получит доказательства того, что власть в Польше принадлежит нацистам, претендующим определять суть народов и их судьбу на основании того, что себя они считают сверхчеловеками. Зиг-пшеки полностью охренели.
 показать весь комментарий
 
А 39 том протоколов Нюрнбергского процесса поляки тоже перепишут? Там есть документы о преследовании бандеровцев со стороны нацистов. Теперь их дело хотят продолжить поляки? За пересмотр решений Нюрнберга в ЕС по головке не погладят...
 показать весь комментарий
 
У меня "Двенадцать месяцев" почти, уже давно... На подоконнике на Новый год цвела азалия, в январе, сменяя друг друга, цвели гиацинты. Параллельно - крокусы. Вторую неделю уже цветут тюльпаны. В больших цветочных горшках розы выбросили бутоны... А орхидеи цветут круглый год, сменяя друг друга, потому что их - 15 кустов...
 показать весь комментарий
 
В этом законе нет ни слова "бандера", ни "про бандера".
Там осуждается героизация нацистских прихлебателей.
Остается загадкой, почему к этим прихлебателям третьего рейха наши националисты прицепили Бандеру? Cкандальный "исторический" закон в Польше заработает 1 марта - Цензор.НЕТ 4483
 показать весь комментарий
 
Поляки еще подлее, чем казалось. Сейчас они резко озаботились судьбой евреев, но подают так, что главные антисемиты это украинцы, чтобы отвести внимание от того, что поляки ооочень поспособствовали Холокосту
 показать весь комментарий
 
Ага, переобуваются на лету как попкорн на сковородке
 показать весь комментарий
 
Этот "исторический" закон скоро станет "истерическим", и истерить по поводу него будут именно поляки, когда им США и Израиль "яйца на палку накручивать" начнут......
 показать весь комментарий
 
Є такий Польський гурт Еней. Який присвятив пісню - біля тополі - загиблим бійцям Української армії. Доречі вона в мене на дзвінку стоїть, ну то таке.... а веду до того що сильно ми всі стали політизовані.
 показать весь комментарий
 
 
Це точно, а поляки зовсім не політизовані.

"Art. 2a. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej.";Ну, і де той сташек, що тут недавно доказував, що малопольска всходня то не Західна Україна. Ну, то таке ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомCкандальный "исторический" закон в Польше заработает 1 марта
 
 
 
 
 
 вверх