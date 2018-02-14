 Cкандальный "исторический" закон в Польше заработает 1 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Поскольку закон вступает в силу через 14 дней после его опубликования в правительственном вестнике, то он вступит в силу 1 марта.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.
C точки зрения Польши линия эта сопровождалась массовым выпиливанием польского меншинства, проживающего на данной территории
Ну и паралельно пиздили всех, кто мимо "проходил" и "заблудился"
Там осуждается героизация нацистских прихлебателей.
Остается загадкой, почему к этим прихлебателям третьего рейха наши националисты прицепили Бандеру?
"Art. 2a. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej.";Ну, і де той сташек, що тут недавно доказував, що малопольска всходня то не Західна Україна. Ну, то таке ...