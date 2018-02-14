 Увидев снайперов на Майдане, я позвонил Александру Януковичу, но это уже была истерика: "Вы довели страну...". Разговора уже не было, - Сенченко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Первый разговор касался "отжима" бизнеса Сенченко (возглавлявшего партию "Батькивщина" в Крыму.

Также Сенченко рассказал о телефонном разговоре с Александром Януковичем 3 декабря 2013 года, через несколько дней после избиения студентов на Майдане: "Я ему позвонил, сказал, что это развивается в огромную проблему. Он говорит: "У меня тоже тревожное чувство, я бы хотел с вами поговорить. Но я в Донецке, глухо привязан, не могу отлучиться. Не могли бы вы прилететь?" - говорит мне. Я сел в самолет в Жулянах, в Донецке меня встретил его помощник, потом долго ехали к нему домой, и мы всю ночь разговаривали. И я начал разговор с того, что они не удержат власть. Сказал, что удержать могут, но ненадолго, и с большой кровью. Александр ответил, что Президент (так он папу именовал в таких разговорах) никогда крови не допустит. (...) Я говорю: "Поймите правильно, если сейчас еще общество может даже согласиться с тем, что Виктор Федорович в Межигорье будет своих внуков воспитывать, то с каждым новым событием все сложнее будет выйти на какую-то мирную форму". На что он говорит: "Ну вы же понимаете, мы вообще тут никому не верим". Он мне говорит: "А с кем вести переговоры?" Я говорю: "По логике вещей власть надо передавать самому сильному оппоненту с объявлением досрочных выборов". Он: "Не, ну, вы же понимаете, что с Сеней (Арсений Яценюк, - ред.) вообще смешно разговаривать, со Спортсменом (Виталий Кличко, - ред.) тоже, Тягнибок - понятно, а Юля… Юле (Юлия Тимошенко, - ред.) мы не верим". Я говорю, что если этот процесс как-то вязать, тогда нужно делать это под международные гарантии. И если вы к этому созреете, говорю ему, то можно ввязать в эту схему схему мирной передачи власти послов американских, немецких… Если бы они на это пошли, то бойни могло бы не быть".

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По словам Сенченко, после этого они с Януковичем-младшим разговаривали еще три раза, и каждый раз - в критические минуты. Следующий разговор был 16 января, когда парламент принял "диктаторские законы", потом - 22 января.

"22 января, когда были первые жертвы на Майдане, я позвонил ему и сказал: "Уже тех возможностей, о которых мы с вами говорили полтора месяца назад, нет. Но еще есть хоть какая-то возможность выровнять ситуацию". Последний раз мы говорили уже тогда, когда я увидел снайперов", - рассказал Сенченко. - И я тогда позвонил Александру Януковичу, но это уже была истерика с его стороны: "Вы довели страну, то и се...". Разговора уже не было".

Полный текст интервью с Андреем Сенченко читайте ЗДЕСЬ.

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