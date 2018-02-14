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 Политика Украины
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Все про:майдан (3764) Сенченко (220) Янукович Александр (295)

 Увидев снайперов на Майдане, я позвонил Александру Януковичу, но это уже была истерика: "Вы довели страну...". Разговора уже не было, - Сенченко

Начиная с 2010 года бывшему замглавы АП Андрею Сенченко несколько раз доводилось общаться со старшим сыном беглого президента Виктора Януковича Александром.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что  Первый разговор касался "отжима" бизнеса Сенченко (возглавлявшего партию "Батькивщина" в Крыму.

Также Сенченко рассказал о телефонном разговоре с Александром Януковичем 3 декабря 2013 года, через несколько дней после избиения студентов на Майдане: "Я ему позвонил, сказал, что это развивается в огромную проблему. Он говорит: "У меня тоже тревожное чувство, я бы хотел с вами поговорить. Но я в Донецке, глухо привязан, не могу отлучиться. Не могли бы вы прилететь?" - говорит мне. Я сел в самолет в Жулянах, в Донецке меня встретил его помощник, потом долго ехали к нему домой, и мы всю ночь разговаривали. И я начал разговор с того, что они не удержат власть. Сказал, что удержать могут, но ненадолго, и с большой кровью. Александр ответил, что Президент (так он папу именовал в таких разговорах) никогда крови не допустит. (...) Я говорю: "Поймите правильно, если сейчас еще общество может даже согласиться с тем, что Виктор Федорович в Межигорье будет своих внуков воспитывать, то с каждым новым событием все сложнее будет выйти на какую-то мирную форму". На что он говорит: "Ну вы же понимаете, мы вообще тут никому не верим". Он мне говорит: "А с кем вести переговоры?" Я говорю: "По логике вещей власть надо передавать самому сильному оппоненту с объявлением досрочных выборов". Он: "Не, ну, вы же понимаете, что с Сеней (Арсений Яценюк, - ред.) вообще смешно разговаривать, со Спортсменом (Виталий Кличко, - ред.) тоже, Тягнибок - понятно, а Юля… Юле (Юлия Тимошенко, - ред.) мы не верим". Я говорю, что если этот процесс как-то вязать, тогда нужно делать это под международные гарантии. И если вы к этому созреете, говорю ему, то можно ввязать в эту схему схему мирной передачи власти послов американских, немецких… Если бы они на это пошли, то бойни могло бы не быть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До решения по Крыму в 2014 Кличко требовал поделить "всё по стране", диспетчировал эту историю Фирташ, так было упущено время, - Сенченко  

По словам Сенченко, после этого они с Януковичем-младшим разговаривали еще три раза, и каждый раз - в критические минуты. Следующий разговор был 16 января, когда парламент принял "диктаторские законы", потом - 22 января.

"22 января, когда были первые жертвы на Майдане, я позвонил ему и сказал: "Уже тех возможностей, о которых мы с вами говорили полтора месяца назад, нет. Но еще есть хоть какая-то возможность выровнять ситуацию". Последний раз мы говорили уже тогда, когда я увидел снайперов", - рассказал Сенченко. - И я тогда позвонил Александру Януковичу, но это уже была истерика с его стороны: "Вы довели страну, то и се...". Разговора уже не было".

Полный текст интервью с Андреем Сенченко читайте ЗДЕСЬ

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делам Майдана только один человек отбывает наказание, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3050428
 
 
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стоматолог с хряком старшим должны быть уничтожены еще в феврале 2014г Увидев снайперов на Майдане, я позвонил Александру Януковичу, но это уже была истерика: "Вы довели страну...". Разговора уже не было, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4631
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Сенченко пропонував януковичу корупційну домовленість з лідерами Майдану, щоб зберегти владу і почались ці переговори як тільки почався Майдан! Тобто лідери Майдану хотіли продати протест януковичу кілька разів і тим показували свою слабкість і тому янукович ні на які перемовини не йшов, бо знав що ці продажні шкури готові домовлятись в будь якій ситуації і завжди зрадять народ України! Ця самовпевненість довела януковича до розстрілів на Майдані і до втечі в російський полон. А далі доведе до шибениці не тільки януковича, а всю регіональну банду!
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Тільки яким чином ти пов"язав лідерів Майдану з цим покидьком сенченко? Його ставлення до лідерів Майдану цілком негативне і збігається зі ставленням до них стоматолога. Навіщо взагалі нам читати ці риговські соплі? Щоб потрафляти зрадофілітикам?
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Які лідери Майдану в грудні 2013 року?
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не там где ты свиннорылое русское животное Побачивши снайперів на Майдані, я подзвонив Олександру Януковичу, але це вже була істерика: "Ви довели країну ...". Розмови вже не було, - Сенченко - Цензор.НЕТ 6109
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Тогда Украиной заправляли донецкие стоматологи, а сейчас продавцы трусов из Винницы, военные комиссары в отставке ...
Какая стыдоба! И как уже это все достало!
Боже, почему ты так сурово относишься к Украине????
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а снайперами оказались паштинские парастюки......
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просто коррупционная модель управления государством.
хоть до яныка, хоть после.
договоренности чья власть будет сильнее, как раз эту модель и показывают.
настоящие патриоты и государственные деятели не договариваются с ворами и коррупционерами, они их сажают.
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"Помните, когда на Красной площади поставили этот самый чемодан от Louis Vuitton? Был украинский анекдот, опубликованный кем-то во «ВКонтакте». «Москали не понимают, что за чемодан стоит на Красной площади. Да они просто не понимают, что это Янукович перевозит вещи».
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Бггг)))))охрененно тетки пляшут ...Когда был Майдан,то ни о Сене,ни о Кличко,тем более о Жуле,которая в тюряге была,никто ваще не думал
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В точку. Эти товарищи примазались к Майдану уже в самом конце событий. Мелькали там конечно и раньше, но народ их ив х@й не ставил.
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А почему эта гнида сенченко еще не сидит? Переговоры оно вело с овощами. Гандон штопанный
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3 декабря еще никто и не догадывался что Янык не удержит власть, достаточно было выгнать Захарченко и успокоить людей, пообещать евроассоциацию. Значит они уже знали что русня начнет войну.
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Сенченко- ты лох. По Конституции Украины Хам был бы обязан передать власть вот этому: Побачивши снайперів на Майдані, я подзвонив Олександру Януковичу, але це вже була істерика: "Ви довели країну ...". Розмови вже не було, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4068
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Взагалі то ні, влада переходила до голови Ради.
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Власть перешла бы Рыбаку. До 22 февраля 2014 г. он был Председателем ВР.
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Интересно, а не сбежал бы Янек, то сидел бы или нет? Или бы вместе с Бойко и К° открывал бы ногой двери в АП. Или судьи так же тянули бы с ним резину как со Штепой , Ефремовым, Керносом и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУвидев снайперов на Майдане, я позвонил Александру Януковичу, но это уже была истерика: "Вы довели страну...". Разговора уже не было, - Сенченко
 
 
 
 
 
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