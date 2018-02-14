 Из-за аварии на ЛЭП север оккупированного Крыма и Севастополь остались без света

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

"В результате действия противоаварийной автоматики (ЛАПНУ) кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей Джанкоя, Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского, Раздольненского районов, а также частично города Севастополя суммарной мощностью 99 МВт (около 243 тысяч абонентов)", – говорится в сообщении.

В "Крымэнерго" проинформировали, что отключение произошло в 13:35, а в 13:49 электроэнергию восстановили в полном объеме.

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В оккупированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.