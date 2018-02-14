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 Из-за аварии на ЛЭП север оккупированного Крыма и Севастополь остались без света

Кратковременное нарушение электроснабжения на севере Крыма и в Севастополе произошло днем 14 февраля из-за аварийного отключения высоковольтной линии 220 кВ "Джанкой – Насосная 2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".

"В результате действия противоаварийной автоматики (ЛАПНУ) кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей Джанкоя, Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского, Раздольненского районов, а также частично города Севастополя суммарной мощностью 99 МВт (около 243 тысяч абонентов)", – говорится в сообщении.

В "Крымэнерго" проинформировали, что отключение произошло в 13:35, а в 13:49 электроэнергию восстановили в полном объеме.

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В оккупированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из российской Кубани.

Источник: https://censor.net.ua/n3050427
 
 
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Это ложь. За десять-пятнадцать минут при таких отключениях электроэнергию не восстанавливают. Это не выключателем в комнате щелкнуть. Производится обычно комплекс обязательных мероприятий по включению. А он занимает время от получаса до часа если все без проблем проходит.
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Это правда.
просто с херсонщины был сбой подачи электрики.
Но вот не ясно где шыкаладные ляшки, которые блеяли что электричество не поступает на крысм с украинской територии . И что маланская лолита невиновата.
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Восстанавливают, сам свидетель. Осенью полностью прекратилась поставка ээ в Крым. Через 20 мин. подали. Через 10 мин. запустили производство на предприятии . . .
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что восстанавливают?
телефонную связь с херсоноблэнерго?
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Факт. Еще и какой факт. И за него соевому тоже придется держать ответ.
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Как раз это важная тема.
Она показывает что произойдет с крысами на острове если с Херсонской области отключить электрику. А если иудокрысьчанам еще и газ перекрыть то у них наступит сплошной комунизм.
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Оперативно. У меня на даче так сегодня целый день света не было.
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И чтобы возместить ущерб от простоя, в резетки подали 380.
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У меня новость лучше -
Итак, через 4 дня, в субботу, стартует амбициозный проект SpaceX по размещению на околоземной орбите армады из 11 943 спутников, которые будут обеспечивать доступ в интернет из любой точки земного шара!
Первые спутники из состава глобального WiFi, а именно, Microsat 2a и 2b, будут запущены 17 февраля при помощи ракеты Falcon 9.
Что мы в итоге получим? Результатом данного проекта должно стать абсолютное разрушение границ и цензуры. Из любой точки нашей планеты, можно будет подключиться к глобальной сети, невзирая на блокировки правительства. Иными словами, блокада интернет-ресурсов и доступа в интернет в принципе, правительством Ирана, КНДР и прочих стран с устоявшейся тиранией, будет сведена на нет.
Также может быть нанесен серьезный удар по бизнесу провайдеров, предоставляющих услуги по доступу к сети Интернет. Хотя те из них, кто предлагает широкополосный доступ по оптоволоконным сетям, скорее всего, не пострадают. А вот операторы мобильной связи, предлагающие услуги 3G и 4G, будут вынуждены конкурировать с бесплатным и доступным везде доступом в Интернет.
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Это что ,и в Яндекс, и во вКонтакте заработают? Маск , ты лучший!
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на крысме:1. В Дэйр-эз-Зоре американцы показали свой вариант "гибридной войны": "ваши солдаты погибают, наши - нет". Прочтите, как американцы покрошили сотни российских оккупантов в Сирии, после чего Кремль просто утер свои сопли https://inforesist.org/massovaya-gibel-rossiyskih-voennyih/ . Тем временем российские террористы, убивавшие украинцев за бабки на Донбассе (это они сами так пишут), скулят, что россия их кинула в Сирии, послав в утиль https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963546337341071360 (скрин!). Все идентифицированные на данный момент уничтоженные в Сирии РОССИЯНЕ ранее воевали на Донбассе под видом "ШАХТЁРОВ И ТРАКТОРИСТОВ" https://twitter.com/den_kazansky/status/963546368118751234 (скрин!). А некоторые рассказали, как под видом "ОТПУСКНИКОВ" воевали на Донбассе и обстреливали Украину "Ураганами" С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. Такая вот "гражданская война" https://twitter.com/den_kazansky/status/963676219052101632 (скрин!). Тем временем Песков заявил, что "не понимает, в связи с чем должен объявляться траур, поскольку Кремлю ничего не известно о погибших в Сирии россиянах" https://twitter.com/i_army_org/status/963730695460974594 (фото-скрин!).
2. С утра где-то бахает со стороны моря. Опять у них учения. Господи, как надоело жить в этом аду. То истребители над крышами жилых домов, то залпы, то взрывы или автоматные очереди слышны с полигонов или моря. А уехать некуда. Да и возраст не позволяет искать, где притулиться. И могила сына здесь.
3. Оккупанты вчера предложили возродить в Крыму СМЕРШ. На евпаторийском паблике из 233 человек 67,4% проголосовали против. А вот комментарии: "Бред и ересь", "Вернем 37-й год взад!", "Надо бегом к психиатру", "Дебилы", "Это уже диагноз", "А давайте ГУЛАГ возродим!", "Друг на друга идиоты будут стучать, создавая лишние хлопоты и проблемы друг другу", "Сообщить о готовящемся преступлении - тут нет ничего постыдного", "Ты веришь в то, что укрдиверсанты в Крым едут с пилой, чтобы электроопоры пилить?", "Они едут без пилы, а пилу берут здесь", "Ну это смешно. Если в это кто-то верит, то я лучше промолчу. Хочешь, я тебе устрою благодарственное письмо от имени Штаба АТО за передачу военных данных? С представлением к награде. И вышлю случайно на почту Аксенову. Посмотришь что-такое укрдиверсант". После этого комментарии закрыли https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963520415304945664 (скрин).
4. Узнав о таких сроках за предательство, начинаю "переживать" за Крымский мост. Он не выдержит всех сбегающих из Крыма предателей https://lb.ua/society/2018/02/13/389986_krimskiy_dezertir_odintsov_poluchil_14.html (фото).
5. Поклонская считает, что её книгу запретили в Украине "из-за ненависти ко всему русскому", а на следующей неделе планирует организовать телемост с некими "жителями Украины", чтобы рассказать им "правду о ситуации в Украине"))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963479645990608898 (скрин).
6. Оккупанты сообщили, что "в избирательных участках Крыма поставят генераторы для предотвращения блэкаута". А помните, как путин ЛИЧНО четыре раза запускал "энергомост"? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963497031825285122 (фото и ссылка).
7. Часть Севастополя на непродолжительное время сегодня накрыл блэкаут. Оккупанты говорят, что "из-за больших перегрузок". Причем традиционно соврали, что света не было только в центре, хотя он отсутствовал и в других районах города. Кто кофеварку включил? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963739391393959937 (скрин). Тем временем лживые пропагандоны из "Форпоста" подали эту новость так: "Блэкаута в Севастополе не случилось: Многие севастопольцы остались без электроснабжения" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963752884503482369 (скрин).
8. Евпаторийские предатели выгребают камни с неба: "Куда мы катимся!? Крик души. Не могу понять, что вообще у нас происходит? Планируется застройка лимана, провелись общественные слушания. Каждый евпаториец имел право отдать свой голос «за» или «против» постройки. Но почему перед слушаниями начали запугивать тех, кто против (открыто в соцсетях и на ютубе)? Говорить, что уничтожат их бизнес, поднимут налоги, не дадут работать и т.д.! Мы голосовали за россию, путина и свободу! А не за город, в котором, выразив свое мнение, можно лишиться бизнеса! В чем дело?! Почему организовывается такая травля на тех, кто был против построек? Неужели настали такие времена, что собственное мнение нельзя выражать даже на общественных слушаниях?" https://twitter.com/KrimRt/status/963736203676667907 (скрин полностью).
9. Новости медицины и обещанных оккупантами предателям высоких зарплат: "Читаю, какая несчастная у нас горбольница и как там катастрофически не хватает врачей. Давайте начнем сначала - ПОЧЕМУ ИХ НЕ ХВАТАЕТ? Ведь еще пару лет назад всех хватало (прим. Имеет ввиду до оккупации, шифруется от экстремизма). Ответ простой - уменьшили зарплаты и начали сами сокращать врачей, мол, теперь 1 будет работать вместо троих! Экономия, так сказать! А теперь кричат, что не хватает врачей. Анон". Ответы: "Врачи у нас святые. Плюйте в меня ядом, но работают они на энтузиазме, а не за зп, ибо эту зп для доктора тяжело ЗП назвать", "В Евпатории 90% работают на энтузиазме, не только врачи", "Это не только в Евпатории!". После этого комментарии закрыли https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963716991998681088 (фото-скрин).
10. Даже самая упоротая вата бережно хранит украинские паспорта, сочиняя оправдания своей двустульежопости: "Я вот подумываю попользовать незалежную на безвиз, получить компенсацию за блэкаут-2015, так сказать. Только как представлю эту недограницу, погранцов с потными ручонками, дорогу до Херсона. План теряет свою привлекательность" https://twitter.com/Kosstik8/status/963501343897014273 (скрин).
11. Двустульежопые моряки-предатели скулят. Вот что значит сила евро и долларов, до которых можно добраться только через украинский паспорт: "Работаю на немцев, офшор, рядовой состав, весь экипаж немцы, флаг немецкий! Работаем только по Германии. Ни о каких российских документах и речи быть не может! Даже медкомиссия только с украинской печатью!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963505048641789952

12. У рашистской актрисы Анастасии Микульчиной и других понаехавших после оккупации, отбирают жильё. До этого у рашистки отжали ресторан. Ей приказано не рыпаться, т.к. "в Крыму теперь девяностые". Курва скулит, что жалеет о переезде https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963755729172811776 (фото-скрин).
13. Понаехавшие прут: "Привет, ялтинцы! Хотим переехать к вам жить! Постойте кричать: вот понаехали!!! Мы у вас работу не отбираем, в родном городе у нас несколько хороших бизнесов, приносящих доход, + будем свою квартиру сдавать. Анонимно". Ответы: "Про бизнес - хорошо, а то на 10 тысяч одному человеку сложно выжить", "Что за движуха такая, переехать все хотят?", "Короче, чухай в Израиль!", "»Дяди майоры», ну сколько можно мониторить мнения по этому поводу? Ну понятно же уже всё", "Мест нет! Как приедете, так и уедите. Сколько таких было и будет", "Может, хватит дятлов в таком маленьком городе?", "Лучше оставайтесь у себя. Здесь и так деятелей хватает" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963528038997733377 (скрин).
14. Понаехавшие решили выяснить, за что их ненавидят? Хотя в вопросе автора кроется и ответ. Просто понаехавшие - дурные, являясь избранной ватной кастой, которая прется на оккупированную территорию: "Объясните, чем понаехавшие так плохи? Ну, кроме, конечно, пробок на дороге и уменьшения рабочих мест для местных, что сомнительно. Ведь когда город увеличивается - это же хорошо. Анонимно". Ответы: "Город не увеличивается, в отличие от плотности населения", "Какой вам сервис с нашими зарплатами?", "Просто на них злобу выместить легче всего", "Ждём с мульон китаёз! Они могут жить по 20 чел. на пяти квадратах, работать по 24 часа и сожрут всех собак, кошек и голубей. А вы зачем?", "Автор, как вы думаете, возможно ли в полуторалитровую бутылку влить три литра воды? Нет!!!! Думаю, я ответила на ваш вопрос!", "Невыносимо заезженная тема. Даже читать не хочется. И так понятно, чем дело кончится. Если бы через экран можно было набить морду, то все бы были побиты друг другом после обсуждения этой темы", "Просто оставьте Крым в покое! Здесь здравница!", "Специалисты не едут в Крым, если только насильно не переводят, и то хотят сбежать. А вот люди, которые «я все могу, я все умею, только образования 3 класса», сюда мчат как за здрасте. Работают за копейки, но для них это «вау», потому что у себя они меньше получают. Для меня вот такая картина, ибо знаю ооочень много такого рода приехавши
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Для меня вот такая картина, ибо знаю ооочень много такого рода приехавших - работают на оплату квартиры и еду, зато в Крыму", "Это при СССР вы деньги ялтинцам везли, теперь везёте рассийским олигархам, а не местным. Уймитесь и не лезьте в наш город!!! Вас никто не зовёт!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963542998649884674

15. Оккупанты в Крыму издали приказ, которым запретили отмечать День Святого Валентина в учебных заведениях, т.к. он "не соответствует культурным традициям народов Крыма". Приказали воспользоваться программой импортозамещения и отмечать "отечественный аналог - День семьи, любви и верности 8 июня". Они скоро и в постель залезут, твари совковые https://ru.krymr.com/a/news/29038984.html
16. Крымские ватницы интересуются, можно ли на 23 февраля купить шоколадный набор в виде гранаты, пистолета и усов? И таки можно, в Крыму такое дерьмо продают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963515723107708928 (фото-скрин).
P.S. Ждал, когда же ватники начнут "скорбеть" для галочки об уничтоженных в Сирии россиянах. Но приказа из Кремля не последовало - там от них отреклись, а потому можно забить и забыть. Помните, как по приказу путинской шайки они выли в соцсетях из-за одного уничтоженного лётчика-террориста? Даже в Крыму согнали школьников на шабаш, и свечки выкладывали. А тут сотни гробов… И ничего. Не буду даже сравнивать с тем, как украинцы проводят в последний путь своих защитников. Лучше бы нам не пришлось этого делать, но война без потерь не бывает. И никто нам не указывает, как поступать. Наши слёзы искренние, а память о воинах навсегда останется в наших сердцах. А у них… Бабы ещё нарожают.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Электроэнергию надо было отключить 2 года назад. И ведь врали на всю страну, что отключили. А на поверку оказалось, что барыга до сих пор продаёт электроэнергию в Крым.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за аварии на ЛЭП север оккупированного Крыма и Севастополь остались без света
 
 
 
 
 
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