 Для Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Кроме того, по словам Холодницкого, для зама Труханова Вугельмана САП будет просить арест с альтернативой внесения 30 млн грн залога, а для остальных фигурантов - арест с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

При этом он сообщил, что на данный момент подозрения вручены шестерым задержанным фигурантам дела, а еще два находятся в розыске.

Холодницкий также сообщил, что избрание меры пресечения будет проходить в Соломенском райсуде Киева.

Глава САП подчеркнул, что все задержанные имеют статус подозреваемых и пока ни в чем не обвиняются.

"Прокурорам понадобится 3-4 месяца, чтобы заврешить расследование", - добавил Холодницкий.

Напоминаем, что 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.



По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.