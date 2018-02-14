 Для Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Кроме того, по словам Холодницкого, для зама Труханова Вугельмана САП будет просить арест с альтернативой внесения 30 млн грн залога, а для остальных фигурантов - арест с альтернативой внесения 10 млн грн залога.
При этом он сообщил, что на данный момент подозрения вручены шестерым задержанным фигурантам дела, а еще два находятся в розыске.
Холодницкий также сообщил, что избрание меры пресечения будет проходить в Соломенском райсуде Киева.
Глава САП подчеркнул, что все задержанные имеют статус подозреваемых и пока ни в чем не обвиняются.
"Прокурорам понадобится 3-4 месяца, чтобы заврешить расследование", - добавил Холодницкий.
Напоминаем, что 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
7 ч ·
Общаясь в Киеве с многими людьми, участвующими так или иначе в политической жизни Украины, я обратил внимание, что практически все они подверглись влиянию одесского мифа созданного политтехнологами нынешнего городского головы.
«Мэр (!?) с поддержкой одесситов в 70%» - так вещают все подконтрольные источники информации Труханова.
Но любой миф легко разбивается сухими цифрами.
Для начала вспомним результаты выборов в 2015 году, в следствии которых Труханов и стал главой горсовета.
За кандидата Труханова проголосовало 51,64% (138 353 голоса) , что само по себе уже далеко не 70%.
Отдельно хочется отметить, что остальные голоса одесситов были отданы кандидатам кардинально противоположным Труханову.
Считаем дальше.
Явка на выборы в Одессе составила 38% . Что говорит о том, что 62% одесситов ( примерно 440 000 ) вообще все равно кто сидит в горсовете.
Общее число избирателей в Одессе составляет чуть больше 700 000 человек.
То есть, на момент пика политической рекламы за одесского голову горсовета свои голоса отдали приблизительно 20% одесситов.
Примерно столько же предпочли другого кандидата.
20% одесситов - это далеко не 70%. И это без учета всех махинаций на выборах, которые хорошо известны всем кто хоть когда то сталкивался с избирательным процессом.
Стандартная ситуация , когда после выборов процент поддержки кандидата падает. А история с «Викторией», «Летним Театром» и др. определенно отняли процент поддержки одесситами нынешнего головы горсовета.
В итоге, согласно простым вычислениям, по факту меньше 20% одесситов поддерживают Труханова.
Для того, что бы создать нужный миф, необходимо иметь пару подконтрольных каналов, несколько подконтрольных изданий и немного заинтересованных крикунов-ботов.
Все это мы видели в более глобальном масштабе при агрессии рф против Украины. Такие же мифы , такими же методами…..
обиделся на труху за подставу
с пожаром хотя еще до конца не ясно
будет видно на суде
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А суд установит 100 000 гривен и гуляй Труханов.
Зарабатывай очередной миллиард и наказывай тех, кто тебя сдавал.
А Холодницкий конечно подаст аппеляцию... Как всегда.