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Все про:НАБУ (2161) задержание (4820) Труханов (84) Холодницкий (406)

 Для Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил журналистам на брифинге, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Кроме того, по словам Холодницкого, для зама Труханова Вугельмана САП будет просить арест с альтернативой внесения 30 млн грн залога, а для остальных фигурантов - арест с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

При этом он сообщил, что на данный момент подозрения вручены шестерым задержанным фигурантам дела, а еще два находятся в розыске.

Холодницкий также сообщил, что избрание меры пресечения будет проходить в Соломенском райсуде Киева.

Глава САП подчеркнул, что все задержанные имеют статус подозреваемых и пока ни в чем не обвиняются.

"Прокурорам понадобится 3-4 месяца, чтобы заврешить расследование", - добавил Холодницкий.

Напоминаем, что 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
 
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3050426
 
 
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низя сажать труханова пока труханов не сидит! Для Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 3775
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50 млн грн Труханов витрати тільки на відрядження, тобто Труханов таки домовився з рошеном і тому повернувся! Труханов - доларовий мільярдер і може заплатити і 50 млн доларів застави! Такий низький рівень застави говорить про те що Холодницький під контролем мафії!
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Наш суд-самій гуманный суд в мире, максимум 50 тыщ, а так под "личное обязательство"
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"вы даете нереальные планы, это волюнтаризм" Для Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6944. 700 тыщ максимум и свалит из страны.
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новый през первым делом должен будет убрать нах все эти "залоги"..
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разве это не компетенция ВР? она законы принимает! парламентская , почти , страна ,Украина то!
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Два лимона зелени для Одесской братвы ??? Вы что смеетесь ???
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Спокойно достанет из заднего кармана джинс.
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мдя 50млн....это карманные расходы трухи
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича! (с)
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Один только факт того, что Озопулос вернулся в Украину, говорит, что пацаны уже все порешали в нужную сторону
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Думаете на нейдет??? Лехко!!! Судейская система шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ еще и восстановит в должности. И буде трухлялый "колядовать" на следующие залоги. Для Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9410
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так должности его некто не лишает ведь..
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"до"- было все по другому и на троне сидел прокремлядьский Овощ. Я говорю за сейчас.
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цирк как обычно возьмут бабки и все патриот
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залог снизят до 500 тыс..он выйдет под домашний арест и будет дальше заносить..все это имитация, а не борьба с коррупцией..
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Непогана реклама Труханову...................... Хоч відразу ж йди кандидатом в президенти...........
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а вот скажите какой тупоголовый народ выбрал его? ведь он вором стал не 2 года назад
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Вадим Лабас
7 ч ·
Общаясь в Киеве с многими людьми, участвующими так или иначе в политической жизни Украины, я обратил внимание, что практически все они подверглись влиянию одесского мифа созданного политтехнологами нынешнего городского головы.
«Мэр (!?) с поддержкой одесситов в 70%» - так вещают все подконтрольные источники информации Труханова.
Но любой миф легко разбивается сухими цифрами.
Для начала вспомним результаты выборов в 2015 году, в следствии которых Труханов и стал главой горсовета.
За кандидата Труханова проголосовало 51,64% (138 353 голоса) , что само по себе уже далеко не 70%.
Отдельно хочется отметить, что остальные голоса одесситов были отданы кандидатам кардинально противоположным Труханову.
Считаем дальше.
Явка на выборы в Одессе составила 38% . Что говорит о том, что 62% одесситов ( примерно 440 000 ) вообще все равно кто сидит в горсовете.
Общее число избирателей в Одессе составляет чуть больше 700 000 человек.
То есть, на момент пика политической рекламы за одесского голову горсовета свои голоса отдали приблизительно 20% одесситов.
Примерно столько же предпочли другого кандидата.
20% одесситов - это далеко не 70%. И это без учета всех махинаций на выборах, которые хорошо известны всем кто хоть когда то сталкивался с избирательным процессом.
Стандартная ситуация , когда после выборов процент поддержки кандидата падает. А история с «Викторией», «Летним Театром» и др. определенно отняли процент поддержки одесситами нынешнего головы горсовета.
В итоге, согласно простым вычислениям, по факту меньше 20% одесситов поддерживают Труханова.
Для того, что бы создать нужный миф, необходимо иметь пару подконтрольных каналов, несколько подконтрольных изданий и немного заинтересованных крикунов-ботов.
Все это мы видели в более глобальном масштабе при агрессии рф против Украины. Такие же мифы , такими же методами…..
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надо как в Бельгии--закон об обязательном участии в выборах!
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Свободу Труханову! Прекратите эти пытки! Сейчас не 37 год.
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НАБУ как инструмент , а касса там за углом Для Труханова проситимемо арешт із альтернативою 50 млн грн застави, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4585 ! а вообщето для того и принимали в верх зраде при рыгоанальном бо льшинстве под покровительством януковоща это закон для себя на случай форс мажора , и чем благополучно и безнаказано щас пользуюются , вопрос только в количестве нолей .
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Другими словами, заплати и спи спокойно, за поребриком.
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Куда потом деваются деньги взятые как залог,оседают в карманах судей и прокуроров,идут на отдельный счёт??? Где их можно увидеть???Или,как говорил Гройсман пополняют золотовалютные запасы государства???
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Вы уровень зарплат тех же судей в самой нищей стране Европы видели?
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по ходу будкостроитель таки
обиделся на труху за подставу
с пожаром хотя еще до конца не ясно
будет видно на суде
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Ну що всі зручно вмостились на своїх диванах - серіал "Санта Барбара" запускає нові серії під назвою "боротьба шоколадної банди з корупцією в Україні". Сьогодні перші дві серії - "Арешт" і "Застава" - не пропустіть наступні серії!!!
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Разгром НАБУ трухановской банды: итогиВ рамках программы "Хлеба и зрелищ", НАБУ реализовало зрелищную часть, предъявив подозрения мэру и второсортным чиновникам горсовета.Мэр и его окружение сами себя закопали. Вместо того, чтобы как и подобает ворам, с гордо поднятой головой немного отсидеть и выйти авторитетными уголовниками в наколках, они предпочли сбежать. Поведение это, несомненно, недостойное. Теперь, даже если Труханов вернется, история с бегством будет висеть на нем тяжелым грузом: дорвавшегося до вершины своих мечтаний, его загнали какие-то НАБУины, которые ни одного уголовного дела через суд протащить не смогли. Конечно, и это оскорбление постепенно забудется обществом, но на участии в дальнейших выборах можно поставить крест. Да, Гурвиц после поражения и изгнания смог вернуться к власти, но у него иной имидж, чем у Труханова: тот культировал образ "настоящего полковника", который очень чувствителен к унижению.Не менее важно, что оскорбленный НАБУинами Труханов уже не нужен хозяевам мэрии. По загадочной причине, слишком откровенное воровство - стиль, полностью навязанный ему вторым хозяином мэрии - они принимают за инициативу Труханова, которые-де не умеет правильно воровать. В отличие от Ростдорстроя, который ворует очень много и сравнительно тихо.Труханов столько лет реализовывал свою мечту о создании собственной банды, чтобы выйти из тени руководителя, и провалил ее, слепо выполняя указания, а то еще и копируя их, пытаясь самостоятельно реализовать схемы, которые были предназначены для того, чтобы реализовывать их чужими руками - например, руками пренебрегаемого мэра. Бегство Труханова иррационально: с объявленным подозрением, НАБУ легко добьется его помпезной экстрадиции из Европы, да и в других странах прятаться ему будет нелегко. Греческий паспорт тоже сильно не поможет: преступление было совершено в Украине, где он был по украинскому паспорту до возвращения ему греческого гражданства, и крайне нелегко будет получить греческий отказ по экстрадиции собственного гражданина по более ранним фактам преступлений. Несомненно, Труханов предпочтет вернуться.Бегство Труханова остается полнейшей загадкой. Понятно, что НАБУ не смогло бы провести его дело через суд. Объявленное подозрение крайне слабое. По Краяну, мэру можно пришить разве что халатность: он не использовал своего права ветировать явно незаконное (без тендера) решение сессии о покупке здания. Нет никакого преступления в том, что здание было продано в двадцать раз дороже цены покупки, или что продавец собирался слить оплату фиктивной компании - тем более, пойди докажи, что он знал о фиктивности.Дело НАБУ слабо и тем, что затрагивает очень узкий круг лиц, и не выходит за рамки Украины, разрабатывая бенефициаров офшорных компаний. Несомненно, при правильной постановке, подозрение должны были получить, в первую очередь, трухановские депутаты, голосовавшие за сделку Краяна без подосновы (они не получили даже ссылки на оценку), без тендера, без необходимости (у города было аналогичное здание Кивана на Малиновского) и с явным ущербом для представляемой ими территориальной общины. Кстати, многих из этих негодяев изберут снова и на следующих выборах: "пипл хавает". Подозрение объявлено далеко не всем тем чиновникам мэрии, чьи подписи стоят под вынесенным на сессию проектом решения, хотя каждая такая подпись это состав преступной халатности.Между тем, действия НАБУ открывают иной вопрос: а нужно ли стараться все проводить через суд? При общеизвестной коррумпированности этого органа и практической невозможности провести дело крупных коррупционеров через три инстанции - за достаточно большие деньги, судьи примут заказное решение в пользу коррупционеров - возможно, стоит обходиться без суда? Безусловно, это далеко от определения правового государства, и в долгосрочной перспективе только ухудшит ситуацию в Украине, но в перспективе краткосрочной, очищает Одессу от невероятно наглой городской администрации.Среднесрочные последствия в разгроме трухановцев отсутствуют. Хозяин мэрии остается над следствием, и его основному бизнесу ничто не угрожает. На место Труханова точно не придет борец с коррупцией. Разграбление будет более культурным, да уж и грабить осталось куда как меньше - больше бюджет, чем тотально украденную недвижимость. Трудно представить, что новый мэр не пойдет на сговор с бывшими владельцами мэрии, награбившими только недвижимости на 60-80 млн долларов, не считая участков и прав на застройку на гораздо большую сумму. С учетом купленного ими решения Могила по делу ЗАГСа, разрушившего доктрину надлежащего приобретателя в отношении неправильно приватизированного коммунального имущества, стоимость их объектов сейчас нулевая: продать столь уязвимую недвижимость невозможно. Они готовы будут заплатить значительную долю за ее легализацию новым мэром. После Гурвица, они легализовывали украденное при нем за 50%, и вероятно, сейчас разговор будет идти о не меньшей сумме. Вряд ли какой-то мэр откажется от взятки имуществом в десятки миллионов долларов.Учиненный НАБУ разгром трухановской банды не станет уроком для других коррупционеров. Все понимают, что это не системная работа, а показательное выступление, демонстрация мускулов НАБУ на отдельно взятом мэре. Воровать продолжат по-прежнему. http://hrabro.com/106957
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Для Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий.

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А суд установит 100 000 гривен и гуляй Труханов.
Зарабатывай очередной миллиард и наказывай тех, кто тебя сдавал.
А Холодницкий конечно подаст аппеляцию... Как всегда.

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В своё время Гурвиц предлагал Хаму 1 миллиард $ в год за кресло одесского мэра на новый срок. Хам его послал подальше, сказав, что нашёл вместо Эдика более выгодную для него кандидатуру. Конечно, в нынешних условиях "стрижка" с города упала в $ раза в 2, но свой "залог" в неполных 2 млн. $ Труха с бандой имеют за 1 "рабочий" день максимум. Плюс перспективы от увеличения местных бюджетов в 2018 году. Считайте, до обеда "отобьёт".
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Ну фсё. Откупные назначили. За 50 лимонов на свободу с чистой совестью.
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Що лисому хабарнику 50 млн. грн?!!! Клоуни як ви вже за#бали!! При овочі народу жилося краще...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля Труханова будем просить арест с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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