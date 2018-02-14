В 2017 году 2,9 тыс. уголовных преступлений в Украине совершены иностранцами, чаще всего гражданами РФ, Грузии и Азербайджана, - Аброськин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Нацполиции, об этом 13 февраля сообщил первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин во время совместного рабочего совещания с представителями Государственной миграционной службы в рамках проведения операции "Мигрант".

В заседании приняли участие руководители департаментов уголовного розыска и превентивной деятельности, а также директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Как отметил первый заместитель председателя Нацполиции, в ходе проведения отработки операции "Мигрант" полиция будет концентрировать свои усилия на прекращении деятельности так называемых "воров в законе" и представителей иностранного криминалитета, которые попадают в страну с целью совершения правонарушений, незаконного обогащения и, таким образом, создают угрозу для общества.

"Так, в 2017 г. 2900 уголовных правонарушений на территории страны совершены иностранцами. Из них 746 - гражданами Российской Федерации, 707 - гражданами Грузии, 425 - гражданами Азербайджана, Молдовы - 271, Армении - 141, Узбекистана - 134", - сообщил Аброськин.

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По его словам, в прошлом году гражданами других государств на территории Украины совершено 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Кроме того, иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии.

Все эти преступления раскрыты.

Кроме выявления иностранцев, нарушающих правила пребывания на территории Украины или осуществляют здесь уголовные проступки, на очередном этапе операции "Мигрант" будет еще одно приоритетное направление. Речь идет о борьбе с теми уголовными элементами, которые рассматривают территорию нашего государства как место своей незаконной деятельности, и незаконную миграцию правонарушителей между нашим государством и Европейским Союзом.

"Основная задача правоохранителей в сотрудничестве с Государственной миграционной службой заключается в защите Украины и стран ЕС от криминальных посягательств. Поэтому полицейские должны контролировать процессы незаконной миграции, разыскивать и устанавливать лиц с криминальными намерениями и препятствовать их противоправной деятельности", - добавил Аброськин.

В свою очередь директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко отметила, что в рамках сотрудничества основной акцент будет направлен на перекрытие каналов незаконной миграции в Украину, особенно из стран так называемого "миграционного риска". Кроме того, важным является документирование деятельности радикально настроенных граждан, которые могут использовать Украину как место концентрации своих единомышленников.

Во время рабочей встречи речь шла о сотрудничестве между правоохранительными ведомствами в направлении формирования базы Национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан. Кроме того, присутствующие обсудили следующие шаги в реализации профилактических мероприятий в рамках отработки операции "Мигрант".

Напомним, ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины Аброськин сообщил, что в Украине с 12 февраля стартует общегосударственная отработка операции "Мигрант". Мероприятия имеют целью выявление и пресечение противоправной деятельности отдельных категорий лиц, в частности - так называемых "воров в законе", направленной на дестабилизацию обстановки в стране. Мероприятия продлятся до конца апреля.