 Разочарование темпами реформ и снижение жизненных стандартов может привести к досрочным выборам в Украине, - Нацразведка США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.
При этом США не исключают досрочных выборов в Украине.
"Разочарование темпами реформ, снижение жизненных стандартов, ощущение ухудшения ситуации с коррупцией и политическое противостояние накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам", - говорится в докладе.
Там также отмечается, что лидеры оппозиции будут пытаться извлечь выгоду недовольством общества и ослабить президента и провластную коалицию.
Как известно, выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах Президента Украины" должны состояться 31 марта 2019 года.
http://censoru.net/24795-poroshenko-pozvonil-putinu-v-tretyu-godovschinu-podpisaniya-minskih-soglasheniy.html
Вже зазвонила , падлюка соєва...😁
о том кого в мире приглашают за стол а кто смотрит на балах сиськи фемен.
рылом не вышли. это если перевести с дипломатического.
обворованных им сограждан
Ну навіщо ви Пєтю лякаєте? У нього і так цукор піднявсь після цієї фемен з тітьками
2. Липецк. Будет жить у
свечногозаводика. Тёща опять таки
Такое же самоощущение было и у Януковича и его банды. Оно оказалось ложным. Не играйте со спичками. Выйдите на улицу хотя бы инкогнито, в темных очках, послушайте, посмотрите. Достаточно искры.
чуть не сто процентная поддержка была.
ан нет.... народ он такой.... когда его обдирают.
А от хто дістанеться, це вже - "Україна - не паРаша."
Правда ВОНА теж буде приймати участь в цій операції.
😁😺
Одна оковита йому в голові.