 Разочарование темпами реформ и снижение жизненных стандартов может привести к досрочным выборам в Украине, - Нацразведка США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса.

При этом США не исключают досрочных выборов в Украине.

"Разочарование темпами реформ, снижение жизненных стандартов, ощущение ухудшения ситуации с коррупцией и политическое противостояние накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам", - говорится в докладе.

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Там также отмечается, что лидеры оппозиции будут пытаться извлечь выгоду недовольством общества и ослабить президента и провластную коалицию.

Как известно, выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах Президента Украины" должны состояться 31 марта 2019 года.