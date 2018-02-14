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 Политика Украины
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Все про:выборы (20061) разведка (1812) США (13263) реформы (2895) Коутс (1)

 Разочарование темпами реформ и снижение жизненных стандартов может привести к досрочным выборам в Украине, - Нацразведка США

Украина находится под угрозой внутреннего беспорядка, чем может воспользоваться Россия для изменения прозападной ориентации Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса. 

При этом США не исключают досрочных выборов в Украине. 

"Разочарование темпами реформ, снижение жизненных стандартов, ощущение ухудшения ситуации с коррупцией и политическое противостояние накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам", - говорится в докладе. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я работал Президентом, мне не понравилось", - Турчинов заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах

Там также отмечается, что лидеры оппозиции будут пытаться извлечь выгоду недовольством общества и ослабить президента и провластную коалицию.

Как известно, выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах Президента Украины" должны состояться 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3050285
 
 
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Так вот кто Будку с анакондой шатает и не верит в ришуча реформы соевых мародеров?!
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опять ахенты кремля..уже в американскую разведку просочились..
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Лоле впору опять звонить в Мацкву - господин путен! Пожалуйста, ввиди вайска. Мириканцы золотой унитаз хытають
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и позвонит..лично я не сомневаюсь..
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Уже позвонил,новости читайте:"12 февраля, в третью годовщину подписания Минских соглашений, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. "
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торговіе партнеры обсудили общий план действий по защите своих интересов.
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Беседа между президентами Украины и РФ Петром Порошенко и Владимиром Путиным состоялась по инициативе украинской стороны и "была не короткой"
http://censoru.net/24795-poroshenko-pozvonil-putinu-v-tretyu-godovschinu-podpisaniya-minskih-soglasheniy.html

Вже зазвонила , падлюка соєва...😁
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Юлия Тимошенко также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности Как отмечается, в этом году в мероприятии примут участие Генеральный Секретарь ООН Антонио Гутерриш, Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Канцлер Австрии Себастьян Курц, Генеральный Секретарь ОБСЕ Томас Гремингер Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда, Генеральный директор МВФ Кристин Лагард, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурэр, Министр Обороны США Генерал Джеймс Маттис, Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт МакМастер, делегация Конгресса США во главе с сенатором Джоном Маккейном, Шелдоном Уайтхаус и Бобом Коркер, главы государств и правительств, министры иностранных дел и министры обороны многих стран мира, представители международных организаций, мировые политики и эксперты.

о том кого в мире приглашают за стол а кто смотрит на балах сиськи фемен.
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Кстати, это реальные рейтинги, а не пропорошенковские
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И где в списках Юля?..Появиться на такой встрече может возле журналистов на галёрке и самовольно припёршийся Порошенко..и Сня-Кролик...и даже ещё не сидящий почему-то Бойко...
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ни одному из выше перечисленных не давали слова на "Молитовном завтраке"
рылом не вышли. это если перевести с дипломатического.
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Вот сейчас повылазят гнойные хуйлопорошенковцы и завоют: Зрада, агенты путина, парашенко гардимся, божья роса.
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где дежурные чокоплядовые? Пора отчищать свое обожэ от коричневого)))) Почему спит траещинский своловей? За что ему деньги платят????
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Рабочий день у них еще не начался. Скоро подтянутся.
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странно. Раньше в 6 утра уже свалавей заливался...
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Досрочные, так досрочные! Несмертельно для страны. Только избирательное законодательство и ЦИК необходимо поменять, как минимум. А где же наши народные депутаты, бредущие редеющей толпой за отцом-президентом?
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вы же этих гнид к власти и привели а теперь озабочены бедственным положением народа у.роды
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А разве Фирташ работает в американской разведке?
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Укрпошта , розносить по домікам цукерки рошен.


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Кстати интересный вопрос - уровень жизни был выше до революции или после? А то вернуть всё назад не такая уж и плохая идея.
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Уровень жизни был до российской агрессии. Вернешь в зад все, что вы украли и разрушили, кацап?
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Исчезнет РАБссия и ЧВК Вагнеры,делов то.Еще Пару налетов США и Израиля на быдло Плешивого Педофила и всё устаканится...
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О своей Родине думай, а то за тебя американская разведка думает.
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Неа,я о Крысах Кремлевских Думаю уже 72 года.... Розчарування темпами реформ і зниження життєвих стандартів може призвести до дострокових виборів в Україні, - Нацрозвідка США - Цензор.НЕТ 830
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Чего о них думать? Они были до тебя и будут после тебя.
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пора порошенке возвращаться к своему бизнесу, построенному на рабском труде
обворованных им сограждан
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Ну навіщо ви Пєтю лякаєте? У нього і так цукор піднявсь після цієї фемен з тітьками
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Я вот все думаю куда Пэтя бежать будет? В Ростов не примут (там занято шапкокрадом) В Европу? Там Миха его ждет!
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1. Хайфа
2. Липецк. Будет жить у свечного заводика. Тёща опять таки
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Вы врете с каждым днем все больше. Мало того, вы становитесь все увереннее в том, что народ все вытерпит, что покричат и разойдутся. Что, власть сильна как никогда?
Такое же самоощущение было и у Януковича и его банды. Оно оказалось ложным. Не играйте со спичками. Выйдите на улицу хотя бы инкогнито, в темных очках, послушайте, посмотрите. Достаточно искры.
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а у Чаушеску перед тем как .....
чуть не сто процентная поддержка была.
ан нет.... народ он такой.... когда его обдирают.
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шокоригу уже не намікають, а кажуть прямим текстом!
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Зараз соєві почнуть волати: "Американські наймити кремля, мля..."
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у меня сосед бизнесмен 23.года,3 года назад купил перфоратор,дрель,паяльник по пластиковым трубам,ножницы и всякие мелочи типа ключи и трещотку для нарезки резьб.Вчера смотрю едет на инобрычке,спрашиваю,откуда дрова за столь короткое время?я почти 50 лет отпахал на дохлый ссср,а нищим остался...,говорит : я честно работал по подвалам сказал,людям тепло воду проводил,счётчики ставил и налоги честно платил.а вы ворю коммуняцкие в СССР даже электричество воровали отматывали назад счётчики. Разочарование темпами реформ и снижение жизненных стандартов может привести к досрочным выборам в Украине, - Нацразведка США - Цензор.НЕТ 6425Не угадал говорю сынок,я совкам через бухгалтерию налоги отстегивал ЧЕСТНО,...Поржали да разошлись. Разочарование темпами реформ и снижение жизненных стандартов может привести к досрочным выборам в Украине, - Нацразведка США - Цензор.НЕТ 6425
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Не самый плохой сценарий, как по мне. Украинцы досрочно получат гречку и свежепокрашенные за бабло депутатов лавочки для пенсов. А особо старательным пенсам может даже оплатят интернет.
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Головне, що Україна позбавиться Пєціка.
А от хто дістанеться, це вже - "Україна - не паРаша."
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Если во второй тур выйдут Порох и Бойко, то не избавится, а если Порох и Йуля, то будет эпическая битва, которая опять превратит независимость Украины в развалины.
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Намьок - Український Макрон утомився чекати.
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Что-ж Порошенко убрал с шахматной доски слона (офицера), ждём выхода королевы - Юлии Владимировны.
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А я чомусь гадаю, що буде Український Макрон.
Правда ВОНА теж буде приймати участь в цій операції.
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Гражданам Украины сладкое за четыре года изрядно поднадоело, именно поэтому компания по утилизации кондитерского «гаранта» и началась.

😁😺
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А ведь не прошло и два дня как Офшорник сдуру и мстительности вывез на своём непосильно заработанным трудом литаку Михо и не прошло и дня как он отчитался об этом перед сюзереном Хуйлом, как уже нарвался на кукан Вашингтонскому обкому. Дали буде
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бывший Премьер Украины Азиров Мыкола Яновыч ФОРМИРОВАЛ 16 бюджетов Украины из 23.я его за язык не тянул.... Розчарування темпами реформ і зниження життєвих стандартів може призвести до дострокових виборів в Україні, - Нацрозвідка США - Цензор.НЕТ 6547
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А ВЫБОРА ТО НЕТ И ЭТО ПЕЧАЛЬНО.ИЗ 42МЛН ЧЕЛОВЕК,НЕТ НЕ ОДНОГО ПОДХОДЯЩЕГО.
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Бідний Пєцік, ні щєкаладу не їсть і сон його не бере.
Одна оковита йому в голові.
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Список 22 ДАУНетских миллиардеров я на цензоре уже печатал,повторяться не буду.Список 16 миллиардеров РАБссии работающих в Украине тоже печатал.Выводы делайте сами,типа кто разрешил миллиардеру Роме Абрамовичу или Олегу Дерипаске покупать украинские заводы фабрики... Розчарування темпами реформ і зниження життєвих стандартів може призвести до дострокових виборів в Україні, - Нацрозвідка США - Цензор.НЕТ 8600
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазочарование темпами реформ и снижение жизненных стандартов может привести к досрочным выборам в Украине, - Нацразведка США
 
 
 
 
 
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