 За прошедшие сутки никто из украинских воинов не пострадал. Враг осуществил 14 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении эпицентром огневого напряжения стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибром 122-мм по позициям сил АТО неподалеку от Троицкого.

Также недалеко от прифронтового населенного пункта, противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы у этого населенного пункта продолжались более пяти часов - оккупантами было выпущено около 150 снарядов и мин.

Вражеская активность наблюдалась и на подступах к Луганскому, где российско-оккупационные войска выпустили более 60 мин калибром 120- и 82 мм. При этом боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Новозвановки и Попасной силы агрессора вели огонь из 82-мм минометов. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорска, Зайцево и Станицы Луганской.

"В общем, за минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник осуществил 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 февраля российские наемники 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.