 Статус пострадавших вследствие военных действий на Донбассе получили только 6 детей, - советник Минсоцполитики Магурова

Об этом сообщила в эфире Громадського радіо советник Минсоцполитики по вопросам ВПО Александра Магурова, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что в Закон Украины об охране детства были внесены соответствующие изменения, где было дано определение детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и сказано, что необходимо разработать постановление о предоставлении статуса этим детям.

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В апреле прошлого года постановление "Об утверждении порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов" было издано. "За этот достаточно длительный период мы уже имеем определенную статистику, сколько детей смогло получить статус. Сейчас официальные данные - это шесть детей, которые получили этот статус официально, и получили его на сегодняшний день", - отметила Магурова.

Вместе с тем, она отметила, что вдоль линии разграничения сейчас живет около 200 тысяч детей, а в 5-километровой зоне от линии разграничения живет около 15 тысяч детей. По ее мнению, существует большое несоответствие между этими цифрами и количеством детей, которые получили официальный статус. Александра Магурова объяснила, что дети получили соответствующий статус или в Донецкой, или в Луганской области. Во всех случаях - после ранения.

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