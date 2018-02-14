 Статус пострадавших вследствие военных действий на Донбассе получили только 6 детей, - советник Минсоцполитики Магурова

Об этом сообщила в эфире Громадського радіо советник Минсоцполитики по вопросам ВПО Александра Магурова, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что в Закон Украины об охране детства были внесены соответствующие изменения, где было дано определение детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и сказано, что необходимо разработать постановление о предоставлении статуса этим детям.
В апреле прошлого года постановление "Об утверждении порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов" было издано. "За этот достаточно длительный период мы уже имеем определенную статистику, сколько детей смогло получить статус. Сейчас официальные данные - это шесть детей, которые получили этот статус официально, и получили его на сегодняшний день", - отметила Магурова.
Вместе с тем, она отметила, что вдоль линии разграничения сейчас живет около 200 тысяч детей, а в 5-километровой зоне от линии разграничения живет около 15 тысяч детей. По ее мнению, существует большое несоответствие между этими цифрами и количеством детей, которые получили официальный статус. Александра Магурова объяснила, что дети получили соответствующий статус или в Донецкой, или в Луганской области. Во всех случаях - после ранения.
Відчитався перед шефом, падлюка...
"дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;
Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах
№ 936-VIII від 26.01.2016}
Стаття 30-1. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
Держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз'єднання їх із членами сім'ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений цією статтею, до встановлення віку.
Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.