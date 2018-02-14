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 Политика Украины
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 Статус пострадавших вследствие военных действий на Донбассе получили только 6 детей, - советник Минсоцполитики Магурова

Вдоль линии разграничения сейчас живет около 200 тысяч детей, а в 5-километровой зоне от линии разграничения - около 15 тысяч детей.

Об этом сообщила в эфире Громадського радіо советник Минсоцполитики по вопросам ВПО Александра Магурова, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что в Закон Украины об охране детства были внесены соответствующие изменения, где было дано определение детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и сказано, что необходимо разработать постановление о предоставлении статуса этим детям.

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В апреле прошлого года постановление "Об утверждении порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов" было издано. "За этот достаточно длительный период мы уже имеем определенную статистику, сколько детей смогло получить статус. Сейчас официальные данные - это шесть детей, которые получили этот статус официально, и получили его на сегодняшний день", - отметила Магурова.

Вместе с тем, она отметила, что вдоль линии разграничения сейчас живет около 200 тысяч детей, а в 5-километровой зоне от линии разграничения живет около 15 тысяч детей. По ее мнению, существует большое несоответствие между этими цифрами и количеством детей, которые получили официальный статус. Александра Магурова объяснила, что дети получили соответствующий статус или в Донецкой, или в Луганской области. Во всех случаях - после ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050283
 
 
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Говнюки те кого мы подразумеваем и о ком сразу подумали, ну да они там высоко где то, откуда глаз правительственный ни чего не замечает в силу своей слепости
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Весь час продовжують ділити законодавчо народ України, а потім дивуються звідки беруться сєпари.
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это воистину высокий статус, и выдают его исключительно до смерти. Наверняка он есть у детей Порошенка, и у самого Порошенка. Пострадавший детства.
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В мировой практике уже есть пример возмещения (разумеется это мизер,т.к.как можно возместить потерянное детство ). Германия до сих пор платит многим в странах бывшего СССР и в Украине тоже. Признание мировым сообществом агрессии РФ ,мне кажется и я очень надеюсь,даст право жителям Украины ,в судебном порядке,претендовать на пожизненные выплаты. И особенно детям...
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Беседа между президентами Украины и РФ Петром Порошенко и Владимиром Путиным состоялась по инициативе украинской стороны и "была не короткой" http://censoru.net/24795-poroshenko-pozvonil-putinu-v-tretyu-godovschinu-podpisaniya-minskih-soglasheniy.html

Відчитався перед шефом, падлюка...
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Ну, почитав... Одні декларації, і ніякої конкретики...Як кажуть, "Все. І нічого...". Поки хтось конкретний не візьметься конкретно за конкретну дитину і не доведе в судовому порядку її нижченаведений статус - справа з місця не зрушиться. А де підтримання органом, що відає захистом дітей? Де покладений на орган опіки та піклування, зокрема, на його юрдичну службу ОБОВ"ЯЗОК не те що подавати до суду клопотання про встановлення дитині цього статусу, а, хоча б, надання безоплатної, за рахунок держави, юридичної допомоги дитині, її батькам, чи її опікунам в отриманні подібного статусу? Де відповідальність органу за невиконання чи ігнорування вимог по захисту прав цих дітей? Самі ці органи на себе цей "головняк" не повісять, а механізму, що зобов"яже їх це робити - немає...
"дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;

Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах
№ 936-VIII від 26.01.2016}
Стаття 30-1. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
Держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз'єднання їх із членами сім'ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений цією статтею, до встановлення віку.
Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус пострадавших вследствие военных действий на Донбассе получили только 6 детей, - советник Минсоцполитики Магурова
 
 
 
 
 
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