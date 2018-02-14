 Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа". ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минмолодежи, в мероприятии участвовал глава ведомства Игорь Жданов, руководство базы, представители национальных федераций, спортсмены и тренера.

Присутствующие, в частности, отметили, что 11 января этого года олимпийскому национальному спортивному центру "Конча-Заспа" исполнилось 44 года.





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"Модернизация нашей главной олимпийской базы является одной из ключевых задач для Министерства. Во всем мире подготовка национальных сборных команд к чемпионатам мира и Олимпийским играм происходит преимущественно на специализированных спортивных базах национального масштаба. С работой таких современных баз я лично знакомился во время визитов в Польшу, Беларусь и Японию. Убежден, модернизация существующих помещений и реконструкция "Конча-Заспы" с построением новых спортивных сооружений - это лучшая инвестиция в олимпийское будущее Украины", - отметил Игорь Жданов.

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Генеральный директор базы Андрей Крилюк рассказал, что главными проблемами в настоящее время является недостаточное количество тренировочных площадей для специальной и общефизической подготовки, а также устаревшая инфраструктура.

Он напомнил, что по поручению Министра Игоря Жданова недавно была открыта новая гимнастическую яма. Для нужд базы также закуплено и установлено новое оборудование на 5,48 млн. грн. - борцовские ковры, гальваническая ванна в медико-восстановительный центр, льдогенератор, стиральные машины и прочее.

В конце 2017 года на ОНСЦ "Конча-Заспа" были переоборудованы технические помещения под залы специальной и общей физической подготовки, заменено освещение в игровом зале, а также в зале гимнастики и дзюдо, реконструирована система видеонаблюдения и тому подобное. Все это на общую сумму 6,387 млн грн. "Мы болеем за результаты наших спортсменов, и понимаем, что без надлежащей современной инфраструктуры невозможно бороться за высокие места", - отметил Андрей Крилюк.

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Заместитель генерального директора ОНСЦ "Конча-Заспа" Тарас Глущук во время презентации рассказал, что в 2017 было разработано три проекта и соответствующая документация (4,2 млн грн.) на реконструкцию и строительство новых спортивных сооружений. В частности, на базе предполагается осуществить:

реконструкцию и техническое переоснащение игрового зала, ориентировочная стоимость - 134,880 млн грн.;

строительство современного специализированного спального комплекса, который также будет отвечать потребностям спортсменов с инвалидностью, ориентировочная стоимость - 178,074 млн грн.;

на более отдаленную перспективу, строительство первого в Украине плавательного комплекса олимпийского класса, ориентировочная стоимость - около 518 млн грн.

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В свою очередь, представитель проектной организации "Херсонпроект" Ирина Молчанова и федерации плавания Украины Владимир Шумилин поделились с присутствующими параметрами объектов. В частности, игровой зал будет иметь общую площадь 4582 кв. м, будет содержать универсальный спортивный зал 45 на 24 м, отдельный зал для фехтования на четыре дорожки и другие площадки. Новый спальный корпус рассчитан на 132 спальных места, будет конференц-зал и просторная столовая. Что касается бассейна олимпийского класса на 75 м, то он будет работать по принципу трансформера. Его водная поверхность сможет разбиваться на различные зоны для водных видов спорта, например, на бассейны 50 и 25 м. Также плавательный комплекс будет включать тренировочные залы для неводных видов спорта. Все объекты спроектированы с учетом современных энергосберегающих материалов и технологий.

Тарас Глущук подытожил, что сейчас все проекты получили согласование градостроительных условий. При наличии средств, к их воплощению можно приступать уже в 2018 году. Министр Игорь Жданов отметил, что сейчас Министерством определяются источники финансирования начала строительства первой очереди.