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Все про:Жданов (133) Министерство молодежи и спорта (36) реконструкция (150) спорт (1504) Конча-Заспа (44)

 Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа". ФОТОрепортаж

В Министерстве молодежи и спорта 13 февраля презентовали план реконструкции олимпийского национального спортивного центра (ОНСЦ) "Конча-Заспа".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минмолодежи, в мероприятии участвовал глава ведомства Игорь Жданов, руководство базы, представители национальных федераций, спортсмены и тренера.

Присутствующие, в частности, отметили, что 11 января этого года олимпийскому национальному спортивному центру "Конча-Заспа" исполнилось 44 года.

Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра Конча-Заспа 01
Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра Конча-Заспа 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупила в 2017 году оборудования и экипировки на 20 млн грн для подготовки к Олимпиаде-2018, - Жданов. ТАБЛИЦА

Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра Конча-Заспа 03
Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра Конча-Заспа 04
Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра Конча-Заспа 05

"Модернизация нашей главной олимпийской базы является одной из ключевых задач для Министерства. Во всем мире подготовка национальных сборных команд к чемпионатам мира и Олимпийским играм происходит преимущественно на специализированных спортивных базах национального масштаба. С работой таких современных баз я лично знакомился во время визитов в Польшу, Беларусь и Японию. Убежден, модернизация существующих помещений и реконструкция "Конча-Заспы" с построением новых спортивных сооружений - это лучшая инвестиция в олимпийское будущее Украины", - отметил Игорь Жданов.

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Генеральный директор базы Андрей Крилюк рассказал, что главными проблемами в настоящее время является недостаточное количество тренировочных площадей для специальной и общефизической подготовки, а также устаревшая инфраструктура.

Он напомнил, что по поручению Министра Игоря Жданова недавно была открыта новая гимнастическую яма. Для нужд базы также закуплено и установлено новое оборудование на 5,48 млн. грн. - борцовские ковры, гальваническая ванна в медико-восстановительный центр, льдогенератор, стиральные машины и прочее.

В конце 2017 года на ОНСЦ "Конча-Заспа" были переоборудованы технические помещения под залы специальной и общей физической подготовки, заменено освещение в игровом зале, а также в зале гимнастики и дзюдо, реконструирована система видеонаблюдения и тому подобное. Все это на общую сумму 6,387 млн грн. "Мы болеем за результаты наших спортсменов, и понимаем, что без надлежащей современной инфраструктуры невозможно бороться за высокие места", - отметил Андрей Крилюк.

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Заместитель генерального директора ОНСЦ "Конча-Заспа" Тарас Глущук во время презентации рассказал, что в 2017 было разработано три проекта и соответствующая документация (4,2 млн грн.) на реконструкцию и строительство новых спортивных сооружений. В частности, на базе предполагается осуществить:

  • реконструкцию и техническое переоснащение игрового зала, ориентировочная стоимость - 134,880 млн грн.;
  • строительство современного специализированного спального комплекса, который также будет отвечать потребностям спортсменов с инвалидностью, ориентировочная стоимость - 178,074 млн грн.;
  • на более отдаленную перспективу, строительство первого в Украине плавательного комплекса олимпийского класса, ориентировочная стоимость - около 518 млн грн.

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В свою очередь, представитель проектной организации "Херсонпроект" Ирина Молчанова и федерации плавания Украины Владимир Шумилин поделились с присутствующими параметрами объектов. В частности, игровой зал будет иметь общую площадь 4582 кв. м, будет содержать универсальный спортивный зал 45 на 24 м, отдельный зал для фехтования на четыре дорожки и другие площадки. Новый спальный корпус рассчитан на 132 спальных места, будет конференц-зал и просторная столовая. Что касается бассейна олимпийского класса на 75 м, то он будет работать по принципу трансформера. Его водная поверхность сможет разбиваться на различные зоны для водных видов спорта, например, на бассейны 50 и 25 м. Также плавательный комплекс будет включать тренировочные залы для неводных видов спорта. Все объекты спроектированы с учетом современных энергосберегающих материалов и технологий.

Тарас Глущук подытожил, что сейчас все проекты получили согласование градостроительных условий. При наличии средств, к их воплощению можно приступать уже в 2018 году. Министр Игорь Жданов отметил, что сейчас Министерством определяются источники финансирования начала строительства первой очереди.

Источник: https://censor.net.ua/n3050282
 
 
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Бував я там і вважаю це поганою ідеєю. Там повно поруч різного політичного лайна, тепер це місце зіпсоване.
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Мабудь панство лінується далеко від дому їздити дивитись на спортивні змагання. Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа" - Цензор.НЕТ 7758
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Место там неплохое, а политическое дерьмо можно и убрать! Современную базу для наших спортсменов создавать нужно, поскольку мировые победы наших олимпийцев прославляют Украину! Другое дело, сколько денег будет разворовано, поскольку это даже не обсуждается - это по умолчанию! Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа" - Цензор.НЕТ 3007
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Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа" - Цензор.НЕТ 7676 Ты правда думаешь удастся ето сделать? да в олимпийском постоянно тренируются только охрана чинуш, посмотри на рожи которым хотят выделить чуть ли не миллиард. Зато армия у нас сосет по полной программе, собирают до сих пор на тепловизоры и теплые штаны.
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Они там всегда тренируются. Речь идёт о том, что эта реконструкция для наших олимпийцев. Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа" - Цензор.НЕТ 1155
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"Место там неплохое, а политическое дерьмо можно и убрать" Если бы Ты вместо можно применил нужно было бы 100 а так 99,7 Bob
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Так спочатку приберіть, а потім будуйте.
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мировые победы наших олимпийцев прославляют Украину!

ты полный, абсолютный, феерический мудак.
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Тренажерный зал для чиновников и членов их семей в Конча-Заспе. Теперь каждый боров будет готов на шарик плескаться в "олимпийском бассейне". Я правильно понимаю?
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Правильно. Министр Игорек Жданов землячок нашего "любимого" Гроси
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Правильно. Поэтому надо вообще снести к чертям этот Олимпийский центр. Чтоб чиновники не плескались и другим неповадно было. Заодно и деньги сэкономить. На сносе много не разворуют и для страны польза.
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Центр вообще то давно нужен, но категорически не в Конче-Заспе!
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центр по откорму дебильных бандюганов?
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Є ще третій шлях для різного роду політичних авантюристів - це говорити правду про Порошенка, але замовчувати правду про себе. А потім продовжувати грабувати як і було🙋
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Кого имеете в виду конкретно? Кто может грабить страну железнодорожными составами и получать прибыль отовсюду?
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зараз нові технології,потрібно з 0 строїть такі об"єкти
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Пишут что путин заболел.
Может не договаривают чего ?
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як він сьогодні в туалет сходив,що пишуть?
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В Росії нічого не зміниться після смерті путіна. Допоможе тільки ліквідація росії.
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это хорошо, или плохо? потратить деньги - не значит сделать.
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Пока лолитоботы тырят эти 850 миллионов, украинские саночники ездят на олимпиаде на САМОДЕЛЬНЫХ санях.Денег нету,ведь ,,жінці третього тисячоліття,, і ее мужу надо зарплаты по 500 тысяч в месяц платить
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никогда не работал но кушаю намного лучшее чем ты...... а народ то работает и потому голодает.... вот как то так
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ты то откуда знаешь как и что я кушаю, радетель за народ, поэтому и смеются с твоих тупых постов по всем веткам, нищеброд, работу найди да не скули, бездельник ватный
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стиль письма даёт о тебе полную характеристику и говорит о том что тебе необходимо скорректировать диету на улучшение питания мозга, конечно если всё не запущено.......
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Так он, конкретно он, не только о себе думает. Ты в курсе, как живут обычные люди?
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так он, конкретно он ватный тролль, который сам пишет что никогда не работал, ты тоже никогда не работал, или тоже ватный тролль ?
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Привет , Глеб ! Часто читаю как вы троллите лолитоботов . Респект вам ! Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа" - Цензор.НЕТ 2037
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Если жителям Конченной Заспы нужен фитнес-центр, то он должен быть , как минимум Олимпийским .
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А жданов такое же вечноплавающее гавно как и все пиявки типа нашей власти.Как говаривал плокулол во время Майдана"дгугих политыкив у нас нема..."
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Все для чинуш и богатеев, могли бы и сами скинутся а не за счёт бюджета.
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Что-то дедушки сенатора долго нету , да и крещатик что-то нам не поет с утра Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа" - Цензор.НЕТ 9276
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Що таке 830 мільйонів? Якійсь копійки для більшості мешканців злиденної і обкраденої країни...
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это крайне необходимо. немедля перевести деньги со статей на медицину, образование, оборону на откорм наших гениальных спортсменов. именно спорт обесмпечит украине передовые позиции в науке и технологиях. самые лучшие спортсмены пополнят уголовные банды наших любимых олигархов. всем спортсменам нужно сразу присваивать звания генерал-окодемигов
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Минмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа".

Мабуть для того, щоб зажерлеве бидло з Кончі та Козина могло спокійно та комфортно розтрушувати періодично свої сальтісони.
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В стране разруха , убитые дороги , люди нищие , а эти боровы лолитовские для своих выпердышей и себя центры реставрируют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинмолодежи планирует потратить более 830 млн гривен на реконструкцию олимпийского центра "Конча-Заспа". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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