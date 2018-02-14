 Прокуратура Харьковщины доказала в суде вину рецидивиста, занимавшегося грабежами под видом полицейского

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

В течение 2017 года злоумышленник совершил ряд краж мобильных телефонов. Один из них забрал у племянника, когда тот спал, второй вытащил из кармана джинсов девушки, которую увидел на улице, еще два - у сотрудницы одной из лотерей, когда та задремала на рабочем месте, оставив мобильные рядом на стойке.

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"Кроме того, находясь на рынке возле ст. м. "Студенческая", злоумышленник подошел к неизвестному мужчине, представился полицейским и попросил предъявить документ, удостоверяющий личность. У мужчины документов не было. Тогда псевдополицейский потребовал у него вытащить из карманов все личные вещи. Злоумышленник забрал у своей жертвы мобильный телефон, 460 грн., которые тот вытащил из кармана, и ушел. Потерпевший, поняв, что его ограбили, догнал вора и пытался забрать у него свои вещи. Мужчина оттолкнул его и убежал", - рассказал Куприянов.

В пресс-службе отмечают, что злоумышленник уже имел судимости за совершение аналогичных преступлений.

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Московский районный суд Харькова признал виновным 32-летнего неоднократно судимого харьковчанина в совершении краж, самовольном присвоении властных полномочий и грабежи (ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 186 УК Украины). Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.