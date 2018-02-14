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 Прокуратура Харьковщины доказала в суде вину рецидивиста, занимавшегося грабежами под видом полицейского

Московский районный суд Харькова признал виновным 32-летнего неоднократно судимого харьковчанина в совершении краж, самовольном присвоении властных полномочий и грабежи.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

В течение 2017 года злоумышленник совершил ряд краж мобильных телефонов. Один из них забрал у племянника, когда тот спал, второй вытащил из кармана джинсов девушки, которую увидел на улице, еще два - у сотрудницы одной из лотерей, когда та задремала на рабочем месте, оставив мобильные рядом на стойке. 

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"Кроме того, находясь на рынке возле ст. м. "Студенческая", злоумышленник подошел к неизвестному мужчине, представился полицейским и попросил предъявить документ, удостоверяющий личность. У мужчины документов не было. Тогда псевдополицейский потребовал у него вытащить из карманов все личные вещи. Злоумышленник забрал у своей жертвы мобильный телефон, 460 грн., которые тот вытащил из кармана, и ушел. Потерпевший, поняв, что его ограбили, догнал вора и пытался забрать у него свои вещи. Мужчина оттолкнул его и убежал", - рассказал Куприянов.

В пресс-службе отмечают, что злоумышленник уже имел судимости за совершение аналогичных преступлений.

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Московский районный суд Харькова признал виновным 32-летнего неоднократно судимого харьковчанина в совершении краж, самовольном присвоении властных полномочий и грабежи (ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 186 УК Украины). Приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3050281
 
 
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А в США срок определяется не поглощением, а сложением.
Итак, там 2, там 3, там 2, там 3 и пятёрочка. Итого: пятнашка.
Ибо нефиг красть...
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Обалдеть! Докатились до ручки. Обвинительный приговор рецидивисту преподносят как окончательную победу правосудия Прокуратура Харьковщины доказала в суде вину рецидивиста, занимавшегося грабежами под видом полицейского - Цензор.НЕТ 9981
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Московский районный суд Харькова Источник: https://censor.net.ua/n3050281 Уже как то не приятно звучит,как и кремлёвская колбаса , правда форумчане, я думаю большинство согласно
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Тю, один грабит под видом президента, другой под видом министра, третий под видом депутата. И ничего....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура Харьковщины доказала в суде вину рецидивиста, занимавшегося грабежами под видом полицейского
 
 
 
 
 
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