 Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука принял участие в экспертной дискуссии на тему: "Конфликт на Донбассе в 2018 году: заморозить нельзя урегулировать" в ИА "Укринформ".

В обсуждении приняли участие представители органов государственной власти Украины, аналитических центров, деловых кругов, общественных организаций, отечественные и международные эксперты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назрел вопрос о пересмотре самых провокационных пунктов Минских соглашений, - Тука

Во время мероприятия гости обсуждали результаты выполнения Минских соглашений, их влияние на решение конфликта на востоке Украины, а также возможные сценарии развития событий в 2018 году. Также участники говорили о консолидации общества относительно интеграции граждан, проживающих сейчас на неподконтрольных территориях, после возвращения этих территорий под контроль правительства Украины.

"Необходимо сформировать единую национальную идею, которая сможет стать фундаментом консолидации украинского общества для создания новой, современной, мощной Украины. В такую Украину Донбасс вернется с удовольствием, а не с опаской или со страхом", - отметил Георгий Тука.