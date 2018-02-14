 Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука принял участие в экспертной дискуссии на тему: "Конфликт на Донбассе в 2018 году: заморозить нельзя урегулировать" в ИА "Укринформ".
В обсуждении приняли участие представители органов государственной власти Украины, аналитических центров, деловых кругов, общественных организаций, отечественные и международные эксперты.
Во время мероприятия гости обсуждали результаты выполнения Минских соглашений, их влияние на решение конфликта на востоке Украины, а также возможные сценарии развития событий в 2018 году. Также участники говорили о консолидации общества относительно интеграции граждан, проживающих сейчас на неподконтрольных территориях, после возвращения этих территорий под контроль правительства Украины.
"Необходимо сформировать единую национальную идею, которая сможет стать фундаментом консолидации украинского общества для создания новой, современной, мощной Украины. В такую Украину Донбасс вернется с удовольствием, а не с опаской или со страхом", - отметил Георгий Тука.
"В 2018 году волгоградцам и гостям в тринадцатый раз покажут, как брали в плен генерал-фельдмаршала Паулюса..., сцену пленения прокрутят семь раз подряд."
ПАП- президент Вселенной!
Соберем всей Украиной приданое Жене и Саше Порошенкам!
Бросим все силы на процветание семьи 2!
Умри, но заплати за ЖКХ!
Странно... Я, почему-то, думал, что Донбасс должен вернуться в Украину не с "чувством удовольствия", а с "чувством раскаяния", в первую очередь... Сказано же было мудрыми: "Не бойся врагов... Самое страшное, что они смогут сделать - это убить тебя... Не бойся друзей... Самое страшное, что они могут сделать - это предать тебя... Бойся равнодушных... При их молчаливом согласии совершаются все злодеяния...".
"Делать нам нечего - на ваши митинги бегать, украинскими флагами махать... Мы не бездельники, нам работать надо...". А теперь Тука хочет, чтобы Украина им "удовольствие" предоставила? Хватит того, что огромная часть тех, кто, хлебнув "русского мира", сбежал на неоккупированные территории, требуют "удовольствия" тут, вопя, что "Украина нам должна"!!!
Речь Анастаса Микояна в честь 20 летия создания ВЧК-ОГПУ-НКВД,где он с трибуны орёт : сын колхозника сдал НКВДистам отца-офицера РККА,который Врагом народа оказался в 1938 году....,говорит с гордостью и Пафосом,вот наше будущее : СЫН сдал отца,а на трибунах ОВАЦИИ и хлопает БЫДЛО не щадя ладоней...,это было всего лишь 80 лет назад
способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего
поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я
утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет.
Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый!
Террор совершенно парализует нервную систему. - В ответ на вопрос о том, каким образом он смог приманить такого нервного
пса (Шарика). .
удовольствия им, торговым партнёрам барыги ...