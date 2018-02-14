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Все про:национальная идея (25) Донбасс (15454) Тука (512)

 Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уверен, что Донбасс с удовольствием вернется в Украину, где будет сформирована единая национальная идея.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука принял участие в экспертной дискуссии на тему: "Конфликт на Донбассе в 2018 году: заморозить нельзя урегулировать" в ИА "Укринформ".

В обсуждении приняли участие представители органов государственной власти Украины, аналитических центров, деловых кругов, общественных организаций, отечественные и международные эксперты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назрел вопрос о пересмотре самых провокационных пунктов Минских соглашений, - Тука

Во время мероприятия гости обсуждали результаты выполнения Минских соглашений, их влияние на решение конфликта на востоке Украины, а также возможные сценарии развития событий в 2018 году. Также участники говорили о консолидации общества относительно интеграции граждан, проживающих сейчас на неподконтрольных территориях, после возвращения этих территорий под контроль правительства Украины.

"Необходимо сформировать единую национальную идею, которая сможет стать фундаментом консолидации украинского общества для создания новой, современной, мощной Украины. В такую Украину Донбасс вернется с удовольствием, а не с опаской или со страхом", - отметил Георгий Тука.

Источник: https://censor.net.ua/n3050279
 
 
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Пустое брюхо к речам глухо. За два года 2018-2020 нужно по внешним заемам выплатить порядка 25-30 лярдов зелени и напрашивается вопрос, а где их взять? И как без денег можно развиваться? Может у власти есть рецепт?
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теперь,после пролития такого количества крови,грандиозных разрушений инфраструктуры и семей,появлению большого количества инывлидов и "детей войны" такой идеей может стать только полное изгнание пророссийски настроенных граждан Донбасса, поддержавших делами вторжение россиян...Кому чужда Украина-пусть себе переселятся в Россию.
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Пустое брюхо к речам глухо. За два года 2018-2020 нужно по внешним заемам выплатить порядка 25-30 лярдов зелени и напрашивается вопрос, а где их взять? И как без денег можно развиваться? Может у власти есть рецепт?
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конечно есть..нацаревать 100 рублей и смыться..
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Что он в облаках летает и мозги парит людям, с каким удовольствием, кто отдаст власть сам обратно людям, там нацики которые ненавидят Украину и украинцев с детства , будут убивать пока у нех не заберут оружие.
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Что можно предложить лишнехромосомным, если их национальная идея - бухать и брать в плен Паулюса.
"В 2018 году волгоградцам и гостям в тринадцатый раз покажут, как брали в плен генерал-фельдмаршала Паулюса..., сцену пленения прокрутят семь раз подряд."
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Фишка в том, что в том виде что сейчас Украине домбас не нужен, особенно с особым статусом, может Туке и нужен так у него работа такая. Сначала деокупация да и деньги на восстановление если он думает что Германия всё оплатит так нафиг это немцам надо, они ограничатся гуманитарными программами.
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Кто тама поближе, поправьте корону придурку кувалдой...

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А она, как и все войны, когда-то окончится. И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи. А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни. И вся эта ватная донбасская пездота сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться. И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород. Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте. Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками. Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь. Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так? Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти. Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото. Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли? Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина. Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно? Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились. И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же? А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом. И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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Умрем за прибыли Рошен!
ПАП- президент Вселенной!
Соберем всей Украиной приданое Жене и Саше Порошенкам!
Бросим все силы на процветание семьи 2!
Умри, но заплати за ЖКХ!
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Отключись от Майкрософи и ГУГЛ,и дай по роже Омериканцам капиталистам проклятым Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 4093
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Шоб Донбас вернулся с удовольствием? Нема ничого проще. Каждому донетчанину соц.пакет как у Туки-зам.министра и готово. А то оно наблюдать из нищеты как Парашенковская кодла "вирішує питаннячка" приятней и удобней в прицел, желательно - в артиллерийский.
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город Юзовка типа Сралино,коммуняцкий Отстойник,приказали построить чЛенин и Сралин с Марксом,типа ГУЛАГ примерного комуняцкого РАБства будущего
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Никто Крыс донецких не заставлял орать : Путлер войди! Донбасс хватит кормить НАТО....,Уроды долбанные
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Єдина національна ідея???..................... На Україні???................ Нині це не можливо!
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Не НА а В Україні, быдло ватное, то на твоей раисии обосцанной на
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На України неможливо, можливо тільки в Україні, на Україні скінчилось вже.
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Основатель Донецка Джон Х*юз,основатель Луганска Карл Гаскойн,плачут на Небе горькими слезами,глядя на эту Мировую революцию голозадых Вяликих Крыс Путлера Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 2238
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Национальная идея одна,Крепи оборону Родины трудом своим. или БЫДЛО коммуняцкое не правильно орало? Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 5904
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А у большенства правобережной Украины национальная идея это присоеденится к кацапии но иметь украинский биометнический загранпаспорт и чтоб левобережная на них батрачила.
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"Необходимо сформировать единую национальную идею, которая сможет стать фундаментом консолидации украинского общества для создания новой, современной, мощной Украины. В такую Украину Донбасс вернется с удовольствием, а не с опаской или со страхом", - отметил Георгий Тука."

Странно... Я, почему-то, думал, что Донбасс должен вернуться в Украину не с "чувством удовольствия", а с "чувством раскаяния", в первую очередь... Сказано же было мудрыми: "Не бойся врагов... Самое страшное, что они смогут сделать - это убить тебя... Не бойся друзей... Самое страшное, что они могут сделать - это предать тебя... Бойся равнодушных... При их молчаливом согласии совершаются все злодеяния...".
"Делать нам нечего - на ваши митинги бегать, украинскими флагами махать... Мы не бездельники, нам работать надо...". А теперь Тука хочет, чтобы Украина им "удовольствие" предоставила? Хватит того, что огромная часть тех, кто, хлебнув "русского мира", сбежал на неоккупированные территории, требуют "удовольствия" тут, вопя, что "Украина нам должна"!!!
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Вся национальная идея сформулирована в Конституции Украины, которую, в угоду кремлёвским пропагандонам, никто менять не будет. Или вы живёте по этим законам, или ... покиньте территорию и не мешайте жить остальным.
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Не. Не созрела ещё Украина, для мирной жизни. Не готова страна к объединению. Не готова идти на сделку с совестью ради объединения. И на развод, тоже ещё пока не готова.
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пфф..тебе то откуда знать, ну а Крым чей ? токо не виляй, просто ответь на вопрос, обозначь себя Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 9930
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Ну это же элементарно. Зачем здесь вилять. Крым, точно такой же регион, как например Полтавская, или Харьковская области. И кому они принадлежат, ясно как божий день. Полтавчанам, Харьковчанам, Крымчанам.
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А ты зачем себе имена меняешь? То Андрей, то Антон, то Игорь?
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Итак, повторяю вопрос, какой стране принадлежит Крым ?
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я ж сказал, не вилять, какой стране принадлежит Крым, отвечай
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Я же понятно выразился. По мнению жителей Крыма, Крым это Россия.
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Все ясно хрюкоцап, так и запишем, свиноцап, а почему в твоей россососии такие хреновые дела, что ты готов перед хохлами унижаться, да ползать на коленях с протянутой рукой на укр сайтах за пищу под общий хохот, где вяличае то ? Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 5716
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Я понял. Ты племянник Юрия Бутусова. Это он с тобою нянчится, по родственному. Да?
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да ладно тебе чушка, я понимаю, грустно тебе, ну ведь вы сами виноваты что выбрали себе ботексного педфила, а теперь вынуждены ползать по укр сайтам в поисках пищи, вяличае оно такое, а ты как думало, ну хоть посмеяться с вас дебилов и то польза, ща буду тебя дрессировать, а ну голос, бугогага Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 9703
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РАБссии осталось соасем немного корячиться над Мировой революцией 100 летней давности,дороги в Прошлое не бывает.Не верите,спросите у БАРЫГИ Илона Маска... Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 10000
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Лысый или прикидывается.Или тормоз ,полный. Скорее последнее...- Донбас вернется ,когда его хозяина грохнут. Или посадят. Только по настоящему.Не как штепу. - Вы понимаете о ком я ? - Да,о рыжем таракане,ахмете.
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Страшное видео нашел в Инете.
Речь Анастаса Микояна в честь 20 летия создания ВЧК-ОГПУ-НКВД,где он с трибуны орёт : сын колхозника сдал НКВДистам отца-офицера РККА,который Врагом народа оказался Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 1478в 1938 году....,говорит с гордостью и Пафосом,вот наше будущее : СЫН сдал отца,а на трибунах ОВАЦИИ и хлопает БЫДЛО не щадя ладоней...,это было всего лишь 80 лет назад
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Нужна военная операция,а не треп порохососущих балаболов,обожравшихся и обокравших население
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мне абсолютно по кую как лугандоновцы собираються жить далее. донбасс для меня прежде всего территория Украины! а вата которая там временно живет сама себя поставила в рамки "расходного материала великаго хуйла". ведь при хряке весь дамбас строем шел в ЕС (это была хряковская предвыборная программа) и никто вякнуть не смел, а тут они вдруг расдухарились и хунту вспомнили.... пошли они на куй пусть валят куда хотят я им не прощу своего родственника сгоревшего в Ил-76!!! никогда не прощу!
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кацаПсинская национальная идея : мочить в Сортире...Крыса Кремлевская это сказала НА ВЕСЬ цивилизованный МИР...
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только шикарный соцпакет, а бесплатную идею,тука ,засунь себе в ж опу, а то , народу идеи, а себе миллиарды,
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с 7 ноября 1917 по 30 декабря 1922 год погибло 30 миллионов человек ради чЛенинской Мировой революции,с 1941 по 1945 год еще 50 млн...,ради чего?
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Лаской-с. Единственным
способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего
поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я
утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет.
Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый!
Террор совершенно парализует нервную систему. - В ответ на вопрос о том, каким образом он смог приманить такого нервного
пса (Шарика). .
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Да вот же она, эта идея, Жёра - побольше таких назначений и Дамбас к вам аж бегом побежит, уроды вы конченые:
Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 8319
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у моего прадеда Иллариона Афанасьевича при сЦаре Александре II было в семье 23 человека детей...,у деда 12,у отца трое,у меня 4.Слава Богу у детей моих есть прирост детворы.А дальше что? Не хочет рожать детей современная молодёжь.и Это печально.УВЫ
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Давайте песенку споём ансамбля Верасы за 1981 год,у меня сестренки нет,у меня братишки нет.Может Саша Спилберг и Настя Рыбка нарожают на Яхтах Олега Дерипаски или Алишера Усманова кучу детишек..за долляры... Нужна единая национальная идея, чтобы "Донбасс вернулся в Украину с удовольствием", - Тука - Цензор.НЕТ 2760для Мировой революции Плешивого Педофила
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ну вот пусть тука и доставит каждому долбасрянину удовольствие. Оральное. А за нас решать нечего. Накуй их. Оптом и в задницу.
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Пока у нас во власти такие воры как тука, ни кому мы не интересны.....
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Идея нужна, но не Бандера с Мазепой - это точно.
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тука подонок, пусть возвращаются или валят в расею,
удовольствия им, торговым партнёрам барыги ...
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Власть и Тука хорошо привонялись друг к другу.
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