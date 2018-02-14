 НАПК предлагает усилить контроль за финансированием политических партий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального агентства по противодействию коррупции.

"Практическое применение и реализация Национальным агентством положений Закона Украины "О политических партиях в Украине" (далее - Закон) обозначили ряд законодательно неурегулированных вопросов и норм, требующих уточнения. Есть необходимость совершенствования механизмы партийного финансирования, контроля и отчетности политических партий. Также есть возможность благодаря изменениям повысить эффективность реализации законодательства в сфере финансирования политических партий и усовершенствовать законодательный механизм предотвращения политической коррупции", - отметила во время обсуждения законодательных инициатив глава НАПК Наталья Корчак.

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По ее словам, юридическим лицам, учредителями которых являются иностранные юридические лица, и лицам, которые невозможно идентифицировать по предоставленным сведениям, предлагается запретить осуществлять взносы в поддержку политических партий (статья 15 Закона). Предлагается обязать подавать ежеквартальные отчеты лично руководителей политических сил или уполномоченных лиц политических партий с указанием в отчете информации об их персональные данные (статья 17 Закона). Это связано с тем, что в некоторых случаях финансовые отчеты партий подают в НАПК не лица, уполномоченные политическими партиями на подготовку отчетов, а другие, которые в случае выявления нарушений не могут быть привлечены к ответственности.

Также изменения предусматривают наличие в отчете информации о средствах государственного финансирования и возмещения расходов, связанных с финансированием предвыборной агитации каждой местной организацией партии.

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Еще одна законодательная инициатива — предложение Национального агентства отменить обязанность по прохождению внешнего независимого финансового аудита отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в год, следующий за годом проведения выборов, для политических партий, которые были субъектами избирательного процесса на очередных или внеочередных местных выборах.