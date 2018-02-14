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Все про:День Св.Валентина (21) Минюст (1244) свадьба (104)

 14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст

В День святого Валентина 14 февраля в Украине планируют пожениться 1830 пар, которые уже подали заявления в органы РАГС.

Как инфоомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, говорится в сообщении Минюста.

"Ожидая такой ажиотаж в День святого Валентина, Минюст ввел акцию" Любовь вне времени ": все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день", - отметила Сукманова.

Сообщается также, что сделать это можно будет в 58 отделах РАГС (список есть на сайте Минюста), которые, как ранее сообщалось, 14 февраля будут работать с 8:00 до полуночи.

Также читайте: Суд в Пакистане официально запретил праздновать День Св.Валентина

Источник: https://censor.net.ua/n3050277
 
 
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Суцільні акції. "Любов поза часом", "Любов за гроші", "Любов без кохання". Кому воно треба, коли це все - особисте?
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Всем влюблённым в День святого Валентина, счастья, любви, здоровья и много денег)))
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Цікаво те, що це католицьке свято, а вірять в це православні🙋
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В такий день немає значення це католики чи православні, головне щоб була любов і кохання.
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Любов і кохання повинно бути кожен, а не тільки в цей день.
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Святой Валентин жил в 3 веке от Рождества Христова, а значит ещё не было ни католиков, ни православных! Поэтому - это общий праздник для всех христиан! Вот только гундяевская секта его не признаёт!
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ВСІХ ЗАКОХАНИХ ЗІ СВ'ЯТОМ! А кому ще не пощастило, кладіть лавровий лист під подушку)
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кацапб бульбаш,;жид, хохол, америкос или лях разве в этом суть, в каждом народе найдётся гавно которое нагадит своему народу и "прославит" его
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А одну кавказскую невесту вчера украли кунаки, и она сейчас в Польше 14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст - Цензор.НЕТ 5363
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Хмєльніцкій, ти такий андрюха... Тобі подобається бути придурком? Як ви, порохососи, так швидко розмножуєтесь, повітряно-крапельним шляхом?
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Порохоботы повсюду! Вирус порохоботства распространяется через шоколад - один укус и ты порохобот! Смотри не съеш случано конфетку!
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Толку в Україні не буде до тих пір, поки українці будуть святкувати всякі роки собак і мавп, та плазувати перед святими валями.
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Не Валями, а св. Валентином. Тебе Петю, мабуть ніколи не кохали
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Комерсанти придумують всяку херню, а лохи їм ще платять за це. Мрс, не полінуйся, запитай католиків про свого ідола, але не дивуйся коли вони тебе пошлють у відомому напрямку.
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Мне не пошлють. Мені завжди в цей день мої рідні мужчинки дарують квіти. Ось так. 14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст - Цензор.НЕТ 5939
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Петюня, так тебя никто не заставляет дарить цветы и подарки своей подруге, если она у тебя есть! Для таких, как ты, имеется ещё один праздник - 8 марта! 14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст - Цензор.НЕТ 6161
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мдя..до полуночи, а в полнооочь...как бы, это ...И тут, явилось с неба чудо, жених, столбом заледенел, была ж невеста Валентина, а оказался Валентин))))) Ну, вообщем, с празднегом))
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в цей день в 1779 році на Гавайях тубільці зїли Джеймса Кука, а вам муйня в голові
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На 1830 баранов станет больше... Мужики нафига оно вам надо??? http://masculist.ru/
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Pablo, ну зачем Ты так обобщаешь, не зная о ком пишешь, по сути Ты оскорбил не за что 1830 пар то есть 3660 человек, вот и подумай в следующий раз прежде чем ляпать Да это я Тебя заспамил и это правильно с точки зрения этики и морали , семь раз отмерь один раз отрежь и без обид ,добро
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А призыв - "Плодитесь и размножайтесь" ты игнорируешь?
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Дай бог им здоровья и счастья в семейной жизни ,лишь бы были людьми не похожими на некоторых форумчан невежд и любили свою родину .С уважением к молодожёнам Прекрасно что выбрали такой именно день
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астанавитесь! потом из них 70 % по статистике разведётся и будут проклинать этот день.
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Чего ты сразу о непредвиденной статистике , ну прям умеющий заглядывать в будущие великий Мессинг, что ли, предсказатель Ты наш,Тогда лучше предскажи кто будет после Порошенко и что ожидает Рабиновича 14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст - Цензор.НЕТ 9696
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я смотрю в прошлое. уже много лет по стране 70% разводов.
.
А вот ты ну прям умеющий заглядывать в будущие великий Мессинг, что ли, предсказатель Ты наш14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст - Цензор.НЕТ 1611,Тогда лучше предскажи ты сам кто будет после Порошенко и что ожидает Рабиновича.14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст - Цензор.НЕТ 1611
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Ну а зачем о плохом, пожелай лучше людям добра повлияй на статистику и Тебе аукнится добро ,попробуй и не жалей, а то настроение у молодожёнов портится , а Рабиновича выдварить нужно нахер из страны
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хрена там повлияешь. природа человека складывалась миллионы лет. 70 проц - естественная биологическая норма (если власти и религии не препятствуют разводам).
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Я не сторонник разводов , так как страдают дети и это негатив, а посему скажу так, сначала подумай и всё взвесь, а пися своё дело успеет, ну это к ним разумеется относится, 14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст - Цензор.НЕТ 728 а то ещё не правильно поймёшь
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всё равно 70 процентов. серийная моногамия, что у нас, что у приматов. несколько союзов за жизнь (плюс параллельные леваки у обоих полов). закон природы.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст
 
 
 
 
 
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