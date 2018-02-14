 14 февраля в день святого Валентина в Украине планируют пожениться 1830 пар, - Минюст

Как инфоомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, говорится в сообщении Минюста.

"Ожидая такой ажиотаж в День святого Валентина, Минюст ввел акцию" Любовь вне времени ": все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день", - отметила Сукманова.

Сообщается также, что сделать это можно будет в 58 отделах РАГС (список есть на сайте Минюста), которые, как ранее сообщалось, 14 февраля будут работать с 8:00 до полуночи.

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