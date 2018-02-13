 Мировое сообщество внимательно наблюдает за ситуацией в Украине в связи с военной агрессией со стороны РФ, - Тимошенко

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в прямом эфире телеканала NEWSONE, передает Цензор.НЕТ .

"Я как раз только что вернулась с молитвенного завтрака, где были разные лидеры разных стран. За Украиной очень наблюдают. Наблюдают потому, что Украина сейчас находится в состоянии военной агрессии со стороны РФ, против нас ведется война. Все люди нас поддерживают, страны-друзья нас поддерживают. Они с большим уважением относятся к украинскому народу, который дважды поднимался на революции в борьбе за свое право быть свободным, и наблюдали за тем, как все эти годы украинцы строили свою независимость. Украина – на пике внимания сегодня в мире", - рассказала Тимошенко.

Также она прокомментировала отношение мировой общественности к ситуации с Михаилом Саакашвили.

"Люди в мире видят, что то, что украинская власть демонстрирует подобные вещи, в том числе против Саакашвили, по сути аннулирует усилия народа в борьбе и против агрессора, и против коррупции. Тут очень важно понимать, что ни один человек, с которым я общалась, не сомневается, что все, что происходит против Саакашвили в Украине – это расправа президента Украины против своего оппонента. Никто не сомневается, что президент Грузии – не преступник. Все понимают, что это антидемократические, жестокие, аморальные действия руководства страны против президента Грузии, который всегда был другом Украины", - заявила Тимошенко.