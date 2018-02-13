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 Политика Украины
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 Мировое сообщество внимательно наблюдает за ситуацией в Украине в связи с военной агрессией со стороны РФ, - Тимошенко

Другие государства поддерживают Украину и с большим уважением относятся к украинскому народу.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в прямом эфире телеканала NEWSONE, передает Цензор.НЕТ .

"Я как раз только что вернулась с молитвенного завтрака, где были разные лидеры разных стран. За Украиной очень наблюдают. Наблюдают потому, что Украина сейчас находится в состоянии военной агрессии со стороны РФ, против нас ведется война. Все люди нас поддерживают, страны-друзья нас поддерживают. Они с большим уважением относятся к украинскому народу, который дважды поднимался на революции в борьбе за свое право быть свободным, и наблюдали за тем, как все эти годы украинцы строили свою независимость. Украина – на пике внимания сегодня в мире", - рассказала Тимошенко.

Также она прокомментировала отношение мировой общественности к ситуации с Михаилом Саакашвили.

"Люди в мире видят, что то, что украинская власть демонстрирует подобные вещи, в том числе против Саакашвили, по сути аннулирует усилия народа в борьбе и против агрессора, и против коррупции. Тут очень важно понимать, что ни один человек, с которым я общалась, не сомневается, что все, что происходит против Саакашвили в Украине – это расправа президента Украины против своего оппонента. Никто не сомневается, что президент Грузии – не преступник. Все понимают, что это антидемократические, жестокие, аморальные действия руководства страны против президента Грузии, который всегда был другом Украины", - заявила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3050276
 
 
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То ли дело луцик- после помилования яныком нихрена не изменился, каким был убюдком таким и остался.
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так агент лолиты "алкаш" другое дело. Тут опыт у него, а его не пропъеш.
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Ну ок, покажи тогда фото своей жены или мамы примерно ее же возраста.
Мы посмотрим, оценим
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так и нечего лезть в политику в ее возрасте 16 год подряд! занялась бы благотоворительностью, культурой, чем-то полезным!
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Ну я не сомневаюсь, что к твоему авторитетному мнению она прислушается, и обязательно так поступит
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что за бред?
порохобот это соевый ляшко, в плохом смысле этого слова.
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щас всех отзовут из отгулов и засрут 10 страниц визгами ботокс! поезд ушел! вароффкавсеукрала!
Им же похер, что в ее лице Украине зал СТОЯ (!!!) аплодировал.
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Если не Юля , то кто пойдет во второй тур.
Больше не кому.
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вонапрацюе?
гражданин Грицацуев будет президентом.
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Да пусть уж лучше Березюк и это не выход ,чем вся та старая волчья компания, а вообще увидишь через дней этак 150-300 все прозреют и будут за её отставку Мировое сообщество внимательно наблюдает за ситуацией в Украине в связи с военной агрессией со стороны РФ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2181
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Спамь и присоединяйся к волчьей стае и флаг тебе в руки великий спамист
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Иди уже на пенсию нафталиновая бабка, кучминская отрыжка с 90х. Координатор и куратор практически всех кремлёвских проэктов аля Интер, Гадя Савченко.
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Срочно всем поклонникам ,распечатать на цветном принтере и повесить у себя над монитором картину " дона Юлия " в "стиле" великого Рафаеля 2000
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От это да!!! Не успел написать про возбудившихся соевых как модератор тут же удалил пост! Оперативно, ничё не скажешь! Только соблаговолите пояснить -какой пункт правил был нарушен?
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Тсссс..Слышите треск? Видите искры? Это перенапряжение в энергосистеме порохоботских пердаков.
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от окна отоиди, как бы ещё себя птицои не увидел и не пробовал летать.
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Я не знаю кто победит но она точно проиграла. Не один вменяемый политик на Украине с бабой Юлей дел не захочет иметь! А сама она и будет в опозиции 50% она точно не наберет но даже 30% её не спасут! Хотя 30 это так я с большим оптимизмом Юле дал!
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Если во втором туре будет Кондитер и Вона, то Вона выиграет
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Когда Миша вкусно харчевался в киевских ресторанах, а Юля ужинала в штатах, все её американские собеседники говорили о поддержке Украины и расправе с Михо. И было это еще неделю назад. А Юля не придала этому значения и подумала, что в отношении Михо Трамп шутит. Теперь вот оправдывается на Ньюсван.
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Миша любит вкусно поесть, откуда у него и зеркальная болезнь, а Юля в любом интервью применяет по несколько раз слово газ, ведать у неё зто слово паразит как у Лаврова бл-дь не обижайтесь михоманы и юляманы Мировое сообщество внимательно наблюдает за ситуацией в Украине в связи с военной агрессией со стороны РФ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5318
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Блін , причому тут порохоботи ?
Ней Юля з Порошенком - разом ідуть на ...
А ще прихватять з собою за компанію Ляшка та жопоблок )

Може тоді і можна буде між ким вибирати )
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Другие, новые нужны, а эти пусть подождут на всегда ,народ ,заемучался от их правления и склоков между собой
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Эта щучка голосовала за неприменение силы по препятствованию захвата Крыма..Хотя не понятно,какого хрена она была в том совете,поскольку никакой официальной должности не занимала...А теперь она тут соловьём распевает..Тьфу!!!
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Есть в животном мире Украины тварь очень паскудная - жук-щелкун. Его ещё "проволочником" называют, по внешнему виду его личинки - червячка ярко-жёлтого цвета с жёстким внешним скелетом. Жрёт корни всей растительности, портит её корневую систему, прогрызает корнеплоды овощных культур. И очень трудно эту заразу с огорода вывести... Так вот, на Черкащине Тимошенко именно "проволочником", в его украинском звучании - "дротянка", называют...
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Президент України Петро Порошенко 12 лютого подзвонив своєму російському колезі Володимиру ПутінуПро це повідомляє джерело, передає Depo.ua з посиланням на "Дзеркало тижня".
За словами джерела, розмова була некороткою і відбулася за ініціативою української сторони. Приводом до неї стала третя річницю укладення других Мінських домовленостей.
У прес-службі Адміністрації президента України підтвердили факт розмови.
"Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення українських заручників, зокрема обміну полонених прикордонників та звільнення українських військових на окупованих територіях. Також було обговорено порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка запланована на 16 лютого в Мюнхені. Телефонна розмова відбулася у координації з європейськими партнерами по Нормандському формату та американськими союзниками", - кажуть в АП.
Нагадаємо, у січні 2018 року прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "контакти президента України Петра Порошенка і Володимира Путіна мають місце", бо не про всі телефонні розмови прес-служба президента повідомляє пресі.
В Адміністрації президента України Петра Порошенка спростували заяву Пєскова про "неформальні контакти" між главами держав.
Довідка: З жовтня 2014 року Адміністрація президента України не повідомляла про двосторонні розмови Порошенка з Путіним, але вони періодично проводилися. Зокрема, у березні 2017 року на Банковій підтвердили дві телефонні розмови між президентами України та РФ з початку року.
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Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с офшорами Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) направила письмо президенту Петру Порошенко, в котором выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS). "К сожалению, Украина не подписала Многостороннее соглашение (MLI) 24 января 2018 года в Париже, в последние дни отказавшись от участия в официальной церемонии. Вместе с тем, как член сообщества BEPS, Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою преданность борьбе с офшорами",
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Тимошенко: "...все, что происходит против Саакашвили в Украине - это расправа президента Украины против своего оппонента."
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Юля, то, что ты говоришь, Мир и без тебя знает. Ездила ты в Штаты не затем, чтобы нам об этом сказать, а за поддержкой себя любимой. Украинцам нельзя повторить ошибки, уже ранее сотворенные при выборах президентов КЮЯП: Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко. Выбор народа может склониться к Юле Тимошенко. Поверьте, это будет очередной КЮЯП. Ее время прошло и ее молчание против коррупции во власти три с лишним последних года тому свидетельство.

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Господи, спаси Украину от любого из ныне и ранее со времен Кучмы властителей чиновников и депутатов, включая Тимошенко.

Всех скопом, кто был уже при власти во всех, включая силовые органы, необходимо отправить на пенсию, невзирая на его возраст и никоим образом не допускать к решениям судьбы Украины.

ВЫБОРЫ НА ОДИН СРОК, который для них уже прошел - это первый шаг на пути обновления Украины.
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И еще...
Юля, твое молчание в оппозиции в течении трех с лишним последних лет делает тебя соучастником бездеятельности власти и говорит о твоей, как и властителей, профнепригодности. Я даже не про всеохватывающую коррупцию, я о войне и проблемах в армии. 20 февраля будет 4 года войне с фашистами из РФ-и и ты все это время молчишь о самом страшном, о том, что в армии:

1) "Что вообще происходит, если на четвертом году войны у нас безграмотные люди служат главными сержантами рот и руководят обучением солдат?"- Доник.
2) "Генералы, с которыми имел "честь" общаться, абсолютно не пригодны, зачастую крайне тупы", - ізраїльський радник жорстко розкритикував Міноборони України.

У записі на Facebook, який викликав "холівар", Верцнер заявив наступне:
"1. Генерали з якими мав "честь" спілкуватися, абсолютно професійно непридатні, найчастіше вкрай тупі.
2. Ставлення до солдата принизливе, часто знущальне.
3. Система навчання командного складу застаріла і не відповідає сучасним стандартам і викликам.
4. Нераціональнтй розподіл бюджету.
5. Повсюдне кумівство.
6. Дупи вилизуються повсюдно.
7. Показуха понад усе!
8. Корупція і розпили.
9. Синдром - "ми все самі знаємо краще вас"
10. Синдром - "найсильніша армія в Європі".
Кілька прикладів:..."
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знову юля виновна що у гаранта кальсони в гівні. а пика в сметані.
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Найчарівніша бабця України з онукою натішилась, з донькою народичалась, зятю мізки вигризла, з Трампом молитовно наснідалась - одним словом - в Америці погостювала (а як же, їй же ж там віку доживати) і вирішила побавити челядь черговим інтелектуальним перлом.
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Ох сколько шоколадных шлюх в коментах! Вашему шоколадному осталось недолго понтоваться
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О,Юля Володимирівна з'явилась. До чого б це? Довго щось сиділа тихо.
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Курченко підтримує тісні бізнесові зв'язки з людьми із оточення Порошенка є прямі підстави вважати, що люди глави держави підтримують товарно-грошові відносини з утікачем-младоолігархом Януковича Сергієм Курченком.

https://www.unian.ua/politics/2391304-kurchenko-pidtrimue-tisni-biznesovi-zvyazki-z-lyudmi-iz-otochennya-poroshenka-zmi.html
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Вспрошлом году 141$ тыс потратила на "завтрак" , а в этом сколько ?? Как быстро все забыли про ШИРКУ и ее новую конституцию , согласно которой она вечный премьер , а Овощ - вечный презик . ЗАБЫЛИ ?? Забыли кого она привела во власть за немерянное бабло ? Хотите уничтожить Украину - выберете Жюлю Вону .
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Як завод Богдан
Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах

http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
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Вспрошлом году 141$ тыс потратила на "завтрак" , а в этом сколько ?? Как быстро все забыли про ШИРКУ и ее новую конституцию , согласно которой она вечный премьер , а Овощ - вечный презик . ЗАБЫЛИ ?? Забыли кого она привела во власть за немерянное бабло ? Хотите уничтожить Украину - выберете Жюлю Вону .
А Сракашвили ей нужен , чтоб волну разгонял и пер как бульдозер , а она в сзади него на лабутенах за 40$ тыс . Хитроопая и лживая безмерно .
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Странные эти борцы с Юлькой-вароффкой.
Но главное, будучи пламенными борцами с Вароффкой, они одновременно еще и являются адептами Того, Кому Нет Альтернативы.

как по копирке с с мордоровских методичек **хла
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Юлия Тимошенко также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности Как отмечается, в этом году в мероприятии примут участие Генеральный Секретарь ООН Антонио Гутерриш, Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Канцлер Австрии Себастьян Курц, Генеральный Секретарь ОБСЕ Томас Гремингер Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда, Генеральный директор МВФ Кристин Лагард, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурэр, Министр Обороны США Генерал Джеймс Маттис, Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт МакМастер, делегация Конгресса США во главе с сенатором Джоном Маккейном, Шелдоном Уайтхаус и Бобом Коркер, главы государств и правительств, министры иностранных дел и министры обороны многих стран мира, представители международных организаций, мировые политики и эксперты.

Порохосмоктуни, шо тама в методухах Вам вірю...ФАС!
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Тимошенко похожа на хуйла, от ботокса, пластики и силиконовой накачки у неё теперь рожа мокши😂
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...заткнулся уже б клоун. Юля для украинцев сделала хорошего больше чем все президенты за всю незалэжнисть. Мировое сообщество внимательно наблюдает за ситуацией в Украине в связи с военной агрессией со стороны РФ, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8650
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Конституция это закон прямого действия, который имеет наивысший приоритет, там нет разграничения как получено гражданство. Кроме того, в законе написано, что можно лишить гражданство, если лицо подало ЗАВЕДОМО недостоверные сведения. Но вот грузинская сторона передала сведения об аресте уже ПОСЛЕ лишения. Еще раз, украинская государственная машина в 2015-м году не знала, а Саакашвили должен был знать о решении тбилисского суда, хотя в Грузии он уже тогда не жил. У нас должен был быть суд, который бы доказал это ЗАВЕДОМО, и только тогда принять решение о лишении. Кроме того, сам Саакашвили утверждает, что выложенное в сети (это разглашение личной информации, на которую он не давал согласия) его заявление с просьбой о гражданстве - подделка, там не его подпись. Вот эти все обстоятельства и должен был исследовать суд. Которого не было. Порошенко ведет себя как царь - хочу даю, хочу забираю, явно и сознательно нарушает Конституцию, встает вопрос его ответственности
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМировое сообщество внимательно наблюдает за ситуацией в Украине в связи с военной агрессией со стороны РФ, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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