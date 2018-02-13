 Мировое сообщество внимательно наблюдает за ситуацией в Украине в связи с военной агрессией со стороны РФ, - Тимошенко

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в прямом эфире телеканала NEWSONE, передает Цензор.НЕТ .
"Я как раз только что вернулась с молитвенного завтрака, где были разные лидеры разных стран. За Украиной очень наблюдают. Наблюдают потому, что Украина сейчас находится в состоянии военной агрессии со стороны РФ, против нас ведется война. Все люди нас поддерживают, страны-друзья нас поддерживают. Они с большим уважением относятся к украинскому народу, который дважды поднимался на революции в борьбе за свое право быть свободным, и наблюдали за тем, как все эти годы украинцы строили свою независимость. Украина – на пике внимания сегодня в мире", - рассказала Тимошенко.
Также она прокомментировала отношение мировой общественности к ситуации с Михаилом Саакашвили.
"Люди в мире видят, что то, что украинская власть демонстрирует подобные вещи, в том числе против Саакашвили, по сути аннулирует усилия народа в борьбе и против агрессора, и против коррупции. Тут очень важно понимать, что ни один человек, с которым я общалась, не сомневается, что все, что происходит против Саакашвили в Украине – это расправа президента Украины против своего оппонента. Никто не сомневается, что президент Грузии – не преступник. Все понимают, что это антидемократические, жестокие, аморальные действия руководства страны против президента Грузии, который всегда был другом Украины", - заявила Тимошенко.
Мы посмотрим, оценим
порохобот это соевый ляшко, в плохом смысле этого слова.
Им же похер, что в ее лице Украине зал СТОЯ (!!!) аплодировал.
Больше не кому.
гражданин Грицацуев будет президентом.
Ней Юля з Порошенком - разом ідуть на ...
А ще прихватять з собою за компанію Ляшка та жопоблок )
Може тоді і можна буде між ким вибирати )
За словами джерела, розмова була некороткою і відбулася за ініціативою української сторони. Приводом до неї стала третя річницю укладення других Мінських домовленостей.
У прес-службі Адміністрації президента України підтвердили факт розмови.
"Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення українських заручників, зокрема обміну полонених прикордонників та звільнення українських військових на окупованих територіях. Також було обговорено порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, яка запланована на 16 лютого в Мюнхені. Телефонна розмова відбулася у координації з європейськими партнерами по Нормандському формату та американськими союзниками", - кажуть в АП.
Нагадаємо, у січні 2018 року прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "контакти президента України Петра Порошенка і Володимира Путіна мають місце", бо не про всі телефонні розмови прес-служба президента повідомляє пресі.
В Адміністрації президента України Петра Порошенка спростували заяву Пєскова про "неформальні контакти" між главами держав.
Довідка: З жовтня 2014 року Адміністрація президента України не повідомляла про двосторонні розмови Порошенка з Путіним, але вони періодично проводилися. Зокрема, у березні 2017 року на Банковій підтвердили дві телефонні розмови між президентами України та РФ з початку року.
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Юля, то, что ты говоришь, Мир и без тебя знает. Ездила ты в Штаты не затем, чтобы нам об этом сказать, а за поддержкой себя любимой. Украинцам нельзя повторить ошибки, уже ранее сотворенные при выборах президентов КЮЯП: Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко. Выбор народа может склониться к Юле Тимошенко. Поверьте, это будет очередной КЮЯП. Ее время прошло и ее молчание против коррупции во власти три с лишним последних года тому свидетельство.
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Господи, спаси Украину от любого из ныне и ранее со времен Кучмы властителей чиновников и депутатов, включая Тимошенко.
Всех скопом, кто был уже при власти во всех, включая силовые органы, необходимо отправить на пенсию, невзирая на его возраст и никоим образом не допускать к решениям судьбы Украины.
ВЫБОРЫ НА ОДИН СРОК, который для них уже прошел - это первый шаг на пути обновления Украины.
Юля, твое молчание в оппозиции в течении трех с лишним последних лет делает тебя соучастником бездеятельности власти и говорит о твоей, как и властителей, профнепригодности. Я даже не про всеохватывающую коррупцию, я о войне и проблемах в армии. 20 февраля будет 4 года войне с фашистами из РФ-и и ты все это время молчишь о самом страшном, о том, что в армии:
1) "Что вообще происходит, если на четвертом году войны у нас безграмотные люди служат главными сержантами рот и руководят обучением солдат?"- Доник.
2) "Генералы, с которыми имел "честь" общаться, абсолютно не пригодны, зачастую крайне тупы", - ізраїльський радник жорстко розкритикував Міноборони України.
У записі на Facebook, який викликав "холівар", Верцнер заявив наступне:
"1. Генерали з якими мав "честь" спілкуватися, абсолютно професійно непридатні, найчастіше вкрай тупі.
2. Ставлення до солдата принизливе, часто знущальне.
3. Система навчання командного складу застаріла і не відповідає сучасним стандартам і викликам.
4. Нераціональнтй розподіл бюджету.
5. Повсюдне кумівство.
6. Дупи вилизуються повсюдно.
7. Показуха понад усе!
8. Корупція і розпили.
9. Синдром - "ми все самі знаємо краще вас"
10. Синдром - "найсильніша армія в Європі".
Кілька прикладів:..."
https://www.unian.ua/politics/2391304-kurchenko-pidtrimue-tisni-biznesovi-zvyazki-z-lyudmi-iz-otochennya-poroshenka-zmi.html
Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах
http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
А Сракашвили ей нужен , чтоб волну разгонял и пер как бульдозер , а она в сзади него на лабутенах за 40$ тыс . Хитроопая и лживая безмерно .
Но главное, будучи пламенными борцами с Вароффкой, они одновременно еще и являются адептами Того, Кому Нет Альтернативы.
как по копирке с с мордоровских методичек **хла
Порохосмоктуни, шо тама в методухах Вам вірю...ФАС!