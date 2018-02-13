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 Общество
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Все про:Чехия (761) Труханов (84)

 Власти Чехии не имеют информации о командировке мэра Одессы Труханова в Прагу

Министерство промышленности и торговли Чехии и Министерство иностранных дел этой страны не располагают информацией о командировке мэра Одессы Геннадия Труханова в Прагу.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службах ведомств.

12 февраля на сайте Одесского городского совета появилось распоряжение о командировке Одесского городского головы Геннадия Труханова в Прагу "для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэру Одессы Труханову и трем чиновникам мэрии официально сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, - НАБУ

В Министерстве промышленности сообщили Радио Свобода, что не имеют никакой информации о визите Труханова и о его встрече в ведомстве.

Пресс-служба МИД Чехии также сообщила об отсутствии какой-либо информации о визите мэра Одессы в страну.

В посольстве Украины в Праге сообщили Радио Свобода, что никто из органов Одесского городского власти не обращался к ним с просьбами о содействии в организации любых визитов в последнее время.

Также читайте: НАБУ почтой отправило письма о подозрении мэру Одессы Труханову и четырем его подчиненным

Одесский городской голова отсутствует на своем рабочем месте уже 50 дней. 26 декабря 2017 Геннадий Труханов ушел в 22-дневный ежегодный отпуск. Согласно распоряжению на сайте мэрии, Труханов должен был вернуться к работе 18 января. Впрочем, в последний день отдыха он продлил его до 21 января, а затем отбыл с рабочим визитом в Грецию.

Оттуда мэр полетел в Давос на экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой "без сохранения заработной платы сроком 7 календарных дней". 5 февраля Труханов опять не появился в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершилась. 8 февраля Труханов продлил срок очередного отпуска до 11 февраля.

Также читайте: Мэр Одессы Труханов отправился в 5-дневную командировку в Чехию, он уже отсутствует на рабочем месте почти 50 дней

Осенью 2017 Национальное антикоррупционное бюро дважды проводило обыски в Одесском городском совете, в кабинете городского головы, по месту его жительства. Следственные действия проводились в рамках расследования двух уголовных производств в отношении завышения цен на ремонт одесских автодорог и аферы с имуществом коммунального аэропорта. Сам Труханов тогда объяснил, что детективы НАБУ обыскивали не его квартиру, а бывшей жены. Также неоднократно в течение последних лет он называл "лживыми" обвинения в наличии нескольких гражданств, в том числе российского.

13 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили одесскому городскому голове о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

 

Источник: https://censor.net.ua/n3050275
 
 
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В лагере Виктория, где погибли дети его нет, но был и не один... Власти Чехии не имеют информации о командировке мэра Одессы Труханова в Прагу - Цензор.НЕТ 2717
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Ну це нецікаво. Цікаво, чи влада Чехії має запит на екстрадицію Труханова в Україну, як державного злочинця?
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Чехи с #уйлом в корешах. Он словечко за своего агента замолвит и чехи его Украине не выдадут.
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Труханов больше всех Гнал на Саакашвилли, мешал ему видать. (очередной невиновный роземблат обиженный)
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Сто пудов трухлявый щеманётся за политикой в одну из полу ватных стран типа Венгрии или Чехии. Либо же, что так же вероятно - поедет к себе на родину в рассею матушку. Она ФСБшных агентов Украине не выдаёт.
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Труханов остров в Киеве осматривали? Власти Чехии не имеют информации о командировке мэра Одессы Труханова в Прагу - Цензор.НЕТ 1071
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Не так давно, осенью, один из киевских дебардакеров был замечен на акватории Днипра...
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я же говорил- он с 26 декабря продолжает отмечать Новый Год, а они все "поездки", "командировки" Власти Чехии не имеют информации о командировке мэра Одессы Труханова в Прагу - Цензор.НЕТ 3253
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На сэйшелах смотрели?
Давно было понятно что он сбежал. Только в мэрии его прикрывают, клепают всякие коммандировке.
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"Так то воно так... та трошечки не так...!" (Шельменко-денщик, в исполнении Михаила Пуговкина) Наш "гибрид" уже мутировал в "ихнитутанитаманета"!
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Ну да! В мэрию Праги не зашёл, командировочное удостоверение не отметил... Да плевал этот уркаган на бюрократические формальности... Ворюга следы заметает!!!
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А за прогулы без причины уволить слабо для соевых? Или онжишнашбрат?
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Так само в нас в Кривому Розі прикривали зам мера Удода, начебто він по відрядженнях по Європі їздить, а сам від слідства ховається.
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А может у него запой ?😀😀 ему врачей надо . Короче искать надо в чешской клинике
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Дивные истории в стране у чинуш, которым НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ платят зарплаты.
Гонтарева с лета по зарубежью колесит и НИКАК не может появиться в парламенте отчитаться за свою деятельность НБУ . Занята очень. Труханов по зарубежью шастает . А зарплата идет из карманов налогоплательщиков в карманы прогульщиков.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВласти Чехии не имеют информации о командировке мэра Одессы Труханова в Прагу
 
 
 
 
 
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