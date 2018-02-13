 Власти Чехии не имеют информации о командировке мэра Одессы Труханова в Прагу

Как передает Цензор.НЕТ об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службах ведомств.

12 февраля на сайте Одесского городского совета появилось распоряжение о командировке Одесского городского головы Геннадия Труханова в Прагу "для проведения рабочих переговоров на уровне Министерства промышленности и торговли Чешской Республики".

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В Министерстве промышленности сообщили Радио Свобода, что не имеют никакой информации о визите Труханова и о его встрече в ведомстве.

Пресс-служба МИД Чехии также сообщила об отсутствии какой-либо информации о визите мэра Одессы в страну.

В посольстве Украины в Праге сообщили Радио Свобода, что никто из органов Одесского городского власти не обращался к ним с просьбами о содействии в организации любых визитов в последнее время.

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Одесский городской голова отсутствует на своем рабочем месте уже 50 дней. 26 декабря 2017 Геннадий Труханов ушел в 22-дневный ежегодный отпуск. Согласно распоряжению на сайте мэрии, Труханов должен был вернуться к работе 18 января. Впрочем, в последний день отдыха он продлил его до 21 января, а затем отбыл с рабочим визитом в Грецию.

Оттуда мэр полетел в Давос на экономический форум. 29 января он снова ушел в отпуск с формулировкой "без сохранения заработной платы сроком 7 календарных дней". 5 февраля Труханов опять не появился в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершилась. 8 февраля Труханов продлил срок очередного отпуска до 11 февраля.

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Осенью 2017 Национальное антикоррупционное бюро дважды проводило обыски в Одесском городском совете, в кабинете городского головы, по месту его жительства. Следственные действия проводились в рамках расследования двух уголовных производств в отношении завышения цен на ремонт одесских автодорог и аферы с имуществом коммунального аэропорта. Сам Труханов тогда объяснил, что детективы НАБУ обыскивали не его квартиру, а бывшей жены. Также неоднократно в течение последних лет он называл "лживыми" обвинения в наличии нескольких гражданств, в том числе российского.

13 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили одесскому городскому голове о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).