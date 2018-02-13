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 Семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом на Харьковщине, - ГСЧС

Днем 13 февраля в одном из домовладений в Змиеве Харьковской области обнаружили тела двух взрослых и двух детей.

"13 февраля в 15:20 на номер "101" поступило сообщение от дежурного Национальной полиции, в г. Змиев Харьковской области по адресу: улица Левковская, дом 26, были обнаружены тела двух взрослых и двух детей: мужчина 1980 года, женщина 1985 рождения, и двое детей 2009 и 2015 рождения. Пожара не было. По предварительным данным причиной трагедии стало отравление угарным газом", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления ГСЧС.

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Семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом на Харьковщине, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050274
 
 
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от біда...самі молоді,ще й діти малі..
трагедія!
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Помните, угарный газ, химическая формула СО не имеет запаха и цвета, {курс школьной программы неорганической химии} и в этом его основная опасность, до тех пор пока он не превратится при наличие избыточного кислорода в безвредный углекислый газ CO2, вступает в реакцию с гемоглобином крови и вызывает смерть, даже в небольших дозах и на закуску, не занимайтесь сексом в гараже при заведённом двигателе и закрытых воротах,

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И ещё СО образуется в результате не полного сгорания топлива, поэтому категорически запрещается препятствовать процессу горения, например перекрывая подачу воздуха т.е. доступ необходимого количества кислорода в печь Сім'я з чотирьох осіб загинула від отруєння чадним газом на Харківщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4101
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемья из четырех человек погибла от отравления угарным газом на Харьковщине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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