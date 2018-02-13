 Семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом на Харьковщине, - ГСЧС

"13 февраля в 15:20 на номер "101" поступило сообщение от дежурного Национальной полиции, в г. Змиев Харьковской области по адресу: улица Левковская, дом 26, были обнаружены тела двух взрослых и двух детей: мужчина 1980 года, женщина 1985 рождения, и двое детей 2009 и 2015 рождения. Пожара не было. По предварительным данным причиной трагедии стало отравление угарным газом", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления ГСЧС.
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трагедія!