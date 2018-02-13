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 Порошенко поговорил с Путиным. Тема - освобождение заложников

Президенты Украины и РФ обсудили освобождения украинских военнослужащих, которых удерживают в РФ и на оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным источника "Зеркала недели", во вторник,12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

Как сообщил источник, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

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В пресс-службы Администрации президента Украины подтвердили ZN.UA факт разговора и дали следующий комментарий: "Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками".

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Источник: https://censor.net.ua/n3050273
 
 
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есть повод - с годовщиной соглашений
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Сулима , ну ви смішний , як дитина ! Так чомуж шишкін мовчить ? Нехай подає до НАБУ ті ,, важкі"😊статті , чи до ГПУ !
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Вчера депортировал Саакошвили .......а сегодня доложил хозяину....о проделанной работе ....в целом.
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В Украіні один хозяїн - це народ Украіни ! Так що тролики досить видавати бажане за двйсне !
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......РУСИШЬ???.....рюские ....так говорят!!!!.>>>ты бы писать научился.... хазяен <<<
а сами ....ВАЛЕНКИ.....они там в своих .....МУХОСРАНСКАХ...80%....
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......балтун ты СБУШНЫЙ...а знаешь как вас СБУШНЫХ....выявлять ...!!!!!.В Украіні один хозяїн - це народ Украіни ! Так що тролики досить видавати бажане за двйсне !!!!!+++....вот ...ЭТО....вот такое может писать только ....тупорылые сторонники ....порошенко....авакова...бандитов ...и воров....ВЫ это ...новый вид ...УЖЕ украинской ВАТЫ.
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І що? обидва мовчали про депортацію Саакашвілі? Підори!
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.....по умолчанию ....молча про мнооогое....малчали
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А звертався до нього Порошенко так: "Уважаемый Владимир Владимирович!" або: "Господин Владимир Владимирович!"
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Вова, тут такое дело, ЦРУ попросило віяснить - ихтамнет? це мені точно не цікаво, але треба точно їм знати.
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кстати Вова какие цены на недвижимость в Растове?
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два брата акробата-один с питерской подворотни другой бесарбский вор
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Дай боже,щоб наших полонених дома зустріти рідним....
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А я сегодня читала на российских ресурсах, что у них Путин куда-то пропал и они даже робко надеются, что навсегда. А он, оказывается жив-здоров и даже с Порошенко общается. Расстроятся в России.
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"Спасибо, Вова, что избавляешь меня от них".

https://ua.censor.net.ua/photo_news/3050026/voyin_58yi_brygady_dmytro_syskov_zagynuv_na_donbasi_12_lyutogo_foto
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Что-то будет в этом году. Чую я. Или хуйло сдохнет, или оффшоренко сбежит. Но этот год будет непростой. Ночь темна перед рассветом... Мы не сдаёмся! Смерть рашистским оккупантам - слава Украине!
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Барыга отчитался куратору о проделанной работе_ попросил премию за уничтожение армии и патриотов
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Когда президент уже начнет обговаривать как освободить Донбасс от террористов, и наче у Украины будущего ни когда не будет.
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"В Украіні один хозяїн - це народ Украіни" і в цьому народі сидить суржик не "хозяїн" а "господар" та в Україні.
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У пуйла выборы скоро так что это разговоры ни о чём, и тем более по инициативе украинской стороны звучит как унижение перед агрессором самим напрашиваться на разговор.
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- Ну что , Саакашвили я депортировал, Коломойского уже давно принудил к депортации, давайте уже поговорим о заложниках. Когда уже разблокируете мою Липецку фабрику ?
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Не заблуждайтесь с каламойским.- Такая же мразь. Олигарх - значит враг.
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Вован Вованович томно и сладостно: " Придумал же какой-то гад эти пративные выборы... Петюшка, не филонь - так вот нежно и тщательно язычком бубенчики и сразу между булочек - давай не останавливайся... Вот одного не пойму, зачем ты, шалун, каждый раз заставляешь меня на стол залазить?"
Петюшка Лексеич причмокивая: "Україна за жодних обставин не стане на коліна!"
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когда он с Трампом поговорит ?
дирко , нашёдл с кем общаться
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По мнению зрадоботов освобождать пленных и заложников не надо .
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про це вже багато разів писали,що говорить шаломов(путін) с Педро дне Панамо КОЖЕН ДЕНЬ.
Бо босс дає вказівку Педрі кдбешному
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко поговорил с Путиным. Тема - освобождение заложников
 
 
 
 
 
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