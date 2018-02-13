 Порошенко поговорил с Путиным. Тема - освобождение заложников

Как передает Цензор.НЕТ, по данным источника "Зеркала недели", во вторник,12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
Как сообщил источник, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.
В пресс-службы Администрации президента Украины подтвердили ZN.UA факт разговора и дали следующий комментарий: "Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками".
а сами ....ВАЛЕНКИ.....они там в своих .....МУХОСРАНСКАХ...80%....
https://ua.censor.net.ua/photo_news/3050026/voyin_58yi_brygady_dmytro_syskov_zagynuv_na_donbasi_12_lyutogo_foto
Петюшка Лексеич причмокивая: "Україна за жодних обставин не стане на коліна!"
дирко , нашёдл с кем общаться
Бо босс дає вказівку Педрі кдбешному