 Порошенко поговорил с Путиным. Тема - освобождение заложников

Как передает Цензор.НЕТ, по данным источника "Зеркала недели", во вторник,12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

Как сообщил источник, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

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В пресс-службы Администрации президента Украины подтвердили ZN.UA факт разговора и дали следующий комментарий: "Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками".

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