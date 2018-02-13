 Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить... Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения (в Сирии. - Ред.)", - сказал Макрон.

Президент уточнил, что Франция готова нанести удар в случае, если эти подтверждения будут обнаружены.

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9 февраля Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность, что в Сирии могли использовать хлорные бомбы против мирного населения.