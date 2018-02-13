 Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить... Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения (в Сирии. - Ред.)", - сказал Макрон.
Президент уточнил, что Франция готова нанести удар в случае, если эти подтверждения будут обнаружены.
9 февраля Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность, что в Сирии могли использовать хлорные бомбы против мирного населения.
тоесть - кацап, жывотное, можно пистить как овец на полигоне)))
даже жабоеды поверовали))
а у них есть чем порадывать страховую вагнера)))
Так что не обращайте внимания на него. Пусть пока поскачет.
Надругательство над казламордыми коцабами становицца азартным развлечением среди адекватных народов, да, коцабы ??? Бггг
Не может быть подобного позора в глубокодуховной педерации расисянов!
Там тебе и ... Аминь, короче.
туПин с ядерной дубиной уже не указ.....
Артем Войтенков: - А мы уже закончили… То, что есть у нас есть постоянно вывозится. Ядерный потенциал страны уменьшается.
Евгений Федоров: - Естественно. В плане ядерных материалов хочу подчеркнуть. Потому что там есть еще изделия. Заводы по изготовлению изделий еще работают.
Артем Войтенков: - А что значит «заводы по изделиям»?
Евгений Федоров: - Ну то есть из одного боеприпаса в другой ядерные материалы переносят. Но новые материалы не производят.
Артем Войтенков: - Ну, т.е., грубо говоря, есть там сколько-то тонн…
Евгений Федоров: - И эти сколько-то тонн уменьшаются каждый день…
Артем Войтенков: - Постоянно.
Евгений Федоров: - Да. Но новые материалы не производят. В этом плане мы как Иран, абсолютно. Те же самые процессы были в минобороне.
Хороший рашист - мёртвый рашист
Ассаду не в первой переносить бомбежки, один пук от жабоедов его никак не напугает, а на наземную операцию французы не отважатся, даже ИноЛегион не зашлют.
Россиянин Кирилл Ананьев, которые воевал в Донбассе против ВСУ, рассказывает, как убивать украинцев. Несколько дней назад Ананьева уничтожили в Сирии. И в России об этом не расскажут ни на одном канале. Расходный материал хоронят тайно и стыдливо.
Просто пришло время второму эшелону демократических стран вафлить русню. Иначе в приличном обществе их неправильно поймут.