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Все про:Сирия (2410) Франция (1875) химическое оружие (129) Макрон (153)

 Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция "нанесет удар" по Сирии, если в стране на Ближнем Востоке химическое оружие будет использовано против мирных граждан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Смотрите: "Как свиней отправили на убой. Хочу, чтобы правительство отомстило за них", - супруга ликвидированного в Сирии наемника ЧВК "Вагнера" Матвеева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить... Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения (в Сирии. - Ред.)", - сказал Макрон.

Президент уточнил, что Франция готова нанести удар в случае, если эти подтверждения будут обнаружены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ответственна за химатаки в Сирии, - Госдепартамент США

9 февраля Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность, что в Сирии могли использовать хлорные бомбы против мирного населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3050272
 
 
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Поподробнєє - у пуцькіна, рогозіна, гундяєва і інших.
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Мохнорылые вне очереди! Потом уже асадушку можно бомбить!
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Ну, в общем, да. "Белые да красные, чья же тут вина?.."(с)
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Гражданская... гражданская. Там ихтамнеты россосиянские из ватакацьманавтов и наёмников ЧВК воюют с ихтамнетами россосиянскими из ИГИЛ.
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"По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить... Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения (в Сирии. - Ред.)", - сказал Макрон.Источник: https://censor.net.ua/n3050272
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Дыркин и эль мюрид, а так же ватные самки на россосийских кАналах - это уже украинское щавывыния?
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Франция нанесёт удар в обратную сторону.
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Теперь очередь потомком Банопарта поганять козломордых. Скоро за право истребления рашистов придется платить деньги и вставать в очередь.
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Французи ше іхтамнєтов будуть тра....хати! Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 4457
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америкосы с жыдками надули паруса всем)))
тоесть - кацап, жывотное, можно пистить как овец на полигоне)))
даже жабоеды поверовали))
а у них есть чем порадывать страховую вагнера)))
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ko piepisies kaa nelaime, ja jenkiji gribees tad arii publicees video
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это нимерович, занятный такой пидорок из на крысма. он и мядальку за возвращение на крысма имеет, субъект известный. он и на миротворце присутствует, и у нас он один из первых в очереди на денатурализацию. Адресок его так же имеется. лично я ему пообещал отрезать его верхнюю ватную жопу, когда мы в крым вернемся.
Так что не обращайте внимания на него. Пусть пока поскачет.

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Таки на Россию стали потихоньку ложить
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выглядит, что французы хочет амерам утереть нос и показать, что их оружие и военные могут не отстовать от США, ну обьект конечно будет выбирать тот же или даже не звоня по телефону.
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Правильно! а то выключение Эйфелевой вежи не всегда помогает!!!
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Ага, в стиле "дети пылью сами притрусились"? Шота Макрон разочаровывает.
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Нимерович-ватная абизяна,помаши всем ручкой,скажи дядям досвидания.Пару минут и ты уже крестик)
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Да уже сколько раз применяли, а франция всё грозит. Асад уж и не замечает, а знай себе бочками с хлорином людей мирных закидывает. Благо навезли их из Рашки (и Ирака, имхо) столько, что любой диктатор-геноцидчик позавидует (кроме хутина).
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Потрахати кацапів вже шикується черга! Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 9813
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Коцабосафари, не ??? Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 8032
Надругательство над казламордыми коцабами становицца азартным развлечением среди адекватных народов, да, коцабы ??? Бггг
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Будеш суддею - будеш вимагати "доказатєльства". Атак - сприймай, як аксіому. Хоча в цивілізованому суді ти можеш брати участь лише як підсудний. Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 3573
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Не прошло и нескольких лет после нескольких химатак. Ух вы какие вы решительные ребята.
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"По поводу химического оружия я уже обозначил свою позицию и готов ее вновь подтвердить... Наши вооруженные силы не нашли подтверждений, что химическое оружие использовалось против мирного населения (в Сирии. - Ред.)", - сказал Макрон.Источник: https://censor.net.ua/n3050272
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так это ваша газета.сру так пропечатала...\штудируй первоисточник...)\
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Видео где-то на флешках среди того фарша, что к вам на россосию в контейнерах привезли. Иди ищи.
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Не родной, в фарше вагнеровских ихтамнетов то ты уж сам ковыряйся.
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нижний новгород..наше время....гомовенчания...

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Не верю!!! А как же сравоплавие? Скрепы духовные? Хромосома дополнительная? Искусство лепки петухов из говна? Метание коровьего дерьма на дальность? Глубочайшая и всепроницающая философия жирика? Сопровождение стерхов в полёте боголиким?

Не может быть подобного позора в глубокодуховной педерации расисянов! Франція завдасть удару в разі застосування хімзброї у Сирії, - Макрон - Цензор.НЕТ 6104
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Ватка, съездь вот в эту больничку http://www.vishnevskogo.ru и расскажи там, что то амеры придумали фейк.

Там тебе и ... Аминь, короче.
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и Франция туда же Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 7546 , уже становится модним трэндом чикрыжить вагнероцев.... смертный полк ватничков....

туПин с ядерной дубиной уже не указ.....
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Ну не такая она и ядерная... Вот, что об этом говорит депутат госдуры Фёдоров: https://www.youtube.com/watch?v=3SOR8_3ZIxA

Артем Войтенков: - А мы уже закончили… То, что есть у нас есть постоянно вывозится. Ядерный потенциал страны уменьшается.
Евгений Федоров: - Естественно. В плане ядерных материалов хочу подчеркнуть. Потому что там есть еще изделия. Заводы по изготовлению изделий еще работают.
Артем Войтенков: - А что значит «заводы по изделиям»?
Евгений Федоров: - Ну то есть из одного боеприпаса в другой ядерные материалы переносят. Но новые материалы не производят.
Артем Войтенков: - Ну, т.е., грубо говоря, есть там сколько-то тонн…
Евгений Федоров: - И эти сколько-то тонн уменьшаются каждый день…
Артем Войтенков: - Постоянно.
Евгений Федоров: - Да. Но новые материалы не производят. В этом плане мы как Иран, абсолютно. Те же самые процессы были в минобороне.
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славненько хрюкоцапов сцанными тряпками хлестают уже все кому не лень, вяликие пля, бугогага Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 2789
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типа так стремятся из своих неблоагоустроенных жилищ на благоустроенные кладбища?
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А прав ведь! Законы рынка. Спрос и поребление! Франція завдасть удару в разі застосування хімзброї у Сирії, - Макрон - Цензор.НЕТ 2313
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А как же безальтернативность решения вопроса политически?
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Хе-хе. п#здить русню - теперь хороший тон "в Европе и лучших домах Филадельфии" (с) Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 277
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В Ливии наводили порядок , в Ираке , в Югославии , и всё бомбами бомбами и всё демократически по демократичному ..
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вас, рашистских оккупантов будут убивать всегда и везде, по всему миру... аминь
Хороший рашист - мёртвый рашист
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Не нашли доказательств? А искали? Какие же должны быть доказательства, чтобы Макарон отважился пукнуть? Съёмка с борта Су-24? И куда он собрался наносить удары? По пустыне, как "не имеющие аналогов в мире"?
Ассаду не в первой переносить бомбежки, один пук от жабоедов его никак не напугает, а на наземную операцию французы не отважатся, даже ИноЛегион не зашлют.
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Одно дело переносить бомбёжку "где-то там", а другое дело переносить бомбёжку под самой бомбёжкой... Сейчас второй вариант более вероятен...
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Похоже, что что-то сейчас должно произойти. Чтобы ни сделал Путин сегодня, завтра будет всё только хуже для кацапстана. Надоел кидар этот уже всем.
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Пацану понравилось, как братья по оружию вату гоняли
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Ну а чего? Штаты отбомбились по рашистам и асадистам в Сирии... Израиль так же отбомбился по асадистам, иранцам и Хэзболле,... а Франция хуже что ли?
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Франция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон - Цензор.НЕТ 2326Денис Казанський‏ @den_kazansky

Россиянин Кирилл Ананьев, которые воевал в Донбассе против ВСУ, рассказывает, как убивать украинцев. Несколько дней назад Ананьева уничтожили в Сирии. И в России об этом не расскажут ни на одном канале. Расходный материал хоронят тайно и стыдливо.
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Франция! Разрешаю нанести удар по кацапсинским ихтамнетам и асадовцам вне очереди! Ответки не будет, отвечаю
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Открыли Сезон ОХОТЫ на Зелёных чебурашек.
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А раніше хто заважав? Кацапам вдули, а один раз не пітарас.)))
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То було раніше. А зараз "пан має час, та має натхнення" (с)
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тут другое.
Просто пришло время второму эшелону демократических стран вафлить русню. Иначе в приличном обществе их неправильно поймут.
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Его кудри, наконец, примелькались, и его начали бить... (с)
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Тот редкий случай, когда наблюдаешь, как у чего-то выростают яйца...
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Пока это слова. Очередная озабоченность.
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Не по Сирии, Макронушка, не по Сирии надо... Зри в корень!
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тогда "ихтамнетов" точно там уже не будет,поскольку там химическим оружием распоряжаются не сирийцы,а русские.К удару американцев добавится удар французов...Наверное.кремль поймёт,что эти удары-конкретное предупреждение агрессивному путину,что следующие могут нанестись уже даже без предупреждения по российским военным объектам в Крыму,если официальная хозяйка территории-Украина-даст добро на "учения".
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция "нанесет удар" по Сирии .........зачем так сразу по всей сирии может сначала нанести удар по парижу....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранция нанесет удар в случае применения химоружия в Сирии, - Макрон
 
 
 
 
 
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