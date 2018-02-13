 Правительство выделило 20 млн грн. на реставрацию 256-летнего Собора святого Юра во Львове, - Гройсман

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Собор святого Юра во Львове - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действующему храму 256 лет. В 2018 году начнется его реставрация. На это Правительство выделило 20 млн грн." - отмечает премьер.

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По его данным, исполнителей работ выбрали в начале января через Систему публичных электронных закупок ProZorro.

"Уникальное сооружение нуждается в срочном ремонте от электричества и водоотведения до укрепления фасада. Сейчас входные ворота в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.