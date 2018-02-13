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Все про:Кабмин (10288) Львов (3114) реставрация (23) Собор (23) Гройсман (3832)

 Правительство выделило 20 млн грн. на реставрацию 256-летнего Собора святого Юра во Львове, - Гройсман

В 2018 году начнется реставрация Собора святого Юра во Львове. Исполнителей работ выбрали в начале января через Систему публичных электронных закупок ProZorro.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Собор святого Юра во Львове - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действующему храму 256 лет. В 2018 году начнется его реставрация. На это Правительство выделило 20 млн грн." - отмечает премьер.

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По его данным, исполнителей работ выбрали в начале января через Систему публичных электронных закупок ProZorro.

"Уникальное сооружение нуждается в срочном ремонте от электричества и водоотведения до укрепления фасада. Сейчас входные ворота в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Правительство выделило 20 млн грн. на реставрацию 256-летнего Собора святого Юра во Львове, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050269
 
 
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Действующий храм? А попы тамошние тоже финансово участвуют?
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То есть, набожный Вова им за наши деньги рабочее место благоустраивает?
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Скорее откаты по карманам распихивает.
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Храм діючий. Головна святиня греко-католиків. Надзвичайно красивий, хто там був. У крипті - поховання справді достойних людей. Серед них Андрей Шептицький, Володимир Стернюк, Любомир Любачівський, багаторічний вязень сталінських таборів кардинал Йосип Сліпий. Кожен з них був достойною людиною. І служать тут в основному монахи. Вони не мають сімей і живуть у маленьких келіях. І не тільки беруть участь фінансову у утриманні храму, а й годують бездомних допомагають фінансово хворим, в тому числі збирають гроші і власні кошти на операції і лікування за кордоном.
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До речі, забув вказати, що зайти туди може вільно КОЖЕН, незалежно від віросповідання, чи приналежність до будь-якої з інших конфесій, в тому числі і спуститись в крипту, де за вами ніхто не буде слідкувати. І грошей теж там ніхто не вимагає.
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Органна музика ще лунає?Щось неймовірне відчуваєш.
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У соборі немає органу. Греко-католики сповідують православ'я. А орган використовується у римо-католицьких Богослужіннях - месах. Зате на дзвіниці Собору почеплений найстаріший в Україні дзвін - вилитий 1341 року, за княжої доби. І там же знаходиться точна копія Туринської плащаниці у вільному доступі.
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Дякую.Щось я в спогадах заплутався.В дитинстві був на службі де звучав орган,і це було у Львові.При совєтах.Вибачте коли що не так.Вважав,що у тому соборі.
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У Львові є діючі чотири органи. Три з них у діючих костелах - Латинській катедрі (катедральний собор), костелі святого Антонія,костелі святого Мартіна та в колишньому костелі Марії Магдалини (тепер Будинок органної музики). Їх можна послухати і зараз. І теж вільно, відвідавши службу (месу) в котромусь з цих костелів, або в певні години Будинок органної музики. Так що приїжджайте, вражень буде багато! Правительство выделило 20 млн грн. на реставрацию 256-летнего Собора святого Юра во Львове, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6681
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Не буду плакатись,та я б зара.Тільки з цієї Утопії,Єнакієве,шануйте те що маєте.
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Лучше бы деньги на венок для тебя выделили бы.
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20 миллионов ???? Да сынок Лолиты по миру больше прокатал......
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Копійки! Лоліта на мальдівах за 6 днів спустив на чекушку стільки!
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Я бы не комментировал, большая заслуга , для гроси. не обращайте внимание. Это будет сигнал, на х....... й он нам нужен.
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Нимерович) А Калининград, каким путем достался россииянции?
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А музей Гочара Водоканалу Ахметова Народ Оплатит? Он затопил! Чисто по соседски! Кто нанес ущерб, тот и платит! "Трубы старые!". Верни украденное и живи в Лугандонии!
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Какой статус у этого сооружения? Оно в коммунальной собственности, сдано в аренду или на попечении городской общины находится?
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Судя по фотографиям в том здании обосновался какой то кружок по верованиям в сверхьестественное. Оплачивает ли этот кружок арендную плату за расположение в этом сооружении и почему этот кружок не следит за состоянием этого сооружения, и полностью не финансирует его поточный и капитальный ремонт? Почему налогоплатильщики должны оплачивать расходную часть этого кружка?
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А Польша не будет возмущаться, что мы своим ремонтом уничтожаем их историческую достопримечательность?
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А Храм Святого Юры чей? Церкви? Пусть и платит Церковь!!
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Самая любимая легенда грязных кацапов : Львов - польский город
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"Вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур назвал украинский Львов польским городом.

Вице-консул так же заявил, что Украинского государства в то время не существовало, а "Львов - это польский город."
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"Поляки уже давно считают Львов польским городом. Они спят и видят, как бы его вернуть в состав Польши. Выпускают футболки и кружки с надписями по данной тематике, устраивают акции, чтобы который раз показать всему миру кому принадлежит Львов."
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The Village Україна‏ @thevillageua 10 часов назад

На вулиці Лаврській стався прорив труби з гарячою водою через що постраждала будівля музею. Приблизна вартість ремонту 47 мільйонів гривень

Правительство выделило 20 млн грн. на реставрацию 256-летнего Собора святого Юра во Львове, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8597
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В "хорошем" состоянии трубы во Львове, видать.
Скорее всего, с 30-х годов прошлого века не меняли их.
Занят был Садовый, Мишико на границе встречал, тут не до ЖКХ...
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по улицам нищие бродят народ голодный...... а они деньги замуровать.....
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Десятинная Церковь разрушена в 1242 году . Ни копейки ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство выделило 20 млн грн. на реставрацию 256-летнего Собора святого Юра во Львове, - Гройсман
 
 
 
 
 
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