 Правительство выделило 20 млн грн. на реставрацию 256-летнего Собора святого Юра во Львове, - Гройсман

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Собор святого Юра во Львове - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действующему храму 256 лет. В 2018 году начнется его реставрация. На это Правительство выделило 20 млн грн." - отмечает премьер.
По его данным, исполнителей работ выбрали в начале января через Систему публичных электронных закупок ProZorro.
"Уникальное сооружение нуждается в срочном ремонте от электричества и водоотведения до укрепления фасада. Сейчас входные ворота в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.
Вице-консул так же заявил, что Украинского государства в то время не существовало, а "Львов - это польский город."
На вулиці Лаврській стався прорив труби з гарячою водою через що постраждала будівля музею. Приблизна вартість ремонту 47 мільйонів гривень
Скорее всего, с 30-х годов прошлого века не меняли их.
Занят был Садовый, Мишико на границе встречал, тут не до ЖКХ...