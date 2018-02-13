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 Общество
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Все про:судья (1807) Высший совет правосудия (133) увольнение судей (13)

 Высший совет правосудия уволил судью Неганову за аресты активистов Майдана

Высший совет правосудия уволил судью Подольского райсуда Киева Наталью Неганову за аресты активистов Евромайдана

Как информирует Цензор.НЕТ об этом 13 февраля сообщает пресс-центр совета.

Вопрос об увольнении Негановой с должности судьи ВСП рассмотрел на основании решения Второй Дисциплинарной палаты от 7 июня 2017 года.

"Основанием привлечения судьи Негановой Н. В. к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года", – говорится в сообщении.

Высший совет правосудия решил уволить Неганову с должности за нарушение присяги (на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины).

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Источник: https://censor.net.ua/n3050267
 
 
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Да, остальные наверное успеют сотарится, опустить бюджет Украины не на один лимон, и умереть
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Дело тут не а возрасте, обычный бизнесс, кто то больше предложил за место.
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Формально правильно, а по существу - полное издевательство над правосудием в Украине.
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Зашибись ,она садила ,а ее просто уволили. И все?
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Нет, не все. ВСЕ она еще успела переписать на родных и не родных, и зарплату получала, и взятки брала, и в слитки преображала, и в кэши прессовала. Теперь вроде все.
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нынешняя власть заигралась со своим избирательным правосудием.
если гражданин во время протеста сознательно нарушал законы Украины(нанес телесные повреждения кому-либо,активно сопротивлялся сотруднику полиции во время ареста или другое)--то судья во исполнение закона Украины и от его имени имела полное право подвергнуть правонарушителя аресту. почему не указано,в чем ее вина? она принимала решения на основе предоставленных ей документов и доказательств. если она превысила свои полномочия--тогда да. но на основании того,что нарушитель закона нынче ходит в героях-это не дает никакого права на увольнение судьи.
судьи,по решениям которых страна годами подвергалась разграблению,нынче при власти и при высоких должностях. а пешек увольняют,создавая видимость люстрации.
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Уволить не проблема, а посадить СЛАБО???
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Теперь бедная пойдет пойдет на пенсию в сто тыщ, положенную по потужный соевой реформе. Как жесток этот мир
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После увольнения неприкосновенности нет, может те кого сажала вывернут ей матку на изнанку.
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Постоянная дилема: уволить нельзя посадить.
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Позорище.
Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
- - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
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Я б це в заслугу Вищій Раді правосуддя не ставив, а радше небайдужим активістам, які на цю раду здійснюють тиск.
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Очень неправильное решение....По всем судебным решениям этой судьи должен быть проведен "аудит" с касационными решениями. В случае неправомерного решения этого судьи- уголовная ответственность и нарушение присяги судьи без пенсионного обеспечения. А также возможность госизмены...
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Рановато, надо еще подождать, лет 10, тогда и уволить.
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А почему только уволили, а где арест, СИЗО, следствие? Разве оно не заслужила всё это???
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Ну кто там булочку крошит на нашего любимого президента Петра Алексеича Порошенка? Да такой прыти от него никто не ожидал! Всего каких-то четыре года прошло, а уже судью уволили.
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Как долго нам придётся ждать, когда она обжалует в обычном суде этот "высший совет правосудия" ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВысший совет правосудия уволил судью Неганову за аресты активистов Майдана
 
 
 
 
 
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