 Высший совет правосудия уволил судью Неганову за аресты активистов Майдана

Как информирует Цензор.НЕТ об этом 13 февраля сообщает пресс-центр совета.
Вопрос об увольнении Негановой с должности судьи ВСП рассмотрел на основании решения Второй Дисциплинарной палаты от 7 июня 2017 года.
"Основанием привлечения судьи Негановой Н. В. к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года", – говорится в сообщении.
Высший совет правосудия решил уволить Неганову с должности за нарушение присяги (на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины).
если гражданин во время протеста сознательно нарушал законы Украины(нанес телесные повреждения кому-либо,активно сопротивлялся сотруднику полиции во время ареста или другое)--то судья во исполнение закона Украины и от его имени имела полное право подвергнуть правонарушителя аресту. почему не указано,в чем ее вина? она принимала решения на основе предоставленных ей документов и доказательств. если она превысила свои полномочия--тогда да. но на основании того,что нарушитель закона нынче ходит в героях-это не дает никакого права на увольнение судьи.
судьи,по решениям которых страна годами подвергалась разграблению,нынче при власти и при высоких должностях. а пешек увольняют,создавая видимость люстрации.
Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
- - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років