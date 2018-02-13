 Высший совет правосудия уволил судью Неганову за аресты активистов Майдана

Как информирует Цензор.НЕТ об этом 13 февраля сообщает пресс-центр совета.

Вопрос об увольнении Негановой с должности судьи ВСП рассмотрел на основании решения Второй Дисциплинарной палаты от 7 июня 2017 года.

"Основанием привлечения судьи Негановой Н. В. к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года", – говорится в сообщении.

Высший совет правосудия решил уволить Неганову с должности за нарушение присяги (на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины).

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