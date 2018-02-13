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 "Парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове. ФОТОрепортаж

По словам Анны Шарыгиной, которая должна была читать лекцию "ЛГБТ-движение в Украине и мире", столкновений в магазине не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, 13 февраля в харьковской "Книгарнє "Є" на улице Сумской радикалы сорвали лекцию-дискуссию Анны Шарыгиной "ЛГБТ-движение в Украине и мире".

Парни крепкого телосложения сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове 01
Парни крепкого телосложения сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове 02

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Парни крепкого телосложения сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове 03
Парни крепкого телосложения сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове 04

"Пришло несколько крепких парней, где-то пятнадцать. Они приходили еще и еще. Некоторые вставали (они сидели в зале). Один, самый крупный по телосложению, сказал: "Лекция закончена. Мы не хотим, чтобы в месте, которое мы уважаем, проходила пропаганда гомосексуализма", - рассказала Шарыгина.

Затем, по ее словам, приехал директор книжного магазина и попросил их уйти, но они оставались, апеллируя к тому, что могут быть в магазине поскольку пришли за книгами.

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"Приехала полиция. Полиция попыталась с ними поговорить. Они сказали, что согласно административному кодексу они имеют право здесь находиться. Полиция сказала владельцу магазина, что лучше бы все ушли, пока эти ребята не разозлились и не начали крушить помещения и бить людей. И владелец магазина попросил нас уйти. И мы ушли", - рассказала Анна Шарыгина, подчеркнув, что столкновений в магазине не было. Она отметила, что люди, которые сорвали лекцию, несколько раз говорили о том, что имеют отношение к организации "Фрайкорпс". Отметим, что Freikorps (с немецкого "свободный корпус", "добровольческий корпус") - название, которое использовалась для ряда полувоенных добровольческих формирований в Германии и Австрии в XVIII-XX вв.

Пресс-секретарь Полиции Харькова Елена Баранник сообщила, что не владеет информацией о данном инциденте.

На странице активистки в Facebook опубликован пост, в котором говорится: "Дорогие все! спасибо, что волновались! И до, и после. Я не готова пока вот так ворваться в ваши ленты с заявлениями - я хотела бы немного подумать. Дайте мне пожалуйста времени до утра. Всё будет. И лекция, конечно, тоже состоится!".

Парни крепкого телосложения сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове 05

Источник: https://censor.net.ua/n3050266
 
 
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вы неправы
ибо ваши дети не попадали на лекции о пользе пидирастии
а это может произойти
и попасть под влияние этих озабоченных может неокрепший организм
а могут и насильно, а потом шантажировать
ну вам виднее
занимая позицию мне всеравно
вы тихо способствуете этому
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Блядь, я с 10 лет слышал об этом на каждом углу, как раз с тех пор как умер Фредди Меркьюри. И что? Вот вас лично можно было в какой-то момент убедить стать "гомиком"? Вас когда-нибудь привлекали мужики? Меня никогда.
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Вы держали свечку перед Фредди или экстраполируете на него свои фантазии, пассивист?
Как можно "рекламировать" пол или врожденные особенности психики? Если я вам буду постоянно вещать "будь геем, это модно", вы послушаете и станете геем?
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К Вашему сведению, уважаемый ЛГБТ, не у всех такой опыт, как у Вас.
С 10 лет я из каждого ящика слышал о гомосексуализме и что? Как интересовали женщины, так и интересуют, потому что это врожденное. А вы либо идите в гей-клуб, либо лечитесь.
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Ну если у тебя врожденная тяга к мужикам, то ты настоящий педик и можешь тихо гордиться этим, а самое главное перестань это рекламировать, уже всю ветку засрал "Парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове - Цензор.НЕТ 5532
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> а могут и насильно, а потом шантажировать

А могут и женщину насильно, вашу дочь например. И почему-то подобные "борцуны с гомосексуилизмом" - те же личности, которые и женщинам мешают бороться с гендерным насилием и вообще ненавидят само слово "гендер". Вы хотите, чтобы какое-то мурло указывало вашей дочери, что она "сама виновата, ибо оделась как шлюха" с его точки зрения?
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чувак, мне тебя жаль уже
ты путаешь деревянное с мягким
гендерное воспитание прививаеться родителями и культурным обществом
парней учат ухаживать за девочьками, никак не учат ухаживать за парнями, ну нет такого)
и само определение лекция - это обучающий элемент и способ донесения материала к слушателю
задача лекции - привлечь внимание к теме и почва для размышлений
а изнасилование - это животный инстинк, который мнимо освобождает отца от его обязанностей, ибо отец не ясен
в животном мире этим развлекают себя, как не странно, дельфины
не самые глупые животные
поэтому современное общество осуждает и наказывает насильников
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А МОНА МНЕ ВОПРОС Шарыгиной а почему не проводятся лекции по традиционному сексу
А теперь серьезно мне пофиг сексуальная ориентация меня больше всего раздражают вот такие деятели типа Шарыгиной которая ради своего пиара готова на все в том числе и подставлять людей не такой ориентации как все "Парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове - Цензор.НЕТ 821
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Раскройте глаза.
Сегодня эти люди воюют с лгбт, завтра будут указывать обычным людям, как обращаться с женщинами и т. д., подобно милоновым, чаушескам и прочим клинически озабоченным.

Традиционализму не место в современном обществе.
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Не треба фантазувати хто, що буде робити. Пропаганда гомосексуалізму має бути заборонена. Така вимога українського суспільства.
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> а почему не проводятся лекции по традиционному сексу

Ты, скорее всего, в школу не ходил, да? Там рассказывают азы и даже дают презервативы. Классе эдак в 7-9м.
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Alexandry Slavichu - це в Україні епатажні гей паради ? Там охорони більше втричі, ніж учасників.
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Когдда слуги народа обсыраются, то "органы" сначала организовывают разных неформалов, потом зомбируют толпе мозги и затем устраивают показательную охоту на ведьм и их побитие.
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Ви не бачили гей параду в Брюсселі - це свято, драйв
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Драйв, драйв. Наступного разу заспівайте їм фінальну арію саундтреку до мультика "Голубой щенок" (Гладкова-Ентіна):
"Что еще для счастья надо / Если друг надежньій рядом,
Если всеми тьі любим / Бьіть неплохо голубьім!
Хор: Голубой, голубой, мьі хотим дружить с тобой!"
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почему бы Шарыгиной не прочесть лекцию в непубличном месте?
у себя дома, в лесу, на пляже, в горах и т.п.?
почему пидоры постоянно лезут нормальным людям на глаза?
почему они требуют свободы демонстрации неприродных половых контактов?
как по мне - это комплекс и извращение, сродни выставлению гениталий напоказ
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В Украине должна быть не гомофобия - как пишет Цензор.нет - а гомонетерпимость! "Парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове - Цензор.НЕТ 7580
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Педофилы и гомофобы объединяйтесь! Вы одной крови )))))
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Термин гомофоб придумали гомики, хотя на самом деле никто не боится педиков, а призирает их.
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никто тебя не презирает и не боится. живи спокойно.
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А на второй фотке педик или "парень крепкого телосложения"? Что-то не совсем понятно. И вообще,что этим дырявым неймётся имено сейчас? Парады,шмарады...какие то лекции. Скоро практические занятия начнут проводить. Брысь по подвалам долбиться. Не до политкорректности сейчас. Война идёт.
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Это идет уже не Информационная война. Идет Поведенческая война! Совсем недавно педерастия перестала быть болезнью, мужеложство уголовно наказуемым деянием. Садомия нормой не станет в Православной Украине. У рекламы есть и антиреклама.
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Бойтесь. Весь цивилизованный мир на подобное мракобесие ведется все меньше и меньше.
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Я чисто з цікавості. Ієшуа по легенді був непорочно зачатий. Чи означає цей факт для православних християн незаконність статевих відносин? Ну і про штучне запліднення, якби теж...питання...)))
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Наши пещерные традиционалисты сделают всё чтобы мы как можно дольше не попали в цивилизованную Европу
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Ти готовий пожертвувати своєю "цнотою" щоби показати Європі що "гамафобії у нас нема"?
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Тобто статеві збочення ти вважаєш цивілізацією? Така Європа нам не потрібна.
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потому, что дебилы пещерные. они гораздо ближе по уму и духу к РФ, чем к Европе. Они не знают, что большинство приматов бисексуальны.
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"Бисексуальность" у приматов, например у самцов шимпанзе, является демонстрацией доминирования альфа-самца всем остальным самцам стаи и "навязыванием" своего превосходства. Ты это знаешь? Также среди шампанзе этим вынуждено занимаются самые ущербные члены стаи так как доступа к самкам у них нет - даже самки шимпанзе убогим не дают! А ведомо ли тебе что люди имея развитое абстрактное мышления и вторую сигнальную систему от обезьян отличаются? И даже генетическим набором! Знаешь ли ты что ген гомосексуализма (открыт итальянцами в 1992 году) передается только по женской линии (это означает что каждый мужчина гей имеет мать-лезбиянку, часто латентную)? А то что от мужчин-геев и нормальной матери рождаются только дети-натуралы? А от лезбиянки только лезбиянки и геи? И что носителями этого гена являются только 4% населения земли и гомосексуальность можно смело приравнять к генетическому отклонению (инвалидность) и приравнивать, например к церебральному параличу? Может ты сам пещерный ... шимпанзе?
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чтоб долго твой бред не опровергать замечу, что вот это все ты про себя подробно и красочно и написал.
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Дискредитації на разі не дивують!
Дивує, що нема протидії!
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Тож чекаємо...харківські красені «аля» оплот, ще випливуть- не сумнівайтесь)
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Ось ця публічна пані теж вирішила попіаритися. Харків, 2008 рік, перед концертом Queen:

"Хлопці міцної статури" зірвали лекцію про ЛГБТ-рух у Харкові - Цензор.НЕТ 1560
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скиПидарчики крепкого телосложения сорвали просветительскую лекцию об лгбт. а потом пошли в борцовский обнимать друг-друга с стойке и в партере.
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Пусть долбяться у себя дома в очко но на людях что бы вели себя по законам общества и что бы дети эту хрень не видели.
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а они на улице долбятся? или может тебя поймали и отдолбили? не ходи на частные лекции и всё.
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Вот ты и отозвался питушок.Cлушай ты правидный когда идут два урода и целуються на улице или в обнимочку,а кругом люди и дети в первую очередь ,мне такое нафиг не нада.Лекция чего?Что как чудесно быть петухом?Или додуматься дать розришение усыновлять ребёнка однополым тварям?Которые фактически с детства воспитают его без шанса на нормальную жизнь.Такими тенденциями во что мы привратим общество?Или парад геев?Что за ересь?А дальше что парад наркоманов парад алкашей и т.д?Вот так общество становиться больным на голову !Мы так уже покалечным за последние 25 лет 90 ми войнами и т.д.Ещё петухов нам тут не хватает.Мне лично нет желания их бить или ещё как то с агрессией это ненормально,дома пусть сходят с ума или в свох каких то клубах.Но неда нам парить тут гей парады читайть лекции и пропаганду гомосятины.
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таки тебя поймали и отдолбили хорошенько. ты гомосятина. ты петушара. кукарекай погромче.
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а что там Донбасс, хватает ли в окопах защитников и патриотов?
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Лекция по актуальным для ЛГБТ вопросам в общественном месте которое посещают люди которым все это совсем не интересно является провокацией со стороны ЛГБТ. Это получается что человек пришел посмотреть книжные новинки, а в нагрузку получил компанию геев и лезбиянок обсуждающих не книги, а проблемы однополого секса? Есть гей-клубы, можно арендовать зал и спокойно так обсудить, и даже с применением технических средств!, во всех подробностях с теми кому это интересно. А вот навязывание себя с целью расширить количество "кружков члена", особенно в местах где постоянно находятся несовершеннолетние считаю абсолютно неприемлемым. Что им и объяснили. Однако в своем отчете спонсорам этого действа они напишут об "агрессивных натуралах" и своей героической борьбе за право на однополый анальный и оральный секс. Так что, похоже все рассчитано на доение "источника финансирования". Лучше было их просто изолировать извне от покупателей на время лекции и провести воспитательную работу с управляющим книжным магазином. Я, как покупатель, после такой "нагрузки" вряд ли бы пришел в этот магазин еще раз.
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хто тебя провоцирует? тебя на лекцию никто силой не тянет. или что-то всё таки тянет, скиПидарчик?
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Я думаю, що мала бути лекція про те, як нетрадиціоналам жити поруч з гомофобами. А не про те, що пишуть тут обмежені, недорозвинені до нормального суспільства коментатори.
За кордоном толерантність виховується з дитячих років. В шкільну програму входить читання літератури щодо - увага (!) проблем, які виникають у таких людей в суспільстві, а не в інтимній сфері, як пишуть тут. Уявіть собі, мої діти це переварили і на їх орієнтацію ніяк не вплинуло.
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Катится, катится ГОЛУБОЙ вагон...

Снятся людям иногда
ГОЛУБЫЕ города...

ГОЛУБОЙ огонёк...

Доколе? Всё запретить! "Хлопці міцної статури" зірвали лекцію про ЛГБТ-рух у Харкові - Цензор.НЕТ 4873
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спасибо крепким парням за срыв лекции. так её послушало бы человек 15. а так теперь реклама, миллион читателей. ох уж эти парни крепкого и сочного телосложения, теперь они пропагандисты лгбт.
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Docent Moriarti- что ты там вякнуло,петух тухлый? За базаром следи,гребнеголовый.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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