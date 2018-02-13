 "Парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, 13 февраля в харьковской "Книгарнє "Є" на улице Сумской радикалы сорвали лекцию-дискуссию Анны Шарыгиной "ЛГБТ-движение в Украине и мире".
"Пришло несколько крепких парней, где-то пятнадцать. Они приходили еще и еще. Некоторые вставали (они сидели в зале). Один, самый крупный по телосложению, сказал: "Лекция закончена. Мы не хотим, чтобы в месте, которое мы уважаем, проходила пропаганда гомосексуализма", - рассказала Шарыгина.
Затем, по ее словам, приехал директор книжного магазина и попросил их уйти, но они оставались, апеллируя к тому, что могут быть в магазине поскольку пришли за книгами.
"Приехала полиция. Полиция попыталась с ними поговорить. Они сказали, что согласно административному кодексу они имеют право здесь находиться. Полиция сказала владельцу магазина, что лучше бы все ушли, пока эти ребята не разозлились и не начали крушить помещения и бить людей. И владелец магазина попросил нас уйти. И мы ушли", - рассказала Анна Шарыгина, подчеркнув, что столкновений в магазине не было. Она отметила, что люди, которые сорвали лекцию, несколько раз говорили о том, что имеют отношение к организации "Фрайкорпс". Отметим, что Freikorps (с немецкого "свободный корпус", "добровольческий корпус") - название, которое использовалась для ряда полувоенных добровольческих формирований в Германии и Австрии в XVIII-XX вв.
Пресс-секретарь Полиции Харькова Елена Баранник сообщила, что не владеет информацией о данном инциденте.
На странице активистки в Facebook опубликован пост, в котором говорится: "Дорогие все! спасибо, что волновались! И до, и после. Я не готова пока вот так ворваться в ваши ленты с заявлениями - я хотела бы немного подумать. Дайте мне пожалуйста времени до утра. Всё будет. И лекция, конечно, тоже состоится!".
ибо ваши дети не попадали на лекции о пользе пидирастии
а это может произойти
и попасть под влияние этих озабоченных может неокрепший организм
а могут и насильно, а потом шантажировать
ну вам виднее
занимая позицию мне всеравно
вы тихо способствуете этому
Как можно "рекламировать" пол или врожденные особенности психики? Если я вам буду постоянно вещать "будь геем, это модно", вы послушаете и станете геем?
С 10 лет я из каждого ящика слышал о гомосексуализме и что? Как интересовали женщины, так и интересуют, потому что это врожденное. А вы либо идите в гей-клуб, либо лечитесь.
А могут и женщину насильно, вашу дочь например. И почему-то подобные "борцуны с гомосексуилизмом" - те же личности, которые и женщинам мешают бороться с гендерным насилием и вообще ненавидят само слово "гендер". Вы хотите, чтобы какое-то мурло указывало вашей дочери, что она "сама виновата, ибо оделась как шлюха" с его точки зрения?
ты путаешь деревянное с мягким
гендерное воспитание прививаеться родителями и культурным обществом
парней учат ухаживать за девочьками, никак не учат ухаживать за парнями, ну нет такого)
и само определение лекция - это обучающий элемент и способ донесения материала к слушателю
задача лекции - привлечь внимание к теме и почва для размышлений
а изнасилование - это животный инстинк, который мнимо освобождает отца от его обязанностей, ибо отец не ясен
в животном мире этим развлекают себя, как не странно, дельфины
не самые глупые животные
поэтому современное общество осуждает и наказывает насильников
А теперь серьезно мне пофиг сексуальная ориентация меня больше всего раздражают вот такие деятели типа Шарыгиной которая ради своего пиара готова на все в том числе и подставлять людей не такой ориентации как все
Сегодня эти люди воюют с лгбт, завтра будут указывать обычным людям, как обращаться с женщинами и т. д., подобно милоновым, чаушескам и прочим клинически озабоченным.
Традиционализму не место в современном обществе.
Ты, скорее всего, в школу не ходил, да? Там рассказывают азы и даже дают презервативы. Классе эдак в 7-9м.
"Что еще для счастья надо / Если друг надежньій рядом,
Если всеми тьі любим / Бьіть неплохо голубьім!
Хор: Голубой, голубой, мьі хотим дружить с тобой!"
у себя дома, в лесу, на пляже, в горах и т.п.?
почему пидоры постоянно лезут нормальным людям на глаза?
почему они требуют свободы демонстрации неприродных половых контактов?
как по мне - это комплекс и извращение, сродни выставлению гениталий напоказ
Дивує, що нема протидії!
За кордоном толерантність виховується з дитячих років. В шкільну програму входить читання літератури щодо - увага (!) проблем, які виникають у таких людей в суспільстві, а не в інтимній сфері, як пишуть тут. Уявіть собі, мої діти це переварили і на їх орієнтацію ніяк не вплинуло.
Снятся людям иногда
ГОЛУБЫЕ города...
ГОЛУБОЙ огонёк...
Доколе? Всё запретить!