 "Парни крепкого телосложения" сорвали лекцию об ЛГБТ-движении в Харькове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, 13 февраля в харьковской "Книгарнє "Є" на улице Сумской радикалы сорвали лекцию-дискуссию Анны Шарыгиной "ЛГБТ-движение в Украине и мире".





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"Пришло несколько крепких парней, где-то пятнадцать. Они приходили еще и еще. Некоторые вставали (они сидели в зале). Один, самый крупный по телосложению, сказал: "Лекция закончена. Мы не хотим, чтобы в месте, которое мы уважаем, проходила пропаганда гомосексуализма", - рассказала Шарыгина.

Затем, по ее словам, приехал директор книжного магазина и попросил их уйти, но они оставались, апеллируя к тому, что могут быть в магазине поскольку пришли за книгами.

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"Приехала полиция. Полиция попыталась с ними поговорить. Они сказали, что согласно административному кодексу они имеют право здесь находиться. Полиция сказала владельцу магазина, что лучше бы все ушли, пока эти ребята не разозлились и не начали крушить помещения и бить людей. И владелец магазина попросил нас уйти. И мы ушли", - рассказала Анна Шарыгина, подчеркнув, что столкновений в магазине не было. Она отметила, что люди, которые сорвали лекцию, несколько раз говорили о том, что имеют отношение к организации "Фрайкорпс". Отметим, что Freikorps (с немецкого "свободный корпус", "добровольческий корпус") - название, которое использовалась для ряда полувоенных добровольческих формирований в Германии и Австрии в XVIII-XX вв.

Пресс-секретарь Полиции Харькова Елена Баранник сообщила, что не владеет информацией о данном инциденте.

На странице активистки в Facebook опубликован пост, в котором говорится: "Дорогие все! спасибо, что волновались! И до, и после. Я не готова пока вот так ворваться в ваши ленты с заявлениями - я хотела бы немного подумать. Дайте мне пожалуйста времени до утра. Всё будет. И лекция, конечно, тоже состоится!".