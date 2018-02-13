 Претенденты на должности в ГБР должны проходить проверку на полиграфе, - Труба

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: ГБР планирует набрать 700 сотрудников во время первого этапа конкурса, - Труба

"Да, я считаю, что каждый сотрудник, который будет работать в Бюро, обязан пройти полиграф", - сказал он.



По его мнению, это замедлит скорость конкурса, но позволит наиболее эффективно отфильтровать каждого кандидата и сузить к минимуму риски пропуска недобросовестных работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре 2018 года Государственное бюро расследований откроет первые уголовные производства, - Труба





Как сообщалось ранее, Госбюро расследований одновременно запустит конкурс на должности в центральный и региональные аппараты.