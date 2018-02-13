 Претенденты на должности в ГБР должны проходить проверку на полиграфе, - Труба

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Да, я считаю, что каждый сотрудник, который будет работать в Бюро, обязан пройти полиграф", - сказал он.
По его мнению, это замедлит скорость конкурса, но позволит наиболее эффективно отфильтровать каждого кандидата и сузить к минимуму риски пропуска недобросовестных работников.
Как сообщалось ранее, Госбюро расследований одновременно запустит конкурс на должности в центральный и региональные аппараты.
при Яныке ваще коррупции не было, а тут вдруг пришло порошенко и возглавило рейтинг
мы сейчас вместе посмеёмся над шуткой или твой пост изначально расчитан на людей с низким АйКью ?
категорически согласен !
люди с высоким Айкью вообще не продаются,
а тем более, вымышленной Андреем Портновым литературной фантастической героине.
Автор современной лолиты - Андрей Портнов
и кацапические сайты этот сайт таки блокирует )))
Я тебе даже категории использующих этот термин перечислю:
- юлелюбы
- жители Лугандона
- ольгинцы под украинским прокси
- бывшие михолюбы
- двуфамильные гришины и зимин
- весь бывший электорат компартии
- все рабиновичи и мураевы
кого-то из "патриотов" пропустил ?
не забыл. Я их приписал. Ты просто не дочитал.
Про орду и КПСС ничего не писал,
а с остальным списком ты согласен, что они разгоняют мем лолиты?
если умных корчат, то ну их нафиг.
держись тех, кто корчит идиотов.
оно ближе к тебе.
ну а чё, умные настолько умны, шо никада не будут при власти.
Украину признали самой коррумпированной из 40 стран Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.Такие результаты исследования назвала аудиторская компания Ernst & Young Global Limited.В ходе опроса 88% украинцев отметили, что взяточничество и коррупция в нашей стране очень распространены. Это самый высокий показатель среди опрошенных респондентов из всех стран рейтинга.Таким образом эксперты отметили, что ситуация с коррупцией в Украине ухудшилась. Впрочем, еще два года назад мы занимали в этом рейтинге седьмое место.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Это 10 апреля 2017 года.
о личных деньгах они думают в первую очередь )))
привести пример антикоррупционера Лещенко ?
Може ты не знал, но агенство живёт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на гранты )))
кстати, оно (Юрчишин) этот грантовый валютный безнал очень удачно через сеть ФОПов переводит в наличку.
Образно говоря, чем больше проблема, тем больше грант, тем больше налички в кармане.
Гранты даются международными организациями в количестве, зависящем от серьёзности проблемы.
А серьёзность проблемы международным организациям доводит получатель гранта на основе своего личного мнения, которое перепроверить невозможно.
И использование денег по назначению я стараюсь контролировать.
Вот тебе простой вопрос:
я лет 15 занимаюсь выполнением госзаказов.
Откаты были всегда.
при Тимошенко 30 проценов,
при Яныке дошло до 60 процентов,
при Яценюке было 10 процентов,
последних полтора года в редких случаях 5 процентов.
Это должно было повлиять на рейтинг коррупции ?
схерали не повлияло?
а ты писал, что сосны членом валишь.
Такое созтязание умов прокатит ?
Лучший показатель это состояние экономики, это объективный показатель, а оно плачевное и это мягко сказано.
Какими критериями измеряешь ?
Лично мне нравится.
Кто и на каком основании слепил рейтинг коррупции о том, что при яныке был 60 проц отката, а сейчас редко 5 проц и это никак не повлияло на уровень коррупции ?
Нахрен ты мне Сирию втюхиваешь?
я ж тебе написал, что уже лет 15 с лишним сижу на госзакупках,
то есть на том самом месте, через которое и происходит коррупция.
Государственный секретарь США Тиллерсон заявил: "Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции. Антикоррупционные институты должны поддерживаться, финансироваться и защищаться".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2280224-gosdep-ssha-ukraine-net-smyisla-borotsya-za-svoe-telo-na-donbasse-esli-ona-otdaet-dushu-korruptsii.html
Не от Юрчишина ?
Где взял данные о коррупции Юрчишин ?
Не в бане?
СПИСОК ДАЙ ТЕХ БАНЩИКОВ, чтобы любой мог перепроверить !
Понимаешь ли, если нельзя перепроверить, где взял, то это прямой путь к тому, чтобы мести метлой.
Я не пойму, ты за то, чтобы иметь возможность перепроверить
или ты, как настоящий антикоррупционер, против того, чтобы была возможность перепроверить ?
до сих пор у тебя получалось с потолка, а тут вдруг заклинило ?
У тебя же куча времени? Найди список тех бизнесменов и аналитиков, которых Юрчишин в бане опрашивал, чтобы узнать уровень коррупции в Украине и потом отправить в озвучке на весь мир.
Я бы хотел узнать их имена. А ты ?
к реальности это какое отношение имеет ?
Государственный секретарь США Тиллерсон заявил: "Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции. Антикоррупционные институты должны поддерживаться, финансироваться и защищаться".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2280224-gosdep-ssha-ukraine-net-smyisla-borotsya-za-svoe-telo-na-donbasse-esli-ona-otdaet-dushu-korruptsii.html
Меня час назад на другой ветке в этом убеждал некий форумчанин( скорее -ка) из секты свидетелей Зрады. А Вы утверждаете, что он и его НАеБУ спровоцировали рост коррупции.
Как так?
А что спрашивать будут? Имя и фамилию?
ПыСы. Бля, вы хоть бы синхронизировались в своих измышлениях. А то один гонит на НАеБУ, а другой доказывает, что Сытник и его служба - это проект США и барИге до них - зась.
Это уже Украина проходила и даже проходит в виде конкурсов на занимаемые должностья.