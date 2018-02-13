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Все про:проверка (510) Государственное бюро расследований (103) Труба (20)

 Претенденты на должности в ГБР должны проходить проверку на полиграфе, - Труба

Директор Государственного бюро Роман Труба выступает за прохождение проверки на полиграфе ("детектор лжи") всеми кандидатами на должности в бюро.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: ГБР планирует набрать 700 сотрудников во время первого этапа конкурса, - Труба

"Да, я считаю, что каждый сотрудник, который будет работать в Бюро, обязан пройти полиграф", - сказал он.

По его мнению, это замедлит скорость конкурса, но позволит наиболее эффективно отфильтровать каждого кандидата и сузить к минимуму риски пропуска недобросовестных работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре 2018 года Государственное бюро расследований откроет первые уголовные производства, - Труба



Как сообщалось ранее, Госбюро расследований одновременно запустит конкурс на должности в центральный и региональные аппараты.

Источник: https://censor.net.ua/n3050265
 
 
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Это песня хороша начинай сначала. Вот только в заведении Лолиты, хоть девок меняй, хоть кровати двигай, результат будет один. Наглядный пример. Появилось НАБУ , Украина возглавила рейтинги по коррупции
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Появилось НАБУ , Украина возглавила рейтинги по коррупции


при Яныке ваще коррупции не было, а тут вдруг пришло порошенко и возглавило рейтинг
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При Овоще она была. Вот только рейтинги возглавила после создания НАБУ. Вы типа экономист. Но , на мой взляд девушка Лолиты, поэтому новости читать нужно , а не только методички.
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Какой там экономист?! В лолоботы не берут даже студентов МАУП
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Я всегда пишу, то что сами писатели о себе говорят. Он такой же экономист, как мать героиня , девочка. Оно , даже не знает, как торгуют валютой в Украине. Девушка Лолиты, что с неё возмеш?
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Дон Перджио, если ты мне обїяснишь, по какой-такой причине рейтинг простоты ведения бизнеса в Беларуси выше, чем в Украине (по официальным данным), то я попытаюсь тебе объяснить, кто и как такие рейтинги делает.
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Ниже приведен составитель рейтинга. И почему вы считаете, что бизнес в Беларуси вести , хуже, чем в Украине ???? Я общался с белоррускими бизнесменами, от них особых жалоб на бизнес не поступало.Там единственная проблема, там не дають хапнуть госпредприятия.
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Я общался с белоррускими бизнесменами, от них особых жалоб на бизнес не поступало.

мы сейчас вместе посмеёмся над шуткой или твой пост изначально расчитан на людей с низким АйКью ?
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Я в отличии, от вас имел контакты и с бизнесменами из Беларуси, что вы там себе придумали, я не знаю. Что касается вашего Айкью, то люди с высоким Айкью, в Лолитыны девки не подаются. В принципе.
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люди с высоким Айкью, в Лолитыны девки не подаются. В принципе.


категорически согласен !

люди с высоким Айкью вообще не продаются,
а тем более, вымышленной Андреем Портновым литературной фантастической героине.
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К, сожалению, за более точные выражения этот сайт блокирует. Но, кто такая Лолита, читатели и писатели этого ресурса в курсе и без Портнова.
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Лолита Набокова или Долорес Ибаррури ?

Автор современной лолиты - Андрей Портнов
и кацапические сайты этот сайт таки блокирует )))
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Мне как то до лампочки, что там русские блокируют. Что касается Лолиты, то можете строить из себя придурка, можете не строить, Но на этом ресурсе все понимают о ком идет речь.
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да ясен пень, что понимают.
Я тебе даже категории использующих этот термин перечислю:
- юлелюбы
- жители Лугандона
- ольгинцы под украинским прокси
- бывшие михолюбы
- двуфамильные гришины и зимин
- весь бывший электорат компартии
- все рабиновичи и мураевы

кого-то из "патриотов" пропустил ?
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Понятно, кто против Лолиты , те за КПСС и ОРДУ, забыли наверное ещё и кацапов приписать.
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забыли наверное ещё и кацапов приписать.


не забыл. Я их приписал. Ты просто не дочитал.

Про орду и КПСС ничего не писал,

а с остальным списком ты согласен, что они разгоняют мем лолиты?
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Я считал и считаю, кто справедливо и аргументировано критикует Лолиту, те нормальные писатели, с чем то я согласен, с чем то нет. А когда лолитыны девки начинают из себя умных корчить. то тогда и понятно, кто есть кто.
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тут дело вкуса.
если умных корчат, то ну их нафиг.
держись тех, кто корчит идиотов.
оно ближе к тебе.
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Конечно. Я вас не трогал, вы же в дисскусию ввязались, взяв какие то проценты с Лолитыной методички.
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а умные в заднице ?

ну а чё, умные настолько умны, шо никада не будут при власти.
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Что бы не быть голословным пожалуйста
Украину признали самой коррумпированной из 40 стран Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.Такие результаты исследования назвала аудиторская компания Ernst & Young Global Limited.В ходе опроса 88% украинцев отметили, что взяточничество и коррупция в нашей стране очень распространены. Это самый высокий показатель среди опрошенных респондентов из всех стран рейтинга.Таким образом эксперты отметили, что ситуация с коррупцией в Украине ухудшилась. Впрочем, еще два года назад мы занимали в этом рейтинге седьмое место.

https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Это 10 апреля 2017 года.
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Этот рейинг основан на данных, отосланных нашим кренделем Юрчишиным, который получает гранты на борьбу с коррупцией и кровно заинтересован в максимальном рейтинге коррупции в Украине.
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В отличие от вас, люди сотавляющие рейтинги, думают о своей репутации.
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схерали такое утверждение?
о личных деньгах они думают в первую очередь )))

привести пример антикоррупционера Лещенко ?
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Особо одаренному поясняю, что Лещ тухлый находится на содержании, так сказать ваш коллега. А агентство живет со своей репутации. Образно говоря. репутация- главный капитал.
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А агентство живет со своей репутации. Образно говоря. репутация- главный капитал.


Може ты не знал, но агенство живёт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на гранты )))

кстати, оно (Юрчишин) этот грантовый валютный безнал очень удачно через сеть ФОПов переводит в наличку.

Образно говоря, чем больше проблема, тем больше грант, тем больше налички в кармане.
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Нет, не на деревьях.
Гранты даются международными организациями в количестве, зависящем от серьёзности проблемы.

А серьёзность проблемы международным организациям доводит получатель гранта на основе своего личного мнения, которое перепроверить невозможно.
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Это вы обворовываете своегшо хозяина. Если , кто то тратит деньги, то у него хватает ума проверить использование по назначению. Вам этого не понять, для этого нужно просто общаться с НОРМАЛЬНЫМИ бизнесменами. Они многого у нас так и не поняли, поэтому и нанимают наших.
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Дон Перджио, я сам бизнесмен. Мне просто некого обворовывать)))
И использование денег по назначению я стараюсь контролировать.

Вот тебе простой вопрос:

я лет 15 занимаюсь выполнением госзаказов.
Откаты были всегда.
при Тимошенко 30 проценов,
при Яныке дошло до 60 процентов,
при Яценюке было 10 процентов,
последних полтора года в редких случаях 5 процентов.

Это должно было повлиять на рейтинг коррупции ?
схерали не повлияло?
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Что то новое. Вы писали, что работаете на руководящей должности в какой то компании. Что касается приведенных вами цифр. Лучший показатель это состояние экономики, это объективный показатель, а оно плачевное и это мягко сказано.
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Вы писали, что работаете на руководящей должности в какой то компании


а ты писал, что сосны членом валишь.

Такое созтязание умов прокатит ?

Лучший показатель это состояние экономики, это объективный показатель, а оно плачевное и это мягко сказано.


Какими критериями измеряешь ?

Лично мне нравится.
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Я такой глупости никогда не писал. Критерии сотояния украинской экономики, просты и понятны. Это уровень зарплат, пенсий и прочих выплат, доход на душу населения, не говоря уже о таком показателе как технический дефолт и рост госдолга.
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мы о показателях коррупции начали.
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А все экономические показатели, как и уровень коррупции взаимосвязаны. Сингапур . Даже Лолита признала, что первая проблема Украины это коррупция, только забыла для начала в зеркало посмотреть.совершил экономический бросок на основе борьбы с коррупцией. Помните, посадить троих друзей. У нас же бешенное сокращение ВВП, инфляция уже 4 год двузначная цифра. Например, 2015 год в воюющей Сирии 33 % , у нас 49 % Бюджет исключительно выполняется за счет эмиссии.
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давай сначала.
Кто и на каком основании слепил рейтинг коррупции о том, что при яныке был 60 проц отката, а сейчас редко 5 проц и это никак не повлияло на уровень коррупции ?

Нахрен ты мне Сирию втюхиваешь?
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С какого фонаря вы взяли цифры ? 60% и 5 %. С лолитыного ?
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из личного опыта.
я ж тебе написал, что уже лет 15 с лишним сижу на госзакупках,
то есть на том самом месте, через которое и происходит коррупция.
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Лолитына методичка больше подходит. Я тоже могу любую лобуду написать. А цифры и оценки специалистов вещь упрямая . Пример Нафтогаза ниже.
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Это надеюсь не грантоед ?

Государственный секретарь США Тиллерсон заявил: "Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции. Антикоррупционные институты должны поддерживаться, финансироваться и защищаться".

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2280224-gosdep-ssha-ukraine-net-smyisla-borotsya-za-svoe-telo-na-donbasse-esli-ona-otdaet-dushu-korruptsii.html
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Где гражданин Тиллерсон взял данные о коррупции в Украине?

Не от Юрчишина ?

Где взял данные о коррупции Юрчишин ?

Не в бане?

СПИСОК ДАЙ ТЕХ БАНЩИКОВ, чтобы любой мог перепроверить !
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Мне без разницы где он взял. Только такие политики не метут языком как метлою. Лолите поучиться бы надо, как относится к своим словам.
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Мне без разницы где он взял. Только такие политики не метут языком как метлою


Понимаешь ли, если нельзя перепроверить, где взял, то это прямой путь к тому, чтобы мести метлой.

Я не пойму, ты за то, чтобы иметь возможность перепроверить
или ты, как настоящий антикоррупционер, против того, чтобы была возможность перепроверить ?
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Да, что мне проверять ? Пример Нафтогаз. Получил 2 -3 лярда зелени за транзит. Продает газ украинской добычи по европейской цене имея навару 50 млрд. грн. И при этом платит в бюджет 100 илрд. А посчитаем 60-70 млрд. транзит плюс 50 млрд доход от цены укргаза и продажной по европейской уже минимум 10 лярдов гривны "испарилось" это как назвать как не коррупцией. И это при зарплате топ менеджера в 19 лимонов в год.
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я тебя спрашиваю, почему изменение процентов отката с 60 обязательных до 5 редковстречающихся у твоего учётчика коррупции в Украине ни на хрена не повлияло?
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Я не могу комментировать цифры взятые с потолка. В Лолитыной методичке такого понаписывают, что Г.Х. Андерсен может позавидовать.
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Тю !!!
до сих пор у тебя получалось с потолка, а тут вдруг заклинило ?

У тебя же куча времени? Найди список тех бизнесменов и аналитиков, которых Юрчишин в бане опрашивал, чтобы узнать уровень коррупции в Украине и потом отправить в озвучке на весь мир.

Я бы хотел узнать их имена. А ты ?
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А что мне их спрашивать ? Мне достаточно и признания лолиты и МВФ.
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то, чего тебе достаточно, я и так понимаю )))

к реальности это какое отношение имеет ?
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Прямое . Надеюсь это авторитетный господин ?

Государственный секретарь США Тиллерсон заявил: "Для Украины нет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции. Антикоррупционные институты должны поддерживаться, финансироваться и защищаться".

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2280224-gosdep-ssha-ukraine-net-smyisla-borotsya-za-svoe-telo-na-donbasse-esli-ona-otdaet-dushu-korruptsii.html
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Может начать с Судей, Прокуророров и Членов Власти? С Мелких начать, с Судей!!!
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Ага начните. Вон милиция была сплошные оборотни и корупционеры как говорил Аваков в 2012, но как не странно 99% из них прошли все конкурсы и полиграф и сейчас работают в полиции ( да фотомоделей добрали но старые все на своих же должностях). 100-1000 американских денег (в зависимости от региона) вносят радикальные поправки в результаты полиграфа, на выходе Вы получаетесь по честности и порядности где то между Исусом и апостолом Андреем.
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Оба-на?! А говорят, что сытник - это ставленник США.

Меня час назад на другой ветке в этом убеждал некий форумчанин( скорее -ка) из секты свидетелей Зрады. А Вы утверждаете, что он и его НАеБУ спровоцировали рост коррупции.

Как так?
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Я констатирую факт. Привел аргумент. Кто , где чего там кому доказывал, мне как то не интересно.
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Та хоч би й ставленик племені лумба-юмба!Головне,що перешкоджають йому ДЕХТО (чиї ставленики?).
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НАБУ как раз к барыге не имеет отношения, а вот чем занимается уже ТРЕТИЙ МЕСЯЦ глава ГБР и за что МЫ ЕМУ ПЛАТИМ зарплату и не маленькую, хотелось бы узнать.....
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НАБУ приведен как пример . Бурное шоу и нулевой результат, может быть чуть выше , на пару %
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Ще б цю каламутну трубу з виглядом недоумка на поліграф засадити.
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Претенденты на должности в ГБР должны проходить проверку на полиграфе, - Труба

А что спрашивать будут? Имя и фамилию?
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Точно. В Украине и полиграф "купленный"
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Прошедших будут именовать Полиграф Полиграфович № такой-то.
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прикольно поміняти місцями два слова в заголовці: "Претенденты на должности в ГБР должны проходить проверку на Трубе, - полиграф"
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Кто прррашел -будут Полиграф Полиграфычи...
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И бесплатно - патологоанатом для тех, кто сбрешет. Претенденты на должности в ГБР должны проходить проверку на полиграфе, - Труба - Цензор.НЕТ 3915
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"Патологоанатомы утверждают, что внутренняя красота человека сильно преувеличена."
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Вот как это работает, миллиард на атикорупционые органы, а на выходе сто лимонов ! На западе, уже дали оценку НАБУ кпд 2%.
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Порохоботам новая методичка пришла? Все боты дружно обвиняют теперь в коррупции не непосредственного виновника - Порошенко П.А., а, почему-то, НАБУ.
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И не говори. Первый пост под этой новостью, там правда не слишком и порохобот его написал, но прямо об этом и говорит.

ПыСы. Бля, вы хоть бы синхронизировались в своих измышлениях. А то один гонит на НАеБУ, а другой доказывает, что Сытник и его служба - это проект США и барИге до них - зась.
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Не смешите мои подковы.Полиграфом занимаются определенные люди которые за соответственную мзду готовы подтвердить что Вы второе пришествие во плоти.
Это уже Украина проходила и даже проходит в виде конкурсов на занимаемые должностья.
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Похоже полиграфист уже предложил многомиллионный откат.
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Ще б цю каламутну трубу з виглядом недоумка на поліграф засадити.
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,,Йогурты бывают разные !,, - говорил когда-то Лёня Голубков .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПретенденты на должности в ГБР должны проходить проверку на полиграфе, - Труба
 
 
 
 
 
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