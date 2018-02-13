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 Хакерская группировка планировала похитить средства клиентов банков в Запорожье, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Запорожье хакерскую группировку, участники которой планировали похищать деньги со счетов клиентов банковских учреждений, в частности, государственных.

"Правоохранители установили, что трое местных жителей собираются осуществить несанкционированное вмешательство в информационные банковские сети для получения доступа к персональным данным клиентов финансовых учреждений. Злоумышленники с использованием специализированного вредоносного программного обеспечения планировали "взломать" системы дистанционного банковского обслуживания. За счет заражения информационных сетей банков хакеры рассчитывали получить несанкционированный доступ к личным данным клиентов и снять деньги со счетов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы СБУ.

Правоохранители зафиксировали попытки хакерской атаки на банковские сети и оперативно установили злоумышленников.

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"Во время проведения обысков по месту жительства участников группировки сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации, международные банковские карты, документацию, подтверждающие намерения осуществить сделку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе информируют, что оборудование направлено на экспертизы, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Хакерская группировка планировала похитить средства клиентов банков в Запорожье, - СБУ 01
Хакерская группировка планировала похитить средства клиентов банков в Запорожье, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3050264
 
 
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Ну почему сраные и хваленые ,,Сракеры,, всегда воруют у государства или у тех кто хранит на счетах кровные,заработаные?Почему не взламывают счета уродов грабящих Украину,порошенков,пинчуков,балог и всякую срань?
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А ты думаешь у них есть в нашей стране счета?
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Пусть взламываю счета в тех странах где прячут деньги парашеньеи,ахметовы,пинчуки с балогами...Уверен что народ это одобрит!
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Хакер Мыкола зашел в свой темный подьезд .....на него накинулись трое и начали избивать......."Провайдеры" - тут же подумал хакер!
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я в шоке вообще! неужели банки подключены к интернету/?? все важные данные должны храниться лишь на автономных компутерах, с опечатанными юсб-портами!! так на госслужбе делают (Реестр избирателей например) + и никакого интернетика, только своя корпоративная сеть с шифромодемами типа "циско" и подобными!!!
это пипец, разве что хакеры сами внутри банка работали "кротами" - как версия
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гы))) по месту жительства... то какие то, обычные, продвинутые пользователи-мудаки, а не хакеры)))
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Да ну нах, как превентивно служба сработала. Доказать намерения, это ещё нужно очень будет постараться. А бриллиантовых прокуроров посадить, которых с поличным взяли? Судью Чауса? Пасынка Фирташа? Самого Фирташа? Зайцеву? Перечислять можно до бесконечности.
А тут, да, троих ботанов задержали, которые планировали. Перемога.
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эта сраная дэржава своих шакалов прокуроров,судей,сепаров - не садит . она борется с теми кто выступает против этого воровского режима барыги- мальдивского.
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прореготався з першої фотки: жменя зарядних пристроїв для "Нокії"?
крутяцькі хакери.... ЄЛІТА!!!
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ну я в руках ссдшник самсунговский увидел не?
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а я подумал почтальон печкин... с Укрпочты... доставка
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Думаю ,Garsia UA,что счета у них в Украине есть,ведь надо же гдето держать деньги на карманные расходы.А в кошелек они почемуто не влезают ведь это же не зарплата или пенсия а карманные расходы..!
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на первом фото куча зарядных, может быть пару картридеров, на втором системный блок поставленный раком. качество фото просто зашкаливает
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХакерская группировка планировала похитить средства клиентов банков в Запорожье, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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