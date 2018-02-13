 Хакерская группировка планировала похитить средства клиентов банков в Запорожье, - СБУ. ФОТО

"Правоохранители установили, что трое местных жителей собираются осуществить несанкционированное вмешательство в информационные банковские сети для получения доступа к персональным данным клиентов финансовых учреждений. Злоумышленники с использованием специализированного вредоносного программного обеспечения планировали "взломать" системы дистанционного банковского обслуживания. За счет заражения информационных сетей банков хакеры рассчитывали получить несанкционированный доступ к личным данным клиентов и снять деньги со счетов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы СБУ.

Правоохранители зафиксировали попытки хакерской атаки на банковские сети и оперативно установили злоумышленников.

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"Во время проведения обысков по месту жительства участников группировки сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации, международные банковские карты, документацию, подтверждающие намерения осуществить сделку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе информируют, что оборудование направлено на экспертизы, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины. Продолжаются следственные действия.



