 Россия пытается скрыть незаконные действия на захваченных буровых вышках в Крыму, - глава "Черноморнефтегаза" Нежнова

Глава компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова считает, что подобные действия Россия осуществляет накануне международных судов, которые начинаются в текущем году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы знаем, что в мае в Гааге будет международный суд, который НАК "Нефтегаз" инициировал против России в рамках соглашения по взаимной защите инвестиций. И если в 2015 году Россия принимала закон, в котором определяла выдачу спецразрешений на пользование недрами правительством без аукциона, то теперь будут проводиться аукционы и на шельфе Черного моря, который принадлежит Украине. Таким образом, туда будут привлечены субъекты, в которых часть собственности России не меньше 50%. То есть, все эти офшорные организации, которым Россия планирует отдать недра в пользование, будут судиться в дальнейшем с Украиной. Так Россия пытается завуалировать хоть каким-то образом ту ситуацию, которая сейчас происходит на шельфе", ‒ объяснила Нежнова.
7 февраля народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Белькова сообщила, что за период аннексии Россия добыла с месторождений на шельфе Черного и Азовского морей около 7,2 млрд кубов природного газа, нефти и 231 тонну природного конденсата.
В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины.
17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. "Нафтогаз" инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций.
Марионетки Кремля в Крыму назвали необоснованными претензии компании "Нафтогаз Украины" к России с требованием компенсировать 2,6 миллиарда долларов за оставшиеся на полуострове активы.
вышки бойка просто так называются, как и генпрокурор луценко - просто так... луценко
для неадекватів: це жарт
Так мыролюбец и без вышек крысьчанам газ и электрику поставляет.
Те места, куда они приходят, будь то цветущий курорт Абхазия, промышленный Донбасс или теплая и зажиточная Сирия, превращаются в руины и долины смерти. Именно это и несет население этой части суши. Нам этого уже не надо доказывать, достаточно посмотреть на жемчужины Донецка - ДАП или ЖД вокзал. Это и есть сущность РФ - напасть, сожрать, разграбить, «отжать» и убивать, убивать, убивать. На прошлой неделе эту сущность россиян могли наблюдать и американцы, а подробности видеть самостоятельно, а не в виде пересказа украинцев или сирийцев. По словам самих вагнеровцев, они решили отжать нефтяной заводик, попавший в зону контроля США. Ничего, что была договоренность не пересекать линии разграничения, им было больно смотреть на то, что это предприятие не у тех ребят, которые оплачивают всех этих «вагнеров». Называя своими именами действия ударной группы, можно сказать, что они шли грабить, как уже привыкли это делать в разных местах. Похоже на то, что американцы пришли к тому же выводу, что и мы. Это - микробы, вирусы, с которыми разговаривать - бесполезно. Никто же не разговаривает с вирусом гриппа или ВИЧ? Его просто уничтожают, даже не задумываясь о причинах его атаки на организм или почему он это именно так делает. Американцы, по существующей горячей линии, предупредили россиян о том, что уничтожат ударную группу, выдвигающуюся к заводу. Россияне ответили, что не знают, о чем вообще речь и что «их там нет». Убедившись в том, что речь идет именно о вирусе, болезни, американцы поступили соответствующим образом - приступили к тщательному уничтожению микробов. И вот именно в этот момент в «горячую линию» постучали с той стороны, запросив передышки для вывоза трупов и раненных. Хорошо, что американцы не допустили нашей ошибки, имевшей место в ДАП. Тогда эту дрянь запустили вытаскивать трупы, а они, под этим прикрытием, заминировали несущие конструкции, после чего - подорвали их, накрыв бетоном наших бойцов, проявивших недопустимое «благородство». Вирус надо уничтожать и не слушать того, что он поет, при этом. В общем, несколько часов там шла уборка микробов, о результатах которой все теперь хорошо знают. Но теперь внесена ясность в то, что многократно рассказывали наши военные и дипломаты европейцам и американцам. Россияне никак не проявляют реакций вменяемых людей, а вернее, они не ведут себя как люди. Раз так, то микробы должны планомерно и без эмоций уничтожаться везде, где они пытаются вылезти из своего зараженного организма. В общем, с ними теперь будут поступать так, как и положено, в такой ситуации, сначала стрелять, а потом (если будет желание) разбираться, кого подстрелили. А лучше - не разбираться вовсе. Если для Москвы «ихтамнет», то для всех остальных - подавно.
anti-colorados
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