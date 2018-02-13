 Россия пытается скрыть незаконные действия на захваченных буровых вышках в Крыму, - глава "Черноморнефтегаза" Нежнова

Глава компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова считает, что подобные действия Россия осуществляет накануне международных судов, которые начинаются в текущем году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Мы знаем, что в мае в Гааге будет международный суд, который НАК "Нефтегаз" инициировал против России в рамках соглашения по взаимной защите инвестиций. И если в 2015 году Россия принимала закон, в котором определяла выдачу спецразрешений на пользование недрами правительством без аукциона, то теперь будут проводиться аукционы и на шельфе Черного моря, который принадлежит Украине. Таким образом, туда будут привлечены субъекты, в которых часть собственности России не меньше 50%. То есть, все эти офшорные организации, которым Россия планирует отдать недра в пользование, будут судиться в дальнейшем с Украиной. Так Россия пытается завуалировать хоть каким-то образом ту ситуацию, которая сейчас происходит на шельфе", ‒ объяснила Нежнова.

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7 февраля народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Белькова сообщила, что за период аннексии Россия добыла с месторождений на шельфе Черного и Азовского морей около 7,2 млрд кубов природного газа, нефти и 231 тонну природного конденсата.

В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" было воссоздано на материковой части Украины.

17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. "Нафтогаз" инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций.

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Марионетки Кремля в Крыму назвали необоснованными претензии компании "Нафтогаз Украины" к России с требованием компенсировать 2,6 миллиарда долларов за оставшиеся на полуострове активы.