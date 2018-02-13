 Главари российских наемников на Донбассе отдали приказ применить артиллерию калибром 122 мм. Оставляем за собой право на ответ, - заявление штаба АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говоиится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В заявлении отмечается: "В районе Светлодарской дуги вероятно по собственной инициативе командование 3 и 7 мотопехотных бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО.

Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право на адекватный ответ".

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