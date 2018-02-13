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Все про:обстрел (6551) Антитеррористическая операция (15482) артиллерия (151)

 Главари российских наемников на Донбассе отдали приказ применить артиллерию калибром 122 мм. Оставляем за собой право на ответ, - заявление штаба АТО

Штаб Антитеррористической операции обнародовал информацию о том, что в районе Светлодарской дуги главари террористов отдали приказ применить артиллерию калибром 122 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говоиится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В заявлении отмечается: "В районе Светлодарской дуги вероятно по собственной инициативе командование 3 и 7 мотопехотных бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО.

Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право на адекватный ответ".

Также читайте: Российские наемники обстреляли из минометов наши позиции под Троицким и Луганским, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3050262
 
 
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Не оставляйте на завтра те що можна зробити сьогодні.
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І сьогодні, і завтра, і післязавтра - до останнього кацапа.
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путін може відімстити тільки в Україні, бо в Сирії він отримає чергову порцію м'яса в пакетах, тільки більшу, а в Україні півтора проросійських полководця порохомуженка з задоволенням влаштує черговий котьол на радість терористам. Зараз ми як ніколи близько від повномасштабної війни з путіним, потрібно приховано підтягувати резерви, терміново ремонтувати всю техніку, підвозити боєприпаси. Термінове жорстке викрадення та депортація Саакашвілі і нікчемна реакція на це США і невиразне коментування самим Саакашвілі з Польщі всього цього пістеця може говорити про те що американці дали на це добро і попросили Саакашвілі почекати з різкими заявами, бо світ на порозі нової війни. Показова в цьому плані позиція Гриценка, його заклик не влаштовувати Майдан під АП прямо зараз, почекати кілька днів. Гриценко кілька днів тому їздив на переговори в Європу, зустрічався з європейськими та американськими представниками. Всі знаходяться в очікуванні подальших дій путіна і чекають його наступу в Україні.
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Один из пессимистических сценариев развития ситуации. Но он всегда существовал . Под ,,Выборы" сцаря московии нужны пабеды. В Сирии теперь облом надолго. лугандонский полководец после длительного молчания снова пообещал захватить пол-Европы .
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Как раз сейчас под выборы он может получить практически гарантированную гору трупов своих "избирателей" и поток гробов по всей па-рашке - это не совсем та предвыборная агитация, которая вдохновит его лохторат...
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Возможен и такой вариант. Я только за
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===відімстити=== Жесть. Имелось в виду - помститися?
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А може Igor L формує свою лексику, як Лесь Подерв'янський ? Навіщо чипляєтесь до людини ?
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Ну, у Подеревянского все гармонично, а это слух режет
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За Зеленопілля, Іловайськ, Дебальцеве...
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Зараз головне не просрати логістику і вчасно змінювати позиції артилерії і вчасно підвозити боєзапас! Трампушка дав добро, тому хай Бог нас збереже та заступить!
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звереют кацы
ой подымут они градус на донбасе...
тут нет 130 х и апачей нету...
но то такое, есть наши боги
и стреляют они не хуже америкосов
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Американці і в Україні присутні незримо, радіус дії американської авіації 1000 миль, а від Інжирлику та Ізміру в Туреччині до України летіти дуже недовго, тим більше що в Румунії діє військова база "Міхаіл Когелнічану" на 1,5 тис військових, де можна дозаправлятись і поновлювати боєкомплект!
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прочитал брошурку нато????
от шо ты чешеш...
никто и никогда
кроме нас самих
не пойдет в открытую воевать с кацапами в Украине
только школьники могут надеяться на супермена из комиксов
птрк на четвертый год только пообещали, смешно
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забыл спросить
а каких миль то?
морских или сухопутных???
шоб верняк знать))
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А какой может быть "ответ" если Украинская арта отведена в тыл.Бо "Минськи угоды"! Не говорите о том чего не можете зделать
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Точно-точно, отведены. Ватажки російських найманців на Донбасі віддали наказ застосувати артилерію калібром 122 мм. Ми залишаємо за собою право на відповідь, - заява штабу АТО - Цензор.НЕТ 7725 Хай так думають.
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Як можна виграти цю війну при таких призначеннях влади у той час, коли гинуть наші хлопці ?

"Голова Луганської ВГА Юрій Гарбуз призначив Юрія Бережного, в біографії якого є сторінки, пов'язані зі співпрацею на «руськиймір», начальником управління розвитку і змісту мережі автомобільних доріг області."
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ Георгій Тука. Інформацію він знайшов на порталі фонду «Русский мир». Там Юрій Миколайович Бережний числиться головою луганської міської організації партії «Русь», також там вказано луганську адресу та поштову адресу чоловіка.
«Я не знаю, як прокоментувати цю новину - цензурних слів не вистачає, - написав Георгій Тука в соціальній мережі. - Лише широкий розголос може допомогти главі Лугаснської ВГА пану Гарбузу, схоже він захворів. Як інакше можна пояснити призначення в ВГА людини, яка є «головою міської організації «Русь»в Луганську?», - пише Тука.
Також Георгій Тука заявив, що якщо Юрій Бережний проходив спецперевірку, яка не виявила його сумнівних політичних поглядів, то необхідно вживати заходів і щодо тих, хто займався перевіркою."
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через годину максимум все буде на підготовлених бойових позиціях, не переймайся.
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Не только арта, даже автоматы позабирали. Остались только рогатки.
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Это все от злобы и бессилия, что наши хлопцы выпирают с нашей земли этот генетический мусор, который и в рашке годится только для перегноя.
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Что делать , когда встречаешь русского? Надо прицелиться, а потом - по обстоятельствам !
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На упреждение надо бить, на упреждение. Хоть у амеров учитесь как работать нужно.
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Будь-яка загроза баризі відразу відгукується посиленням обстрілів на фронті та загрозою "повномаштабного наступу". Засновник Партії Регіонів не може бути іншим ніж "торгівельним партнером".
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Пока Хуг в кабаке можно зашкварить,а то прибежит и скажет,шо ответный огонь это тоже нарушения минска
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в лугандоне паника в рядах боевиков - все авторитеты пошли на салат в Дейр-эз-Зоре... Ватажки російських найманців на Донбасі віддали наказ застосувати артилерію калібром 122 мм. Ми залишаємо за собою право на відповідь, - заява штабу АТО - Цензор.НЕТ 4189
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Какой позор.! ! ! ! По нам применяют 122 арту. А мы оставляем за собой право на ответ........ Боже, спаси эту страну от идиотов..........
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я знову ж, в 1841-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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всадіть їм, хлопці, по одірвані помідори! як в сірії!!! А щоб деякі тут не "пукали", то нагадую, що перед авіаатакою США, командування штатів також телефонувало кремлівському карлику, і ніхто за це їх і не думав ганьбити...Вірю, что відповідь з нашої сторони буде адекватною! Тільки б хлопці наші не загинули!!! Допомагай, Боже!!!!
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Ви не оставляйте. а відповідайте, терпіли.
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а ще краще на випередження влупити по козломордячих
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Вероятно наши неплохо вжучили сепаров, если они решили перейти на 122мм, надеюсь наша 122 ответка также вжучит!
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Як що до превентивних ударів? Це ж самозахист.!!!
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Какой ответ, ты что? А как же минские? Не, нельзя, а то Педро полные штаны наложит, да и Гейропа начнет кричать о нарушении прав обезьян на пальмах Донбасса, шкандаль.
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Не кипишуй. Никакого ответа. Просто неведомая "третья сила" вдруг откуда ни возьмись... А регуляры ни-ни...
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берегите себя, воины!
ибо ответка... бывает только после прилета...
нехай все их прилеты будут мимо, а ваши ответки...в глаз! и в голову - контрольный!
берегите себя, сыночки!
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Для того, щоб дати адекватну відповідь, не потрібно чекати, поки ці міни 122 мм чи снаряди прилетять, тому що підготовка до обстрілу - це вже частина процесу обстрілу, і це вже порушення домовленостей про припинення вогню. Так що і можна, і потрібно захищатися максимально ефективно і зручно для себе, тобто, знищувати порушників вогнем на випередження. Я вважаю, що це - найбільш адекватна відповідь.
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НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ - це найголовніше, чого нам не вистачає!...
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Как уже ваш киздеж надоел!Какое,право? В Сирии, американцы расхерачили кацапов,250 жмуров, вова язык в жопу засунул,ибо сказал пред этим америкосам "нас там нет"
Сбили израильский самолет,получите незамедлительно ответку с уничтоженными точками ПВО.
Вот это и есть право страны,на защиту своих граждан и интересов, и пока украина не научится давать ответ хотя бы там где "настамнет", так и будем мы в глазах других и кацапов не страной а территорией!
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так тут вова почне репетувати, що наші по цивільним лупашать...не порівнюй...і знову надірвуть глотки про "звєрства хунти і бєндєровцев"...
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А им в ответ "вывсьоврьёти" и "ихтамнет". Туше!
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тільки краще у відповідь не "туше", а купу 200-их тушок...
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Насыпте этим тварям. Слава Украине！
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Артиллерия ефективна когда применяется привентивно и неожиданно, а не анонсировали на весь мир а теперь будут по кустам стрелять...
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Та сволота на все здатна, поки не отримає в смердяче кацапське рило!...
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А может надо землю родную от оккупантов освобождать? Да неее,бред какой-то.
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свое право нужно применять как применяет свое право Израиль за каждого убитого гражданина Израиля погибает 10 палестинцев откровенно жестко но наверное справедливо Ватажки російських найманців на Донбасі віддали наказ застосувати артилерію калібром 122 мм. Ми залишаємо за собою право на відповідь, - заява штабу АТО - Цензор.НЕТ 6535
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Петр Алексеевич, начальник генштаба Украины,прошу вас,ознакомиться что такое "адекватный ответ,и оставляем за собой право":
https://youtu.be/sWGMztzvSZ4
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Сначала применяем, а потом обьявляем. Штаб АТО переставил слова и исказил идею.
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Їх там нема,ось де мона по тренуватись !! Смерть ворогам України! !
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Шановні, цікава новина: в Польщі на каналі TVN24bis щойно повідомили, що українські війська просунулись в глибину Донбасу на 10 км. Без подробиць. Аби тільки це не була пастка для тупорилого Мужеложенка! А так не зашкодило би зашкварити пару сотень кацапсини... Америкоси дали добро в Сирії - покрошили "миротворче скотобидло", Макрон пообіцяв розхерачити рашистів при найменшому натяку на хімію, Ізраїль зачистив "іхтамнетів" на правому березі Євфрату, Турція начистила рило ізидам, яких готував і озброював у Вірменії Путлер, а потім вислав проти Ердогана, - слово за Україною! Хай горить земля під ногами у рашистів!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавари российских наемников на Донбассе отдали приказ применить артиллерию калибром 122 мм. Оставляем за собой право на ответ, - заявление штаба АТО
 
 
 
 
 
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