 Главари российских наемников на Донбассе отдали приказ применить артиллерию калибром 122 мм. Оставляем за собой право на ответ, - заявление штаба АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говоиится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В заявлении отмечается: "В районе Светлодарской дуги вероятно по собственной инициативе командование 3 и 7 мотопехотных бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО.
Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право на адекватный ответ".
ой подымут они градус на донбасе...
тут нет 130 х и апачей нету...
но то такое, есть наши боги
и стреляют они не хуже америкосов
от шо ты чешеш...
никто и никогда
кроме нас самих
не пойдет в открытую воевать с кацапами в Украине
только школьники могут надеяться на супермена из комиксов
птрк на четвертый год только пообещали, смешно
а каких миль то?
морских или сухопутных???
шоб верняк знать))
"Голова Луганської ВГА Юрій Гарбуз призначив Юрія Бережного, в біографії якого є сторінки, пов'язані зі співпрацею на «руськиймір», начальником управління розвитку і змісту мережі автомобільних доріг області."
Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ Георгій Тука. Інформацію він знайшов на порталі фонду «Русский мир». Там Юрій Миколайович Бережний числиться головою луганської міської організації партії «Русь», також там вказано луганську адресу та поштову адресу чоловіка.
«Я не знаю, як прокоментувати цю новину - цензурних слів не вистачає, - написав Георгій Тука в соціальній мережі. - Лише широкий розголос може допомогти главі Лугаснської ВГА пану Гарбузу, схоже він захворів. Як інакше можна пояснити призначення в ВГА людини, яка є «головою міської організації «Русь»в Луганську?», - пише Тука.
Також Георгій Тука заявив, що якщо Юрій Бережний проходив спецперевірку, яка не виявила його сумнівних політичних поглядів, то необхідно вживати заходів і щодо тих, хто займався перевіркою."
ибо ответка... бывает только после прилета...
нехай все их прилеты будут мимо, а ваши ответки...в глаз! и в голову - контрольный!
берегите себя, сыночки!
Сбили израильский самолет,получите незамедлительно ответку с уничтоженными точками ПВО.
Вот это и есть право страны,на защиту своих граждан и интересов, и пока украина не научится давать ответ хотя бы там где "настамнет", так и будем мы в глазах других и кацапов не страной а территорией!
https://youtu.be/sWGMztzvSZ4