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 "Цифры про 600 двухсотых это не миф", - пособник террористов Полынков подтверждает потери российских наемников в Сирии

Российский пособник террористов, имеющий связи с членами ЧВК "Вагнера", Михаил Полынков заявил, что встречался в госпитале с раненными террористами, которые пострадали во время разгрома частной армии в Сирии. По его словам, они подтверждают большие потери в своих рядах.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в своем блоге. 

Полынков отметил: "Цифры про 600 двухсотых это не миф. Было три штурмовых отряда в среднем по 300 человек из россиян и дончан. Плюс артдивизион и бронегруппа". 

Цифры про 600 двухсотых это не миф, - пособник террористов Полынков подтверждает потери российских наемников в Сирии 01

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Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3050261
 
 
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Регулярные армии, в отличии от обезьян, не кичатся убитыми врагами. Главное результат, а результат всех людей устроил.
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ЧЮДОВІШЬЧЬНИЙ АКЬТ АГРЬЄСЬСЄЇ АРМЄЇ США ПРОТІФЬ РАЗСІЄ...-заголовок у кацапських ЗМІ.
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Ото кацапські курви бабла за їхь тама ньєтафь нагребуть!!!Накуплять собі пьєндосафскіхь барахловь!
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Tut mozet byt i do 1000 poterialy ruskyje svojix soldat-teroristov,Prakticesky za 3 minuty boj zakoncylsia,potom kto uspel ubezal mamu vspomnyl "Цифри про 600 двохсотих - це не міф", - пособник терористів Полинков підтверджує втрати російських найманців у Сирії - Цензор.НЕТ 8302
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Дехто сумнівається, що перший вогневий контакт москалів та США відбувся. Цей факт набагато важливіший, ніж конкретна кількість москалів, яких знешкоджено. Бо, якщо вже щось почалось, почалось закономірно, то скоріш за все, воно буде продовжуватись, допокти щось не зміниться. Всі пам'ятають, що москалі, полюбляли облітати американські бойові кораблі. Це робилось тому, що вони були впевнені, що їх не знищать. Ті хто сумніваються в вогневому контакті в Сирії , можуть зауважити чи москалі і надалі будуть літати біля американських кораблів та військових літаків? А може ця практика буде припинена? Спостерігаємо.
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Плюс. Зауважте, що американські безпілотники вже не шифруючись облітають ОРДЛО і навіть Крим - наразі для спостереження, але посилаються на те, що це територія України і Україна їм дозволяє літати над всією своєю територією. Це тільки початок контргібридної стратегії. Принцип простий - усе незаконне підлягає ліквідації, а законні дії щодо цього - реалізації, але поступово, за червоними лініями. Будь-яких "зелених чоловічків" у неналежних місцях тепер запросто знищуватимуть. Спочатку - в Сирії, потім у зоні АТО. Там вже мають зрозуміти, що краще просто вийти і впустити миротворців. Інакше покромсають і під Пісками, як пише клінічний ватник ель-мюрід. Потім Крим, куди регулярно літатимуть вже американські бойові літаки. Вимога проста - геть з незаконно зайнятої території (Харківські угоди самі розірвали - із Севастополя теж геть весь хлам і прибрати за собою). Звісно, там не будуть бомбити, просто здадуть як Берлін, Ригу з "негромадянами" і т. д. Потім - міжнародний протекторат над паханатом, трибунал, декриміналізація і нейтралізація залишкових загроз.
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В билетах кацапских авиакомпаний, летающих в Симферополь, Крым тоже отмечен, как Украина... "Цифри про 600 двохсотих - це не міф", - пособник терористів Полинков підтверджує втрати російських найманців у Сирії - Цензор.НЕТ 8218
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Авиакомпании, банки и т. п. - глобальный бизнес, там если не соблюдаешь правила - имеешь проблемы. Хотя по большому счету эти компании следовало бы сделать изгоями во внешнем мире.
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Вот и американцы как бы намекают: "It's not personal, Sonny. It's strictly business."

https://youtu.be/Bo7zkd0kRS4
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Кацапи--підлі сикливі шакали на роверах 19-го століття.А гонору,пихи,вЯлічьєя--мавпи .
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Что-то на уровне полков псковских десантников погибших под аэропортом, и футбольных команд Елены Васильевой, а может даже и выше.
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Захватывать стратегический нефтеносный район казачью сотню отправили?
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Можливо я помиляюсь.і це просто збіг.але на користь того.що іхтамнєтов таки багато загинуло.говорить те,що в цей час (субота і неділя) не працював Сєвполітфорум,там дуже жваво обговорювали тему Сирії.Так мабуть закрили тимчасово форум.щоб менше тринділи.
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У людей горе, а вы антихриста баяны рвете.
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Бабла відвалять курвам кацапським--гулять будут...
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Без женщин и детей впереди военных, что- то пошло не так...

Путин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей.
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Женщин и детей они угробили раньше, так что пришлось топать без прикрытия, на запах нефти и газа. На вопрос: Есть ли русские? ответили, что ихтамнет и попёрли дальше. Знаменитая русская смекалка. А дальше - валькирии взбесились на такую наглость и взревели и завыли... Ошмётки ихтамнету собирали лопатами и грузили на Камазы. Вопрос: Так кто там тупой на всю голову?
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Если я правильно понял, то это был прозрачный намек. Если те кто нужно его поймут - хорошо, а если нет... До этого намеки не понимались...
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Американская телекомпания CNN обнародовала кадры авиаудара по сирийским военным и, как утверждается, по членам ЧВК «Вагнер», находившимся в провинции Дейр эз-Зор.
«Несколько русских, которые были наняты в качестве военизированных подрядчиков, были среди более чем 100 людей, убитых авиаударом США на севере Сирии на прошлой неделе, это подтверждают их друзья и семьи», - говорится в сюжете CNN.
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Хотілося москалям хрест на груди, а вийшло ,що хреста забили просто в груди !...
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Це козломордим вбивцям за наше Зеленопілля... Дякую, Америка!!
цю кацапську мразоту треба гасити по всіх континентах, по всіх точках нашої планети Земля!!
........ Їхтамнєти перетворились в їхтамздохли.!!
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Ruskije dumaju do six por neponialy kak ix razbyli i cem razbyli.Tut jest uroven ponimanija kak vojevat sovsem drugoj,Slyskom bolsoje otstavanyja ot amerikancev stob probyvaat s nimi povojevat vo vsex smyslax
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Тепер, коли кляті москалі будуть мені тицяти про якісь "котли", я буду завжди їм нагадувати про "котел" під Хишимом та 600 перевдягнених дохлих козломордих мавп.!!!
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Ні на да так.Віть мі жє братья правасравния з бурятами-їхтаманєтами.
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Ни слова о Сирии: Трамп внезапно позвонил Путину, выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье, и сказал, что настало время начать работу над прочным мирным соглашением, - говорится в заявлении Белого дома. После чего Путин позвонил президенту Палестины и сказал: «Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания».
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Т.е. чувака абсолютно не смущает, что расия АБСОЛЮТНО БЕЗНАКАЗАННО ровняет уже который год вакуумными, кассетными и прочими БП города Сирии, применяет химоружие.
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Они так сильно всегда хотят повоевать с пендосами. Они их постоянно ищут, в маленькой Грузии, на востоке разворованной Украины, в Крыму. И тут им улыбнулась удача - под Дейзом настоящие всамделишные америкосы. Чтобы расияне не сомневались те даже свой флаг вывесили. Дальше все в курсе. Причем правительство расии ведет себя так, будто давно ожидаемой встречи в бою не было. Самое смешное, что им сразу сказали - ездить туда не надо
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Зря свой самолет не бахнут,чтобы закрыть дымовой завесой информацию из Сирии!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Цифры про 600 двухсотых это не миф", - пособник террористов Полынков подтверждает потери российских наемников в Сирии
 
 
 
 
 
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