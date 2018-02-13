 "Цифры про 600 двухсотых это не миф", - пособник террористов Полынков подтверждает потери российских наемников в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в своем блоге.
Полынков отметил: "Цифры про 600 двухсотых это не миф. Было три штурмовых отряда в среднем по 300 человек из россиян и дончан. Плюс артдивизион и бронегруппа".
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Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
https://youtu.be/Bo7zkd0kRS4
Путин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей.
«Несколько русских, которые были наняты в качестве военизированных подрядчиков, были среди более чем 100 людей, убитых авиаударом США на севере Сирии на прошлой неделе, это подтверждают их друзья и семьи», - говорится в сюжете CNN.
цю кацапську мразоту треба гасити по всіх континентах, по всіх точках нашої планети Земля!!
........ Їхтамнєти перетворились в їхтамздохли.!!