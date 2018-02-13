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Все про:Кувейт (18) МИД (4389) терроризм (17781) Климкин (1556)

 Украина вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ, участвуя в международных антитеррористических мероприятиях, - Климкин. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие в заседании министров иностранных дел государств-участников Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заседание проходило в кувейтском Эль-Кувейте под сопредседательством Вице-премьер-министра, министра иностранных дел Государства Кувейт Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

В мероприятии приняли участие представители около 80 государств и международных организаций, являющихся членами Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ на уровне в основном руководителей внешнеполитических ведомств.

В ходе заседания, которое является первой встречей коалиции с момента освобождения 98% территории Сирии и Ирака от ИГИЛ, руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути предоставления Коалицией помощи в борьбе против возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии, достижения стабильности, реинтеграции и реабилитации этих территорий.

Участники конференции определили руководящие принципы, которые члены Коалиции обязаны соблюдать для достижения окончательной победы над ИГИЛ как одного из опасных проявлений международного терроризма.

В своем выступлении во время заседания, посвященного вопросу нейтрализации сети и центров ИГИЛ в мире, П.Климкин подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, в частности принимая активное участие в деятельности Рабочей группы по противодействию терроризму.

Украина вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ, участвуя в международных антитеррористических мероприятиях, - Климкин 01

Глава внешнеполитического ведомства Украины провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Австралии Джулией Бишоп и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Украина вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ, участвуя в международных антитеррористических мероприятиях, - Климкин 02

Министерское заседание Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ прошло одновременно с кувейтской международной конференцией по восстановлению Ирака, проводимой в Кувейте с 12 по 14 февраля 2018 года под сопредседательством правительств Кувейта и Ирака, ООН, Европейского Союза, и Всемирного банка.

Источник: https://censor.net.ua/n3050260
 
 
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Ну типа того, скорее всего мы продаем "сгоревшие на складах" оружие тем с кеми они воюют.
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как только остопиздели эти лолитыны рожы..все картавые, жирные, тупые и с козломордыми паспортами в заначке...
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расскажи лучше, чего кацам за павший самолёт слюнявил соболезнования, а за замоченных в Сирии не решился посочувствовать..?
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Нас что уже втягивают уже в Сирию? Нам это нужно?
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Пока не втягивают, но выразить готовность в утилизации "отжимателей нефтяных заводиков" никогда лишним не бывает.... (в свете улучшений разных двухсторонних отношений с нефтедобывающими государствами...)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ, участвуя в международных антитеррористических мероприятиях, - Климкин. ФОТО
 
 
 
 
 
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