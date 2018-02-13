 Украина вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ, участвуя в международных антитеррористических мероприятиях, - Климкин. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Заседание проходило в кувейтском Эль-Кувейте под сопредседательством Вице-премьер-министра, министра иностранных дел Государства Кувейт Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

В мероприятии приняли участие представители около 80 государств и международных организаций, являющихся членами Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ на уровне в основном руководителей внешнеполитических ведомств.

В ходе заседания, которое является первой встречей коалиции с момента освобождения 98% территории Сирии и Ирака от ИГИЛ, руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути предоставления Коалицией помощи в борьбе против возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии, достижения стабильности, реинтеграции и реабилитации этих территорий.

Участники конференции определили руководящие принципы, которые члены Коалиции обязаны соблюдать для достижения окончательной победы над ИГИЛ как одного из опасных проявлений международного терроризма.

В своем выступлении во время заседания, посвященного вопросу нейтрализации сети и центров ИГИЛ в мире, П.Климкин подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, в частности принимая активное участие в деятельности Рабочей группы по противодействию терроризму.

Глава внешнеполитического ведомства Украины провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Австралии Джулией Бишоп и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министерское заседание Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ прошло одновременно с кувейтской международной конференцией по восстановлению Ирака, проводимой в Кувейте с 12 по 14 февраля 2018 года под сопредседательством правительств Кувейта и Ирака, ООН, Европейского Союза, и Всемирного банка.