 Суд продлил арест двум подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-служба прокуратуры г.Киева.

Такое решение было принято по ходатайству столичной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что 36-летнему жителю г.Павлоград Днепропетровской области (который выполнял роль водителя), а также его сообщнику - 39-летнему уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Д.Вороненкова, сообщено о подозрении в п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).



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По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".