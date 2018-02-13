 В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз

"На сегодня в украинских газохранилищах хранится 11,6 млрд м³ газа, что на 2,6 млрд м³ более чем на эту дату прошлого года...
Напомним, исторический минимум был зафиксирован на уровне 6 млрд м³ весной 2013 года", – отметили в "Нафтогазе".
"На сегодня в украинских газохранилищах хранится 11,6 млрд м³ газа, что на 2,6 млрд м³ более чем на эту дату прошлого года...
Напомним, исторический минимум был зафиксирован на уровне 6 млрд м³ весной 2013 года", – отметили в "Нафтогазе".
а ціна внутрішнього газа = вротердам+++
це боротьба з корупцією! хто придумав це? гося? яця? пеця?
Андрій Авдєєнко додав 3 нові світлини.
30 січня 2015 р. ·
Це розкопки археологічної експедиції Дніпрельстан. На території сучасного Шостого посьолка Запорожжя. Жертовне спалення князя Святослава на першому фото, де коп'я загнані вниз напересічення одне до одного. В цьому жертовному спаленні був знайдений Скіфський Орел, чиста вага в сріблі 1270 грам. Вчені СРСР встановили, що це поховання Князя Святослава а Орел був в наверші штандарта князя. В 1946 році, в Харкові знищували нацистську символіку і під роздачу попав і цей Орел у якого на грудях була давньоруська свастика яких безліч в Алтарі Храму Софія Київська. Сьогодні болгарська діаспора в Україні не маючи чим завантажити свій вільний час, заходилася в нашій стікаючій кров'ю Україні красти Історію. Так як це колись робили москалі. Напів-стертий свастичний символ болгари заходилися трактувати як клеймо їхнього князя Аспаруха. Психічно хворий Іван Плачков верещить скрізь про Болгарське царство від Дунаю і до Вятки. А українцям він відводить роль рабів в тому царстві. Все б нічого але Плачков маючи вдосталь грошей які він накрав при Ющенку, відправив в Запорожжя кінорежисера якому поставив задачу зняти кіно про це жертовне спалення і про клад, відомий в науковому Світі як Вознесенський клад. Суть фільму який повинен зняти режисер Молодцов, теж болгарин, велич болгарського народу на основі археологічних знахідок і історії Запорожського краю. Таким чином просто вкрасти в Україні шматок її історії. "Фальсифікаторів історії потрібно страчувати як фальшивомонетників" Сервантес. Запорожці! Як побачите цих шарлатанів, гоніть їх НАХУЙ з нашої Священної Козачої землі.
Зима тёплая, уебаны! Чему ж вы так радуетесь? Если бы добыли из наших недр лишние кубометры газа и умыли кацапов - тогда б мы все радовались.
А так, очередной трёп и понты...
Це повязано з економією газу чи економікою соєвих??