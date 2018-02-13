 В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой национальной акционерной компании "Нафтогаз України" в Фейсбуке.

"На сегодня в украинских газохранилищах хранится 11,6 млрд м³ газа, что на 2,6 млрд м³ более чем на эту дату прошлого года...

Напомним, исторический минимум был зафиксирован на уровне 6 млрд м³ весной 2013 года", – отметили в "Нафтогазе".

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