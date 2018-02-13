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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Газ (8680) газохранилище (145) Нафтогаз (2382)

 В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" сообщила, что в хранилищах газа на 13 февраля находится 11,6 млрд м³ газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой национальной акционерной компании "Нафтогаз України" в Фейсбуке.

"На сегодня в украинских газохранилищах хранится 11,6 млрд м³ газа, что на 2,6 млрд м³ более чем на эту дату прошлого года...

Напомним, исторический минимум был зафиксирован на уровне 6 млрд м³ весной 2013 года", – отметили в "Нафтогазе".

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В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050243
 
 
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да. ведь это на 11,6 млрд. кубов больше, чем 1913 году.
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дреба ціни підняти, і ще більше залишиться! В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 6525
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Дык, это сделают при любых раскладах, ибо сумма откачанного бабла равняется произведению количества на цену. При падающем количестве что сделают, чтобы получать предшествующие хотелки?...
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та отож)))
а ціна внутрішнього газа = вротердам+++ В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 4563
це боротьба з корупцією! хто придумав це? гося? яця? пеця?
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це "цепная реакция" ...чим меньше українці будуть витрачати газу тим вища на його буде ціна РОТТЕРДАМСЬКА ШОБЛА не допустить "падіння" прибутків ...
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Тьфу,епт..Дело к весне и опять не замёрзли. Так кацапские жопы никогда не заживут.😄
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Что в твоем глупом понимании-замерзли?Закрытие институтов и школ из-за отсутствия отопления-это не замерзли?А так да.По такой цене тебе еще газ отключили,было б глупо.Цены заоблачные,а пафосу то..
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излишки раздать населению, по справедливой цене!!!!
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Причина підвищити ціну для населення.... В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 5552
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Пост два роки тому. Нас роздирають звідусіль. Пора роздираьти роздиральщиків.

Андрій Авдєєнко додав 3 нові світлини.
30 січня 2015 р. ·

Це розкопки археологічної експедиції Дніпрельстан. На території сучасного Шостого посьолка Запорожжя. Жертовне спалення князя Святослава на першому фото, де коп'я загнані вниз напересічення одне до одного. В цьому жертовному спаленні був знайдений Скіфський Орел, чиста вага в сріблі 1270 грам. Вчені СРСР встановили, що це поховання Князя Святослава а Орел був в наверші штандарта князя. В 1946 році, в Харкові знищували нацистську символіку і під роздачу попав і цей Орел у якого на грудях була давньоруська свастика яких безліч в Алтарі Храму Софія Київська. Сьогодні болгарська діаспора в Україні не маючи чим завантажити свій вільний час, заходилася в нашій стікаючій кров'ю Україні красти Історію. Так як це колись робили москалі. Напів-стертий свастичний символ болгари заходилися трактувати як клеймо їхнього князя Аспаруха. Психічно хворий Іван Плачков верещить скрізь про Болгарське царство від Дунаю і до Вятки. А українцям він відводить роль рабів в тому царстві. Все б нічого але Плачков маючи вдосталь грошей які він накрав при Ющенку, відправив в Запорожжя кінорежисера якому поставив задачу зняти кіно про це жертовне спалення і про клад, відомий в науковому Світі як Вознесенський клад. Суть фільму який повинен зняти режисер Молодцов, теж болгарин, велич болгарського народу на основі археологічних знахідок і історії Запорожського краю. Таким чином просто вкрасти в Україні шматок її історії. "Фальсифікаторів історії потрібно страчувати як фальшивомонетників" Сервантес. Запорожці! Як побачите цих шарлатанів, гоніть їх НАХУЙ з нашої Священної Козачої землі.

В хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 4358
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Теперь это нада всё учесть, шобы хитрожопые личности не "попилили" и не прибавили к Роттердаму + ещё и своих парочку плюсов.
Зима тёплая, уебаны! Чему ж вы так радуетесь? Если бы добыли из наших недр лишние кубометры газа и умыли кацапов - тогда б мы все радовались.
А так, очередной трёп и понты...
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Возблагодарим тя за РЕАЛЬНО ТЁПЛУЮ ЗИМУ, которую мы поныне наблюдаем!
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Как Грося с Петей молились своим золотым богам - так возблагодарим щёколадных, за теплую зиму, знатные поля и тучные стада!!!!
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Научились экономить газ. Утеплены дома, многие перешли в селах на дровяные котлы, это дешевле значительно. Стоят счетчики, раньше я платил как бы за 12 кубов в месяц, сейчас реально 2-3куба,меньше воруют в газораспределительных компаниях, меньше у них возможностей, многие вузы не отапливают помещения ибо нет денех. Это реально снижает расход газа. Словом кончился совок, начался капитализьм. Слава капитализму.
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Как вы думаете, легко ли добыть дрова? Сдается мне, вы не в теме...
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Спасибо Пэтру Ляксеичу и Володинье Гройсьману за тёплую зиму
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людям платити немає чим і ви злодії цим пишаєтеся?
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Это завдякы Гройсману у нас теплая зима? "Не кажи гоп", если среднегодовая температура примерно одинакова, то весь остаток придется спалить весною.
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Еще пару раз повысите цены и хранилища не будут использованы.
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яценюк перестав години рахувати без пердячого газу окупантів ?
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Досягла історичного максимуму: заборгованість за "комуналку" склала 32 млрд грн http://ua1.com.ua/economics/dosyagla-istorichnogo-maksimumu-zaborgovanist-za-zhitlovo-komunalni-poslugi-sklala-32-mlrd-grn--39819.html

Це повязано з економією газу чи економікою соєвих??

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С щёколадной жадностью, введение счетчиков отложили, а про пени за коммуналку забыли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ хранилищах находится 11,6 млрд кубов газа. Это на 2,6 млрд больше чем в прошлом году в это время, - Нафтогаз
 
 
 
 
 
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