 Министр иностранных дел Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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При этом он отметил, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который находится "вне всяких подозрений".

Накануне Х.Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

На среду у Х.Зейлстры были запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

В прошлом Х.Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии В.Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".

Теперь же Х.Зейлстра заявил, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.

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Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.