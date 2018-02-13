 Министр иностранных дел Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он отметил, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который находится "вне всяких подозрений".
Накануне Х.Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
На среду у Х.Зейлстры были запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
В прошлом Х.Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии В.Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".
Теперь же Х.Зейлстра заявил, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.
Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.
Зная понтоватую и лживую натуру хуйла, я ничуть не сомневаюсь что за ходом операции в Сирии он следил лично онлайн. И теперь траур не только у него. Сейчас находятся в ступоре и пьют горькую все кремлевские попагандоны. (яка сумна новина!)
Накануне Х.Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о присутствии на встрече с ...................................
брехню...
Странные у чувака телодвижения. Или он быстро сваливает с должности, чтоб не всплыло за чем он тогда конкретно в россосию ездил, если к хуйлу его даже не подпускали? Нифига не ясно.
Не сурков или письков ему передал слова, а олигарх какой то.
там що драпа) не можна було виписати, по мед. показникам?!
После 12 лет учила совесть.
Кста во вчерашней новости речь об отставки не шла.
погано що він не японець - зробив би собі харакірі
Встреча эта вроде мюнхенского сговора.
Он говорил что был на встрече с Путиным, и слышал как тот говорил о планах восстановления СССР, а на самом деле он не был на этой встрече, а узнал об этих планах от другого человека, который на встрече присутствовал.
Из-за этого в отставку уходит.