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Все про:Нидерланды (738) отставка (2251) Путин (23530) Россия (68021)

 Министр иностранных дел Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра, выступая перед депутатами палаты представителей нидерландского парламента, сказал, что солгав о встрече с президентом России Владимиром Путиным, он сделал самую крупную ошибку в его политической жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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При этом он отметил, что Нидерланды заслуживают министра иностранных дел, который находится "вне всяких подозрений".

Накануне Х.Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о присутствии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

На среду у Х.Зейлстры были запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

В прошлом Х.Зейлстра заявлял, что присутствовал на встрече российского лидера c представителями международного бизнеса и слышал комментарии В.Путина о "Великой России, в состав которой должны войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики".

Теперь же Х.Зейлстра заявил, что "одолжил" детали встречи и отрывки комментариев российского лидера у некоего человека, который в действительности присутствовал на встрече, и выдал их за собственную информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", - Порошенко

Министр отметил, что хотя его и не было на этой встрече, переданные им слова не являются ложью.

Источник: https://censor.net.ua/n3050242
 
 
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Цікаві слова путіна і вчинок Зейлстра.
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Хоть честно признался , что встречался с брехливым ботоксным фюрером !

Зная понтоватую и лживую натуру хуйла, я ничуть не сомневаюсь что за ходом операции в Сирии он следил лично онлайн. И теперь траур не только у него. Сейчас находятся в ступоре и пьют горькую все кремлевские попагандоны. (яка сумна новина!)
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я понел что он набрехал что встречалса

Накануне Х.Зейлстра признался, что на протяжении 12 лет лгал о присутствии на встрече с ...................................
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и чтоб все заматали за ухо - враньё считается почти самим большим грехом, вот пусть мишико начинает в ЕС брахать, его как политика умножят на ноль без задержки.
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Сперва надо умножить на 0 рассказчика про "ато за лічені години", доллар по 10, "армію на повністю контрактній основі" и тд
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Начнем с того, что в Европе не отберут по беспределу единственное гражданство, и не депортируют впопыхах на частном самолете при наличии судебных тяжб по гражданству и уголовного дела по тяжкой статье.
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Тюю на нижесранців...у нас ще б нагородили за
брехню...

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Тоже ни** ра не понял , была встреча с ху** ом или нет 😀
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нет, он набрехал за что и ушёл - так он конечно надул любителей срусни, так прибрал их голоса, но даже в таком случие его кара за враньё настигла.
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То есть чувак ездил в россосию и утверждал, что разговаривал с хуйлом. Возвращаясь пересказывал его слова, а на самом деле хуйла и в глаза не видел? И все "слова" хуйла ему передавал какой-то условный сурков или письков?

Странные у чувака телодвижения. Или он быстро сваливает с должности, чтоб не всплыло за чем он тогда конкретно в россосию ездил, если к хуйлу его даже не подпускали? Нифига не ясно.
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да ты шооооооооо....... вот это глупый )))))))))))
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Встреча была с представителями бизнеса.
Не сурков или письков ему передал слова, а олигарх какой то.
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Тогда может быть договаривался замом к немцу шрёдеру устроиться?
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слухайте цей "Х.Зейлстра" він що так був залежний від хуйла?!
там що драпа) не можна було виписати, по мед. показникам?!
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У нас таких малохольных министров не назначают.
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аааа,вот оно чего это голландцы ставили палки в колеса во время подписания членнства Украины с ЕС)))) твари продажные)))
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На даче у Хуйла бухали 5 человек. Были разные разговоры. Потом это слили послу. Тот выждал месяц и чтобы не подставлять своего осведомителя заявил что лично слышал эти слова.
После 12 лет учила совесть.

Кста во вчерашней новости речь об отставки не шла.
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тобто брехав?
погано що він не японець - зробив би собі харакірі Министр иностранных дел Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным - Цензор.НЕТ 8251
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а нашим хоч відро гімна на голову - скажуть що це Бог помітив
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Всё страннее и страннее в этих Нидерландах...дилеры поменялись?
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Нам бы таких министров. А то лгут постоянно,обещают и не делают. Но никто не подает в отставку. Чести у них нет.
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Чем мне нравятся европейские чиновники они чуть какая тень на репутацию и в отставку, в Германии недавно один такой подал в отставку только за то что позволил себе сьездить по личным делам на служебном авто.
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Он врал что лично слышал что бы не выдать человека, который ему передал слова путина.
Встреча эта вроде мюнхенского сговора.
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Ложь во благо.
Он говорил что был на встрече с Путиным, и слышал как тот говорил о планах восстановления СССР, а на самом деле он не был на этой встрече, а узнал об этих планах от другого человека, который на встрече присутствовал.
Из-за этого в отставку уходит.
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А Генпрокурор прогулял 52000 евро за неделю и не объяснил откуда гроши. И в отставку не собирается Министру Голландии такие гроши и не снились
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В Нидерландах, кроме невинных шалостей с травквой, шлюшками и прочей ерундой, не по-наслышке знают смысл слов "честь", "достоинство", "порядочность". Наши ворюги, ряженные под чиновников, уцепились за кресла как вошь кожуха. А "украинская коррупция" и "украинская борьба с коррупцией" - два разных взаимноНЕпересекающихся понятия.
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Наврал с три короба, типа он крутой и с Путиным лично встречался ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистр иностранных дел Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
 
 
 
 
 
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