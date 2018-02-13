EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  998  32
Все про:НАБУ (2152) имущество (244) Одесса (4782) производство (225) Труханов (81)

 НАБУ почтой отправило письма о подозрении мэру Одессы Труханову и четырем его подчиненным

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро почте направили уведомление о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и четырем его заместителям.

Об этом Громадському сообщили в руководстве антикоррупционных органов, пишет Цензор.НЕТ.

Подозрение Труханову подписал руководитель САП Назар Холодницкий, после этого сотрудники НАБУ по почте направили эти документы, в частности, в горсовет Одессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса, - Князев назвал самые "криминальные" города Украины

Подозрения отправили Труханову, его заместителю Павлу Вугельману, директору Департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю и еще одному чиновнику мэрии.

Ранее сообщалось, НАБУ заочно сообщил о подозрении Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и его заместителям.

В октябре прошлого года к мэру Одессы пришли с обысками. В НАБУ объяснили, что обыски в горсовете Одессы связаны с присвоением бюджетных средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Положительный экономический эффект от работы НАБУ достигает 3 млрд гривен,- пресс-служба. ИНФОГРАФИКА

НАБУ расследует возможное завладения должностными лицами Одесского горсовета средствами местного бюджета по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о принятом 19 октября 2016 года решении горсовета, которым совету было разрешено купить у "Девелопмент Элит" 14 тысяч квадратных метров нежилых помещений в Одессе за 185 млн грн.

На приобретении этого здания обанкротившегося завода тяжелого краностроения "Краян" настаивал мэр Одессы Геннадий Труханов. За год до этого это здание было продано на коммунальном аукционе за почти в 50 раз меньшую цену - 3,8 млн грн., а после этого за 11 млн грн. перепродана "Девелопмент Элит". 16 декабря средства городского бюджета были перечислены на счета "Девелопмент Элит" в банке "Південний", где они были арестованы в качестве вещественного доказательства.

Также читайте: Инцидент с пьяной сотрудницей Одесской мэрии: Труханов пообещал "кадровые решения"

Летом прошлого года ООО "Девелопмент Элит" пыталось отменить арест 185 млн грн. Соломенский районный суд Киева отказал фирме в отмене ареста средств.

12 февраля Труханов из очередного отпуска поехал в командировку в Чехию. Учитывая эту командировку, он будет отсутствовать на рабочем месте более 50 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3050239
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всё пучком. Зря, что ли, Назарке Краснощёкому в 30 лет Петро Антикоррупционный генерала дал.
 показать весь комментарий
 
 
А чего только про назарку краснощёкого вспомнили, а про артёмку забыли? Или назарка дурак, что такое исполняет, а артёмка молодец, бо НАеБУ оченно нравятся зрадофилам?
 показать весь комментарий
 
 
С Артёмкой Петро облажался - поддался настойчивости мириканцев и назначил, а Артёмка теперь под крышей пиндосов Мальдивскую Деву нафик посылает.
 показать весь комментарий
 
 
В Гига запитай, що там в тій кацапській команді запалало. Труханов - його хазяїн.
 показать весь комментарий
 
 
Труханова НАБУ це допомога, телефонуйте цілодобово😻
 показать весь комментарий
 
 
будкостроитель своих
не сдает разве
что обиделся на труху
за подставу с пожаром
после торжественного
открытия
 показать весь комментарий
 
 
Пишите письма. Хотя радует одно то, что его в Одессе нет
 показать весь комментарий
 
 
они б им лучше ценной бандеролькой веревку и мыльце отправили б.
 показать весь комментарий
 
 
щассс, еслиб Михе, так и мыльный чартер организовали, а Труханов свой, типо сам зайдет НАБУ почтой отправило письма о подозрении мэру Одессы Труханову и четырем его подчиненным - Цензор.НЕТ 854
 показать весь комментарий
 
 
как это не банально звучит - не ту страну назвали Гондурасом...
 показать весь комментарий
 
Почекай кацапка, за трухлявим в Україні і до вас риговатничків черга дійде.
 показать весь комментарий
 
Мне то-же отправляли заказные письма. НАБУ почтой отправило письма о подозрении мэру Одессы Труханову и четырем его подчиненным - Цензор.НЕТ 3531 По месту прописки (отмененной). Клоуны.

Так вот, не отправлять по почте, а зайти в гости. Пригласить на чай дней на 60. Уверен среди одесситов найдется немало "доброжелателей", приспешников Труханова.
 показать весь комментарий
 
 
После депортации Саакашвили , похоже , что Пэтя решил сбросить балласты и подыскал для этого сакральную жертву. Но отряд потери бойца и не заметит. В Одессе нужно начинать с Киева , с самого пэти
 показать весь комментарий
 
 
Так говорят Труханова уже 50 дней никто не видел.Или я туплю???Просто никогда не следил за его жизнью(продажный кацап мне не интересен)
 показать весь комментарий
 
 
Голубиной почтой надо было..верняк..
 показать весь комментарий
 
 
В Одессе у труханова кличка - лысый глист. Так вот - хоть одним глистом меньше будет в Украине . Хотя , чтобы совсем очиститься - нудно убрать киевскую свиноматку
 показать весь комментарий
 
 
Смеются над нами?
Зачем бумагу переводят понапрасну и пишут письма без ответа? Забавляются так наверное.
Кажное набу - хочет состричь своё... и доху...Я. Ну а про шоколадную камарилью - вообще упоминать не хочется... - одни стяжатели и ворюги!
 показать весь комментарий
 
 
Там всего несколько слов:
На старт!
Внимание!
Марш!
 показать весь комментарий
 
 
Гена очень трусливый говорят, так что после этого можно считать, что сдрыстанул он навсегда. Почему- то все преступники и коррупционеры у нас или бежали, или откупились. Совпадение , наверное)))
 показать весь комментарий
 
 
труха не откупился
иначе уже был бы на рабочем месте
слишком большое палево
кажись эта шайка давно парашут одела
ждала премии))
и как раз она нормально капнула))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ почтой отправило письма о подозрении мэру Одессы Труханову и четырем его подчиненным
 
 
 
 
 
 вверх