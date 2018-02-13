 НАБУ почтой отправило письма о подозрении мэру Одессы Труханову и четырем его подчиненным

Об этом Громадському сообщили в руководстве антикоррупционных органов, пишет Цензор.НЕТ.

Подозрение Труханову подписал руководитель САП Назар Холодницкий, после этого сотрудники НАБУ по почте направили эти документы, в частности, в горсовет Одессы.

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Подозрения отправили Труханову, его заместителю Павлу Вугельману, директору Департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю и еще одному чиновнику мэрии.

Ранее сообщалось, НАБУ заочно сообщил о подозрении Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и его заместителям.

В октябре прошлого года к мэру Одессы пришли с обысками. В НАБУ объяснили, что обыски в горсовете Одессы связаны с присвоением бюджетных средств.

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НАБУ расследует возможное завладения должностными лицами Одесского горсовета средствами местного бюджета по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о принятом 19 октября 2016 года решении горсовета, которым совету было разрешено купить у "Девелопмент Элит" 14 тысяч квадратных метров нежилых помещений в Одессе за 185 млн грн.

На приобретении этого здания обанкротившегося завода тяжелого краностроения "Краян" настаивал мэр Одессы Геннадий Труханов. За год до этого это здание было продано на коммунальном аукционе за почти в 50 раз меньшую цену - 3,8 млн грн., а после этого за 11 млн грн. перепродана "Девелопмент Элит". 16 декабря средства городского бюджета были перечислены на счета "Девелопмент Элит" в банке "Південний", где они были арестованы в качестве вещественного доказательства.

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Летом прошлого года ООО "Девелопмент Элит" пыталось отменить арест 185 млн грн. Соломенский районный суд Киева отказал фирме в отмене ареста средств.

12 февраля Труханов из очередного отпуска поехал в командировку в Чехию. Учитывая эту командировку, он будет отсутствовать на рабочем месте более 50 дней.