 Контролирующий орган должен был установить, что не указанное в декларации имущество превышает доходы декларанта, - ВСУ восстановил в должности чиновника

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ВСУ.

Согласно сообщению, 6 февраля 2015 года гражданина S (истец) был освобожден от занимаемой должности на основании пункта 14 ст. 5 ЗУ "Об очищении власти" и пункта 7-2 ст. 36 КЗоТ. Причиной этому стало то, что Шосткинская ОГНИ при проведении проверки обнаружила у него незадекларированную квартиру. "Истец просил признать противоправным заключение о результатах проверки достоверности сведений о несоответствии предоставленной им информации об имуществе; признать противоправным и отменить приказ Сумской таможни ГФС об увольнении его с должности старшего государственного инспектора, восстановив его на занимаемой должности; взыскать с Сумской таможни в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула. Судами предыдущих инстанций в удовлетворении иска было отказано", - отмечают в ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель ГФС Киева Демченко обвиняется в служебном подлоге - чтобы избежать люстрации она фиктивно числилась в АТО медсестрой, - "Наші гроші"

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда не согласился с решениями судов предыдущих инстанций. В сообщении подчеркивается, что во время проведения проверки, предусмотренной Законом Украины "Об очищении власти", "контролирующий орган должен установить ​​не только несоответствие сведений, указанных в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера", но и учесть "время приобретения имущества и незаконность источников таких доходов".

"В отношении истца контролирующий орган установил, что стоимость приобретенного имущества соответствует имеющейся налоговой информации о доходах, полученных им из законных источников. Однако судами предыдущих инстанций не были учтены приведенные обстоятельства и не представлено надлежащей правовой оценки", - акцентируют внимание в ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За год украинские чиновники подали более 1,2 млн электронных деклараций, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в своем решении отметил, что в случае незаконного увольнения работника, "его нарушенное право должно быть восстановлено путем восстановления его в должности, а также решения вопроса о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула".

"При таких обстоятельствах Суд пришел к выводу, что оспариваемые решения судов предыдущих инстанций подлежат отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение", - отмечается в сообщении.