 Контролирующий орган должен был установить, что не указанное в декларации имущество превышает доходы декларанта, - ВСУ восстановил в должности чиновника

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ВСУ.
Согласно сообщению, 6 февраля 2015 года гражданина S (истец) был освобожден от занимаемой должности на основании пункта 14 ст. 5 ЗУ "Об очищении власти" и пункта 7-2 ст. 36 КЗоТ. Причиной этому стало то, что Шосткинская ОГНИ при проведении проверки обнаружила у него незадекларированную квартиру. "Истец просил признать противоправным заключение о результатах проверки достоверности сведений о несоответствии предоставленной им информации об имуществе; признать противоправным и отменить приказ Сумской таможни ГФС об увольнении его с должности старшего государственного инспектора, восстановив его на занимаемой должности; взыскать с Сумской таможни в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула. Судами предыдущих инстанций в удовлетворении иска было отказано", - отмечают в ВСУ.
Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда не согласился с решениями судов предыдущих инстанций. В сообщении подчеркивается, что во время проведения проверки, предусмотренной Законом Украины "Об очищении власти", "контролирующий орган должен установить не только несоответствие сведений, указанных в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера", но и учесть "время приобретения имущества и незаконность источников таких доходов".
"В отношении истца контролирующий орган установил, что стоимость приобретенного имущества соответствует имеющейся налоговой информации о доходах, полученных им из законных источников. Однако судами предыдущих инстанций не были учтены приведенные обстоятельства и не представлено надлежащей правовой оценки", - акцентируют внимание в ВСУ.
Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в своем решении отметил, что в случае незаконного увольнения работника, "его нарушенное право должно быть восстановлено путем восстановления его в должности, а также решения вопроса о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула".
"При таких обстоятельствах Суд пришел к выводу, что оспариваемые решения судов предыдущих инстанций подлежат отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение", - отмечается в сообщении.
"НЕ СУДИ, ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ"
Вот только это не украинская пословица.
Есть у чинуши домик за пару лямов с зарплатой 100 тыс в год - а ты докажи, может он 20 лет ничего не кушал и копил
2. Сергій не був удома майже чотири роки. Він із Криму, з Сімферополя. Каже, що на Донбасі воює і за малу Батьківщину також, і сподівається повернутись в український Крим, де на нього чекають проукраїнські батьки, які не знають, що син на війні https://novynarnia.com/2018/02/12/batki-v-simferopoli-ne-znayut-shho-ya-na-viyni-yak-sergiy-na-donbasi-voyuye-za-krim/ (фото).
3. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали личные данные 22 российских оккупантов, которые участвовали в агрессии россии против Грузии в 2008 году. Пятеро из них также идентифицированы как участники захвата и оккупации украинского Крыма в 2014 году под видом, как говорил путин, "спонтанно возникшей самообороны, вставшей за спинами женщин и детей, с оружием из военторга". Имена международных преступников стали известны благодаря тупорылому бывшему командиру 478-го батальона связи ВС рф Алексею Усатову, который хвастался фотографиями преступлений россии в соцсетях https://informnapalm.org/42265-lichnosti-22-h-rossijskih-voennyh/ (фото и фамилии ублюдков).
4. Спросил сегодня у рузьких, а что там у вас в Сирии с ЧВК "Вагнера"? Ответ и смешон, и глуп: "Нет там наших. Это арабы, и вообще, это ложь, а пиндосы за наших еще ответят!". Вот так, и "наших там нет", и "пиндосы за наших ответят".
5. Оккупанты хотят воссоздать в Крыму "СМЕРШ", который будет бороться с "украинскими диверсантами". Об этом заявил так называемый "глава общественной палаты Крыма" Григорий Иоффе, который призвал всех крымчан "участвовать в разоблачении таких людей", имея ввиду проукраински настроенных жителей, которых считают "диверсантами". Среди обязанностей упомянутой спецслужбы в СССР значились "борьба с деятельностью иностранных разведок" и "борьба с антисоветскими элементами". Только за два года "СМЕРШ" арестовал около 700 тысяч человек, из которых каждый десятый был расстрелян https://ru.krymr.com/a/news/29037015.html
6. Оккупанты исключили лекарства от ВИЧ из перечня жизненно необходимых. А количество больных начало резко расти после российской оккупации. По статистике 2013 года, в Крыму было 28 ВИЧ-позитивных на 100 тысяч населения, а в 2016-м - уже 40 случаев на те же 100 тысяч. Многие выезжают на материковую Украину, чтобы продолжить лечение и терапию https://ru.krymr.com/a/news/29036590.html
7. Севастополь. Бесплатная медицина? Была когда-то: "Где в госполиклинике сделать УЗИ таза и сердца ребенку? В нашей положено, но нет, отправляют в частную клинику", "На каком основании отправляют в частную?", "При Украине делала бесплатно УЗИ сердца ребенку на Комплексе. Сейчас делаю платно, т.к. очередь огромная" https://twitter.com/SouthUkr/status/963411769359204352 (скрин).
8. Выехала на материковую Украину. В поликлинике за час сдала все анализы и кардиограмму. Всё бесплатно, без талонов и медицинских полисов. Просто по направлению от врача. Была в недоумении, как такое возможно?! За 4 года рассийсая медицина приучила нас проходить круги ада…
9. Оккупанты снова пожаловались, что только 43% крымчан платят поборы на капремонт http://fresh.org.ua/novosti/142298/krymchane-po-preshnemu-slabo-platyat-za-kapremont_2018-02-13
10. В Крыму факельные шествия были бы уместны, чтобы подсветить путь из-за продолжающихся блэкаутов https://twitter.com/KrimRt/status/963406184026902528 (скрин).
11. В Севастополе синхронно проявились предвыборные потуги коммунистов и жириновцев. Отрабатывают. Явку организовывают. Может, потом их путин тоже на своей яхте покатает с какой-нибудь "рыбкой".
12. Местных выбрасывают - чистят под понаехов: "Аксенов поручил расчистить рынок перевозок в Симферополе" http://fresh.org.ua/novosti/142309/aksenov-poruchil-raschistit-rynok-perevozok-v-simferopole_2018-02-13
13. Ещё одно нищебродское крысиное кодло из Сибири собирается понаехать в Крым: "В каком районе Керчи лучше искать жилье, чтобы было близко к морю? Хотим на год приехать к вам пожить, а может, влюбиться и остаться. Можем просто присмотреть за домом за символическую плату. У нас двое шумных детей. Муж будет работать. Жилье нужно как можно ближе к строительству моста". Ответы: "Еще один мостовик потом будет просить на билет. Там такое постоянно. Не выплачивают часто", "Все прям на год пожить, а потом, может, понравится, потом моста не будет и зарплат не будет, и все домой побегут обратно. Так как зарплаты смешные, цены одуренные", "Покупайте квартиру где угодно, главное одно - ПОДАЛЬШЕ ОТ КЕРЧИ. И тогда у вас все будет хорошо", "Жесть!!! Люди, что ж вы такие злюки. Если не можете подсказать девушке, не стоит вообще тогда ничего писать. Это не ваше дело куда и кому переезжать", "Мы человека спасаем, через пару лет жалеть будет", "Собираюсь в Керчь на ПМЖ в следующем году. Родилась я там, родина тянет. Но как почитаю комменты местных и страшно становится, и возникает вопрос: если все так плохо в Керчи, почему не уезжаете? Неужели действительно все так печально?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963154598293921793 (скрин).
14. Оккупанты продолжают уничтожать зеленые насаждения городов. Причем спиленные ветки и деревья не убирают. Местные жители в шоке от того, во что превращается полуостров. Вот комментарии жителей Симферополя на варварскую обрезку деревьев: "Унылый Симферополь: Во что превратилась набережная Салгира после обрезки деревьев? Кажется, что по ней пронесся ураган. Повсюду валяются ветки и бревна, которые остались после обрезки деревьев", "Лукашев такой же популист и бездельник, как и Бахарев", "Теперь летом в жару и посидеть негде будет на речке!", "Во что превратили наш зелёный город?", "Там кричали, что зеленхоз преобразился. Не помню имя женщины. Она там слюной текла, что все хорошо будет. Надо ее на эти бревна ночевать оставить на неделю", "Запарили. В городе деревьев скоро не останется. Деньги отмывают. Только 5 млн, блин, на озеленение. Возле 3 школы почти все деревья скосили, а им до старости ещё лет и лет", "Давайте дружно скажем «СПАСИБО» властям", "Ага, за 5 млн речку почистили в декабре", "Грустно и очень обидно", "Пилят не только деревья, но и бюджет по карманам!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963147986476843008
15. "Слабоумие и отвага". Этой фразой можно комментировать почти любую новость из россии или Крыма.
P.S. Вернусь к Баранову и Одинцову, которые получили 13 и 14 лет тюрьмы за измену. В 2014 году оккупанты готовы были убить вас, штурмуя воинскую часть А1100 в Новофёдоровке, если бы получили такой приказ. Вы видели, как перед вашей частью оккупанты цинично выставили живым щитом мирных жителей, махавших триколорами, которые вместе с вами могли пойти в расход с последующим списанием на "преступления хунты". Но вы, зная и помня это, все равно продались оккупантам. А Баранов из Канева ещё и отрезал себя от семьи, которая проживает на материковой Украине, получив взамен вечное презрение. Остальным нескольким тысячам бывшим украинским военнослужащим, перешедшим на сторону оккупантов, следует помнить, что их преступление не имеет срока давности… Предатели, а на что вы рассчитывали?! КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Армія чинуш ніколи добровільно не дасть себе позбавити годівниці ...
Вапросы, дыбилята!
А тут додолбались до какой то квартирки про которую тот тупо забыл
говорят, что все судьи зарабатывают себе на жизнь тем что берут взятки...
не все!
сегодня, например, задержали судью, который распространял наркотики
так что... не наговаривайте на этих святых людей
ось тепер і маємо...