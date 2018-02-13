 Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"К сожалению, Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, поддерживая острый конфликт в Украине, который забрал жизни более 10 тыс. человек, в том числе свыше 2,5 тыс. гражданских лиц, а также заставил 1,6 млн украинцев покинуть свои дома", - говорится в документе.

В Госдепе также отметили, что Москва продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе, хотя силы, возглавляемые РФ, и в дальнейшем запугивают международных наблюдателей СММ и блокируют им доступ к оккупированным территориям.

"Украина приняла законодательство, в том числе об амнистии относительно антиправительственных сил и специальном статусе для Донбасса, что свидетельствует о желании Украины реализовывать Минские соглашения", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

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В этой связи США - во взаимодействии с Францией и Германией - призвали российское правительство прекратить агрессию в Украине.

"Наши санкции будут оставаться действующими, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, продолжат действовать, пока Россия не вернет полуостров Украине", - отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, 12 февраля 2018 года была третья годовщина подписания документа под названием "Комплекс мер, направленный на имплементацию Минских договоренностей", известный также как "Минск-2".