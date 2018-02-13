EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  948  23
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (733) Россия (68021) США (13255) Донбасс (15441) минские соглашения (2366)

 Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США

США по случаю третьей годовщины подписания Минских соглашений прямо обвинили Москву в невыполнении принятых обязательств и заверили, что санкции против РФ останутся до полного выполнения договоренностей.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Назрел вопрос о пересмотре самых провокационных пунктов Минских соглашений, - Тука

"К сожалению, Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, поддерживая острый конфликт в Украине, который забрал жизни более 10 тыс. человек, в том числе свыше 2,5 тыс. гражданских лиц, а также заставил 1,6 млн украинцев покинуть свои дома", - говорится в документе.

В Госдепе также отметили, что Москва продолжает отрицать свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе, хотя силы, возглавляемые РФ, и в дальнейшем запугивают международных наблюдателей СММ и блокируют им доступ к оккупированным территориям.

"Украина приняла законодательство, в том числе об амнистии относительно антиправительственных сил и специальном статусе для Донбасса, что свидетельствует о желании Украины реализовывать Минские соглашения", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Германии призывал все стороны проявить политическую волю для скорейшей реализации Минских соглашений

В этой связи США - во взаимодействии с Францией и Германией - призвали российское правительство прекратить агрессию в Украине.

"Наши санкции будут оставаться действующими, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Наши отдельные санкции, связанные с Крымом, продолжат действовать, пока Россия не вернет полуостров Украине", - отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, 12 февраля 2018 года была третья годовщина подписания документа под названием "Комплекс мер, направленный на имплементацию Минских договоренностей", известный также как "Минск-2". 

Источник: https://censor.net.ua/n3050236
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наскільки я пам'ятаю, кацапи по Мінських домовленостях НА СЕБЕ ніяких зобов'язань не брали. Вони себе навіть стороною конфлікту не визнали. Тому мені подобається, коли їх дрючать формально нізащо. В такому світлі кацапня схожа на країну-терпилу. А терпили крутими не бувають. Тож нехай кацапи "далі не виконують", а Держдеп далі їх за це чмирить. Оце і є гібридна звіздюліна у виконанні американців.
 показать весь комментарий
 
 
Даже унылая лошадь признаёт Минские договорённости, а ты чего-то непонятного вокруг них наворотить пытаешься.
 показать весь комментарий
 
 
Бо сумна коняка добре знає, про що там написано і яку ціну вони мають з погляду правового документу. Він знає, що про кацапію там немає жодного слова - раз, і що це свого роду лише протокол про наміри - два. Я, до речі теж можу визнати будь який папір, де про мене не йдеться - мені це не буде важко.
 показать весь комментарий
 
 
Второй раз выводит тебя из трёх сосен не собираюсь.
 показать весь комментарий
 
Вийди сам, будь-ласка. Приведи хоч один пункт, чи абзац з Мінських домовленостей, у якому рф, як суб'єкт бере на себе якесь зобов'язання.
 показать весь комментарий
 
 
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
 показать весь комментарий
 
 
Чого ж ви вперті такі. ДЕ В ТОМУ !) ПУНКТІ ВКАЗАНА ДЕРЖАВА РФ???
 показать весь комментарий
 
а зачем ее отдельно указывать?подписали обсе,россия и Украина.о том,что иностранных войск в украине быть не должно...все предельно ясно.войск европы не должно быть,войск россии не должно быть.украинские войска-не иностранные Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3735
 показать весь комментарий
 
 
Подписанты Декларации[править | править код]
Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписали следующие лица[6][8]:Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1388 Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов.Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1388
ОБСЕ: посол Хайди Тальявини.Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1388
Украина: второй президент Украины Леонид Кучма.Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1388

Александр Захарченко (без указания должности).Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1388
Игорь Плотницкий (без указания должности).
 показать весь комментарий
 
 
Повторюю, я теж можу підписати будь-що, де не йдеться про якісь мої зобов'язання. Наведіть пункт, чи абзац з Мінських домовленостей, де рф, як суб'єкт бере на себе якісь зобов'язання.
 показать весь комментарий
 
 
московиты пытаются играть в игру с названием "а я ТАК вижу" исходя из того, что обладают ядерным оружием и полностью лишены стыда и совести, которых у них меньше чем даже у животных. Но вот ведь простой вопрос. Какими основаниями обладают московитами для того, чтобы заявлять о собственной исключительной точке зрения на процесс и предлагать ко вниманию свои трактовки? В мире есть лишь две идеи, способные предоставить такую возможность, если оценивать ситуация с точки зрения науки. Ведь фундаментальных теорий энергоинформационного обмена, то есть поясняющих как все влияет на все - всего две, это концепции теории относительности и термодинамики. И если концепция теории относительности выражена как в организации жизни социума как независимость ветвей власти, это определенная степень относительности, то концепция термодинамики в этом ракурсе выражена как коммунистическая идея, по термодинамике все взаимодействует по двум каналам, это теплота и работа, и по марксу в обществе есть лишь два канала для изменения, либо за счет буржуазии, либо за счет пролетариев.
Как это известно всему миру москва не имеет никаких собственных идей, она отказалась от коммунизма и не смогла стать демократической. Так откуда у нее может быть заявка на свои трактования каких-либо событий? Раз самостоятельных идей нет, то москва либо подчинена иной известной идее и должна строить выводы в соответствии с ней. Либо... либо это собрание полоумных особей, которое намерено диктовать миру выводы лишенные вообще каких-либо оснований, кроме личных представлений известного сосуда скорби из кремля. Итак, московиты, либо основания для ваших трактовок, которые мир может оценить в качестве фундаментального знания. Либо забейтесь под шконку, твари, место свое помните, безыдейные зверушки.
 показать весь комментарий
 
Сколько можно констатировать факт? Путлер утверждает , что ихтамнет, так сделайте наконец-то, как в Сирии, чтоб их уже и в Крыму и в Донецке никогда не было
 показать весь комментарий
 
 
В недавние потасовке в Сирии, где ликвидировали банду рашистских вагнеровцев, коалиция открыто слышала и видела деиствия и методы параши. Командир сирийского ополчения переговаривается с рашистами, требует прекратить наступление, а рашистский командир говорит- это не мы, нас там нет!!! А когда начинают вычищать рашистский биомусор, уже рашистский командир звонит ополчению - прекратите огонь, нам надо забрать трупы!!! А дегенерату отвечают - вас там нет!!! Вот и поимите, что такое минские соглашения с паРашей.
 показать весь комментарий
 
 
може там буквы перепутали?остолоп ему больше подходит
 показать весь комментарий
 
 
Буквы точно перепутаны....потому что кликуха этого скота...опэздал.... Росія продовжує нехтувати своїми зобов'язаннями, передбаченими мінськими угодами, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 8720
 показать весь комментарий
 
Так повторите! Ну вы поняли, как в Сирии...
 показать весь комментарий
 
 
Продолжайте пренебрегать рашкой,и всё будет в ажуре.
 показать весь комментарий
 
Андрей Ильичук - монархия анархия диктатура, в раше кастовая система с рабовладельческим строем, ну единственное что открыто рабов рабами называть не могут, слишком мир стал доступным для сравнения, благодаря технологиям, поэтому по тв гоняют картинку о великих и могучих, все враги, Европа загнивает, доллар рухнет. Замечательный сериал, для того что бы идиоты не осознавали что их эксплуатируют, грабят, разворовывают ресурсы доходами от которых рабы не пользуются.
 показать весь комментарий
 
Какие-такие "Минские соглашения"? Это ещё более эфемерная бумажка, чем Будапештский меморандум - подписаны хрен зна кем. Одни, за неимением ничего лучше, цепляются за них, как за соломинку. Другие, заведомо без последствий, чхать на них хотели. Всё это, рассчитанная на дурней, имитация. А меж тем, "собака лает, ветер веет, караван идёт".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США
 
 
 
 
 
 вверх