 Наблюдательный совет "Укроборонпрома" завершает подбор кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В сообщении отмечается: "В связи с тем, что заявление от Романа Романова об увольнении было подано еще в конце прошлого года, и вчера Президент Украины подписал указ, Наблюдательный Совет ГК "Укроборонпром" завершает подбор кандидатур для назначения Президентом Украины нового Генерального директора.

"Хочу поблагодарить Романа Романова, который оставляет эту должность. Ему пришлось поработать в самые тяжелые для страны годы. За это время в отечественном оборонном секторе произошли разительные трансформации. Украинская оборонная промышленность в 2014-м и сейчас - это небо и земля. Ритмичная работа заводов, полное выполнение Государственного оборонного заказа, успешно реализованная программа импортозамещения, создания ракетного щита страны и новейшие разработки - все это составляет целостную систему положительных сдвигов, достигнутых командой Романа Романова.

Жаль терять высокопрофессионального управленца. Без сомнения Роман Романов получит приглашение на работу от ряда отечественных и зарубежных компаний.

Теперь общей задачей команды "Укроборонпрома" есть продолжение реформ и обеспечения дальнейшего роста Концерна. Открытость, эффективность, инновационность - это три ключевых принципа, которые должны быть заложены в основу дальнейшего развития отечественного военно-оборонного комплекса ", - заявил Председатель Наблюдательного Совета" Укроборонпрома "Михаил Згуровский.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке с должности.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Романа Романова с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".