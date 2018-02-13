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 Экономика, Общество
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 Наблюдательный совет "Укроборонпрома" завершает подбор кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна

Наблюдательный совет (НС) госконцерна "Укроборонпром" в связи с отставкой возглавлявшего госконцерн с июля 2014 года Романа Романова, готовит для главы государства кадровые предложения по назначению нового генерального директора госконцерна

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В сообщении отмечается: "В связи с тем, что заявление от Романа Романова об увольнении было подано еще в конце прошлого года, и вчера Президент Украины подписал указ, Наблюдательный Совет ГК "Укроборонпром" завершает подбор кандидатур для назначения Президентом Украины нового Генерального директора.

"Хочу поблагодарить Романа Романова, который оставляет эту должность. Ему пришлось поработать в самые тяжелые для страны годы. За это время в отечественном оборонном секторе произошли разительные трансформации. Украинская оборонная промышленность в 2014-м и сейчас - это небо и земля. Ритмичная работа заводов, полное выполнение Государственного оборонного заказа, успешно реализованная программа импортозамещения, создания ракетного щита страны и новейшие разработки - все это составляет целостную систему положительных сдвигов, достигнутых командой Романа Романова.

Жаль терять высокопрофессионального управленца. Без сомнения Роман Романов получит приглашение на работу от ряда отечественных и зарубежных компаний.

Теперь общей задачей команды "Укроборонпрома" есть продолжение реформ и обеспечения дальнейшего роста Концерна. Открытость, эффективность, инновационность - это три ключевых принципа, которые должны быть заложены в основу дальнейшего развития отечественного военно-оборонного комплекса ", - заявил Председатель Наблюдательного Совета" Укроборонпрома "Михаил Згуровский.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке с должности.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Романа Романова с должности генерального директора госконцерна "Укроборонпром".

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3050235
 
 
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Ця структура створена Кучмою-Яником для розкрадання і розпродажу українського озброєння - навіщо вона зараз ?
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ты сам ответил на свой вопрос,ученики Кучмы-Яника живы
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це було риторичне питання ...
А ось не риторичне - чому ж всі наші "опозиціонери" не піднімають це питання ?!
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вимагати ліквідації "Укроборонпрому" і розслідування його діяльності - це багато що змінить ... але ніхто цього не вимагатиме , бо у них у всіх рило в пуху
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соевые сразу объявят шпиёном хуйла качающим чоколадную будку
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Наблюдательный совет "Укроборонпрома" завершает подбор рыго-соевых кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна.
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Тю.....Кузница кадров Винницкий базар и не такие проблемы решал Наблюдательный совет "Укроборонпрома" завершает подбор кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна - Цензор.НЕТ 2333
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Роман Романов из Херсона. Там он был известен как человек который мог ловко провозить через таможню зарубежные по моему корейские машины для компании г-на Пророшенко. В Укроборонпроме он тоже если верить ЗН занимался импортом техники военной.
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Интересно, Романов уже прикупил домишко в Лондоне...? Традиция такая )))
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Игоря L нужно ставить . под его руководством УкрОборонПром наделает для ВСУ бластеров . лазерных мечей и космических крейсеров
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на такую должность РЕЖИМ назначит только Богом избранного, ток што Игоря L как и все остальные Украинцы будут сглатывать слюну
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при цьему режиме кандидат №1 паршинский молдший

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" завершает подбор кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна - Цензор.НЕТ 7809
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНаблюдательный совет "Укроборонпрома" завершает подбор кандидатур на должность нового гендиректора госконцерна
 
 
 
 
 
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