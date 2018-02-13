 Россия продолжит вмешиваться во внутреннюю политику и выборы в США, - глава американской разведки Коутс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, и другие методы, чтобы оказывать влияние и пытаться проводить свои операции для того, чтобы расшатывать социальные и политические структуры в США", - заявил глава Национальной разведки, выступая во вторник перед Комитетом по разведке Сената США.
"Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои прошлые попытки успешными и видит в выборах в 2018 года (промежуточные выборы в США. - Ред.) потенциальную цель для своих операций по вмешательству", - добавил Д.Коутс.
Представители Вашингтона за последний год неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела США посредством пропаганды, соцсетей и СМИ. Спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование относительно возможного вмешательства России в выборы США в 2017 году и возможных связей президента США Дональда Трампа с Москвой.
Но как показал американский опыт уничтожения кацапских скотов в Сирии, кацапы - публика не обидчивая и если пара - тройка ихтамнетов, которые активно участвовали в избирательной кампании Президента США, отправится в мир иной, никто не будет поднимать шум.
Авиация США уничтожила танк российского производства в Сирии
В Пентагоне заявили, что действовали в рамках самообороны, поскольку танк пытался атаковать позиции Сирийских демократических сил и американских советников.
Танк Т-72 был уничтожен с помощью беспилотника в субботу в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом в Twitter сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на представителей Пентагона. По словам журналиста, весь экипаж танка, состоящий из трех человек, погиб. Американские военные заявили, что боевая машина атаковала позиции прозападной сирийской оппозиции, где находились и советники из США. Подчеркивается, что столкновение произошло в том же месте, где на минувшей неделе американская авиация уничтожила большую группу правительственных сил Сирии и российских бойцов. Официальные лица в Пентагоне утверждают, что танк принадлежал «тем же враждебным силам»
Ничего другого кроме как плодить противоречия, пытаться на них играть и усугублять последствия их возникновения москва никогда не делала и делать не умеет. Московиты ведут себя как вырожденцы рода человеческого, ведь люди разумны и противоречий в результате своих усилий не плодят, доказывая тем, что обладают разумом. Но только не москва, которая оседлала Россию и пляшет на ней за счет ее ресурсов упиваясь своей деградацией как та самая вавилонская блудница щедро упоенная кровью праведных пляшет на спине зверя в Апокалипсисе.
Піндоси))), кілєнт хоче ще!
може дасте пі-лей?!