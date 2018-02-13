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 Россия продолжит вмешиваться во внутреннюю политику и выборы в США, - глава американской разведки Коутс

Глава Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия в будущем будет вмешиваться во внутриполитические и социальные вопросы, а также в выборные процессы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа, подставных лиц, и другие методы, чтобы оказывать влияние и пытаться проводить свои операции для того, чтобы расшатывать социальные и политические структуры в США", - заявил глава Национальной разведки, выступая во вторник перед Комитетом по разведке Сената США.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои прошлые попытки успешными и видит в выборах в 2018 года (промежуточные выборы в США. - Ред.) потенциальную цель для своих операций по вмешательству", - добавил Д.Коутс.

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Представители Вашингтона за последний год неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела США посредством пропаганды, соцсетей и СМИ. Спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование относительно возможного вмешательства России в выборы США в 2017 году и возможных связей президента США Дональда Трампа с Москвой.

Источник: https://censor.net.ua/n3050232
 
 
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Поговорка "Горбатого, могила исправит", не на пустом месте появилась.
Но как показал американский опыт уничтожения кацапских скотов в Сирии, кацапы - публика не обидчивая и если пара - тройка ихтамнетов, которые активно участвовали в избирательной кампании Президента США, отправится в мир иной, никто не будет поднимать шум.

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Авиация США уничтожила танк российского производства в Сирии
В Пентагоне заявили, что действовали в рамках самообороны, поскольку танк пытался атаковать позиции Сирийских демократических сил и американских советников.
Танк Т-72 был уничтожен с помощью беспилотника в субботу в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом в Twitter сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на представителей Пентагона. По словам журналиста, весь экипаж танка, состоящий из трех человек, погиб. Американские военные заявили, что боевая машина атаковала позиции прозападной сирийской оппозиции, где находились и советники из США. Подчеркивается, что столкновение произошло в том же месте, где на минувшей неделе американская авиация уничтожила большую группу правительственных сил Сирии и российских бойцов. Официальные лица в Пентагоне утверждают, что танк принадлежал «тем же враждебным силам»
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Во время атаки коалиции, возглавляемой США, в Сирии 7-го февраля погибли более 200 наемников. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на российских и американских чиновников, знакомых с ситуацией. По их данным, большинство погибших - россияне.
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Проблемы, создаваемые Россией, уйдут только когда изыдет сама Россия, как колониальная империя, властвующая над народами севера Евразии.
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ну сколко ей там уже осталось, совок тоже до последнего гадили по всюду.
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Так и есть -нквдшники в своей тупой ненависти будут срать постоянно только будут менять методы.Пока у них не закончатся деньги оплачивать наемных убийц-будут теракты в Европе и Америке.Пока будут деньги содержать своих убийц-будут убивать в России.Они кроме оружия ничего не изобретают и они заточены на убийство других
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РФ находится в подчинении москвы, которая началась ради противостояния Киеву и всю свою стыдную историю утверждалась тем, что умножала противоречия себя не щадя.
Ничего другого кроме как плодить противоречия, пытаться на них играть и усугублять последствия их возникновения москва никогда не делала и делать не умеет. Московиты ведут себя как вырожденцы рода человеческого, ведь люди разумны и противоречий в результате своих усилий не плодят, доказывая тем, что обладают разумом. Но только не москва, которая оседлала Россию и пляшет на ней за счет ее ресурсов упиваясь своей деградацией как та самая вавилонская блудница щедро упоенная кровью праведных пляшет на спине зверя в Апокалипсисе.
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Это всё понятно. Непонятно, как вы за это рашку накажете.
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а, що кацяпам мало дали п-ди в Сірії?!
Піндоси))), кілєнт хоче ще!
може дасте пі-лей?! Россия продолжит вмешиваться во внутреннюю политику и выборы в США, - глава американской разведки Коутс - Цензор.НЕТ 5043
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пустить их по ветру, что бы они за кусок колбасы кричали вива америка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продолжит вмешиваться во внутреннюю политику и выборы в США, - глава американской разведки Коутс
 
 
 
 
 
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