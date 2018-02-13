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 Российские наемники обстреляли из минометов наши позиции под Троицким и Луганским, - штаб АТО

На линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать минские договоренности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник из минометов калибра 120 мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое.У Новозвановки боевики совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска.

В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал".

Также читайте: Один украинский воин погиб, один получил ранение с начала суток. Враг применил минометы под Крымским и Попасной, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3050230
 
 
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нет. вообще всу отвечать нельзя, тамжынашилюди , мызамыр. и даже адиннарот с лолитой маланской.
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А в Сирії взагалі пустелю розбомбили, звідки там їхтамнєти взались ніхто не розуміє. Може отим літаком що впав на Московії завезли.
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твари со скотного двора радуются что ху@йло в 2024 пойдёт ещё на 5 сроков под хвамилией кабаев какое счастье для холопов бахать будут неделю.
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где там военные на фото...? - это раз...
и твои оборонительные сооружения только мхом ещё не поросли - это два...
пробежался по статьям этого ... - так что ясно почему ты его рекламируешь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли из минометов наши позиции под Троицким и Луганским, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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