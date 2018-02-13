 Российские наемники обстреляли из минометов наши позиции под Троицким и Луганским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник из минометов калибра 120 мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое.У Новозвановки боевики совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска.

В общем, с начала сегодняшних суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал".

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