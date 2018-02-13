 Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Намолили" Максима Опанасенко для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Отмечается, что Юрий Харон (Гедеон) с июля 2013-го - владелец пятилетних Porsche Cayenne и Volksvagen Multivan. Стоимость таких авто - 1-1,5 млн грн каждое. Происхождение автомобилей Харон пояснил "дорогими друзьями": "Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело. Я не спрашиваю, что у вас есть. У меня есть возможности, у меня есть друзья, у меня есть фонд. Оформлено на фонд. Люди мне помогают. Друг подарил на день рождения, другой...ну, я же не купил их за церковные деньги, за свечки. Это же смешно! Едет себе и едет. Так радуйся же! Зависть - страшная вещь!".
Стоит отметить, что по информации из Госреестра, автомобили зарегистрированы лично на Харона, а не на его фонд.
Кроме авто, в собственности Юрия Харона - две квартиры в Киеве. Первая, площадью более 100 квадратных метров, расположена на Луначарского. Вторая - площадью 57 квадратов - расположена на Софиевской Борщаговке. Приобрел Харон ее в конце 2016 года.
Десятинный монастырь даже на своем сайте выложил официальный прайс за упоминание прихожан в молитвах. Так, например, пожизненное упоминание здесь стоит 500 гривень. Оплату можно проводить как наличными, так и безналичным способом. Отдельно здесь принимают также и пожертвования.
25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.
В субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП в поддержку арестованных архитекторов.
5 февраля Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.
Наверное, судя по тому, какая экономика и социалка в Израиле , то где-то в первой десятке по условиям для пенсионеров? Расскажешь?
12 - Панама
17 - Доминиканская республика
20 - Таиланд ( Таиланд, Карл!!!).
Я не был ни в Панаме, ни в Доминикане. Но Таиланд??? Пол-страны живет как наши цыгане и у них место выше, чем Британия, Франция, США и Германия.
Это данные опроса по 65 пунктам. И там такое чудачество. Оригинал, как составлялся рейтинг
ссылка
В общем 112 - лохи)).
(Приятного аппетита)
Взагалі не розумію дурнів, які попам гроші несуть!
Ні ну там на службі і в КП то 10грн. даю 1 раз в тиждень!
Ну там ще свічки купую але за мій рахунок піп не купить собі каєн і проституток валютних!
по ниткепо 10 грн...попу Кайенн...
Самая большая православная мануфактура в Украине, а то и во всей Восточной Европе - Почаевская Лавра УПЦ МП.
два прихожанина беседуют.
- у нашего отца Сергия аж шесть приходов...
- даа... и чем же он все-таки свое кадило.... набивает?
Украден Фольксваген Отца Сергия.
Нашедшего Сергиев Пассат просим обращаться в нашу веру.
але може піп їсть тільки воду та хліб ??
бабами барыжат?
Собственно он:
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги... гинеколог смотрит ей туда и молчит... минуту молчит, вторую... а потом резко бьёт по столу рукой: - ВСЁ! РЕШИЛ!
Негритянка (встревоженно):
- Эээ... Что вы решили, док?... о_О
- Беру себе чёрный Порш Кайенн с красным кожаным салоном.
...И тут в голову полезли похабные мысли, по каким критериям (е)батюшка выбирал себе дизайн.
В этой новости духовно и скрепно АБСОЛЮТНО ВСЁ.
не церковь то давно пора понять!!!
Москальські попи чорні і страшні)
https://www.youtube.com/watch?v=vFMmBbGYR8s
Факт №1:
начальником управления развития и содержания дорог Луганской облгосадминистрации - военно-гражданской администрации, вчера, 12 февраля 2018 года, назначен Юрий Бережной.
Факт №2:
Він для наших бариг свій в доску.