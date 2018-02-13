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 Киевские новости, Общество
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Все про:история (1359) Киев (15349) УПЦ (602) самострой (7) МАФы (112)

 Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші". ВИДЕО

Настоятель религиозного МАФа, который церковники именуют "Десятинным монастырем" на земле Национального музея истории Юрий Харон (Гедеон) является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Намолили" Максима Опанасенко для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

...

Отмечается, что Юрий Харон (Гедеон) с июля 2013-го - владелец пятилетних Porsche Cayenne и Volksvagen Multivan. Стоимость таких авто - 1-1,5 млн грн каждое. Происхождение автомобилей Харон пояснил "дорогими друзьями": "Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело. Я не спрашиваю, что у вас есть. У меня есть возможности, у меня есть друзья, у меня есть фонд. Оформлено на фонд. Люди мне помогают. Друг подарил на день рождения, другой...ну, я же не купил их за церковные деньги, за свечки. Это же смешно! Едет себе и едет. Так радуйся же! Зависть - страшная вещь!".

Стоит отметить, что по информации из Госреестра, автомобили зарегистрированы лично на Харона, а не на его фонд.

Кроме авто, в собственности Юрия Харона - две квартиры в Киеве. Первая, площадью более 100 квадратных метров, расположена на Луначарского. Вторая - площадью 57 квадратов - расположена на Софиевской Борщаговке. Приобрел Харон ее в конце 2016 года.

Десятинный монастырь даже на своем сайте выложил официальный прайс за упоминание прихожан в молитвах. Так, например, пожизненное упоминание здесь стоит 500 гривень. Оплату можно проводить как наличными, так и безналичным способом. Отдельно здесь принимают также и пожертвования.

25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.

В субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП в поддержку арестованных архитекторов.

5 февраля Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.

Источник: https://censor.net.ua/n3050225
 
 
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Слушай, а как в Израиле согласно этого рейтинга живётся пенсам 112-й не рассказал? Сильно выше от Украины стоят?
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а картиночка где - без неё не доказательно...)
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Ну так что, Lvbnhj, рассказывали по 112-му, тоже для сравнения, как про Анголу и Алжир, про Израиль?

Наверное, судя по тому, какая экономика и социалка в Израиле , то где-то в первой десятке по условиям для пенсионеров? Расскажешь?
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В задницу такие рейтинги.
12 - Панама
17 - Доминиканская республика
20 - Таиланд ( Таиланд, Карл!!!).
Я не был ни в Панаме, ни в Доминикане. Но Таиланд??? Пол-страны живет как наши цыгане и у них место выше, чем Британия, Франция, США и Германия.


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Хотя Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9346.
Это данные опроса по 65 пунктам. И там такое чудачество. Оригинал, как составлялся рейтинг
ссылка

В общем 112 - лохи)).
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Гыга, я только о Вас вспоминал. Есть такая примета - долго жить будете. Успехов Вам.
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Вы еще сомневаетесь, что рыги - служители сатаны ?
Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4388

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Время ужина, а ты эту жабу нам показываешь Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6495
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Не-а. Не я. Дмитрий Гордон.
(Приятного аппетита)
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а вы несите прихожане десятину!, пусть попы гэбнявые богатеют.....
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так я і НЕ несу!
Взагалі не розумію дурнів, які попам гроші несуть!
Ні ну там на службі і в КП то 10грн. даю 1 раз в тиждень!
Ну там ще свічки купую але за мій рахунок піп не купить собі каєн і проституток валютних!
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по 10 грн з кожного +свічка= купа неучтённой налички и без налогов!..... большой такой конверт центр......
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Кайен не купить, бо вже купив собі Ауді з номером 777.
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Теперь благодатный огонь божий должен испепелить эти исчадия ада на колесах! Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6847 а настоятеля мафа масковской секты оболванивания рабов божих предать анафеме,и сжечь эретикА в настоянном мафе! Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8499 Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6776 Прихожан отдубасить! ибо только так можно выбить из них ЗЛО которым дурманят их души слуги сатаны из московского сатаната! Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8499
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Тут все зависит от количества таких как ты.... с миру по нитке по 10 грн...попу Кайенн...
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А где КП свечи берет знаешь?).
Самая большая православная мануфактура в Украине, а то и во всей Восточной Европе - Почаевская Лавра УПЦ МП.
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***
два прихожанина беседуют.
- у нашего отца Сергия аж шесть приходов...
- даа... и чем же он все-таки свое кадило.... набивает?

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***
Украден Фольксваген Отца Сергия.
Нашедшего Сергиев Пассат просим обращаться в нашу веру.
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И шо? Безмозглое быдло и дальше будет бабки нести пузатым тунеядцам.
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Ісус точно такого не проповідував - це гундяєвці такі скрєпи собі придумали.
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Порше ?
але може піп їсть тільки воду та хліб ??
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угу.... и плесень с сыра... грибы, которые свиньи нашли...
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тому попи мокшанської секти такі вгодовані.
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Мой знакомый хотел пойти на слияние бизнеса с одной бизнес-вумен. А у той муж - крупный сан МП в Виннице, и хочет пойти на повышение в какой-то харьковский приход. Дама взахлеб рассказывает о том, как он крышует ее бизнес. И этот мой знакомый хочет примазаться к этой крыше, а затем подняться.Твержу ему уже месяц: не лезь, церковь - мощнейшая мафия, а уж МП и подавно, отожмут бизнес и выкинут тебя где-то на обочине. Не слушает и хочет влезть в это ярмо...
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бизнес с попами - какой?
бабами барыжат? Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2241 Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 192
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Чувака травками опоят,отпишет всё приходу,та пойде бомжувати.Отака буде спiвпраця Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3018
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Так, власне в переході на Майдані Незалежності знесли б сьогодні, як і інші. А Біля фундаменту руської (не плутати з расейскай), цебто староукраїнської святині Кличко не чіпатиме. І нікому в голову не прийде, що так званий храм (а скоріше - капище) так званої церкви мацковського патріархата в самому серці Києва - це як чужий ворожий прапор, виставлений над штабом воюючої країни. По суті це знак капітуляції.
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І що що 2 машини і 2 квартири, чи не дивина? А у голови ДФС Насірова квартири в Лондоні, депутат Лещенко як альфонс у шльондр "назанимав" 7 млн.грн., у інших депутатів 12 тон готівки під ліжками, генпрокурор з президентом їздять по курортах. І жодний контролюючий орган питання звідки це і скільки з цього сплачено податків не цікавить. То ж питання не в тому що й кого є, а в тому що ті кому положено цим цікавитись цього не роблять, бо як ці неплатники незаконнонажитого не несуть ніякої відповідальності.
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Тут питання в іншому, попи розказують вірянам, що треба дбати не про матеріальне, а про духовне. Бо матеріальне швидкоплинне - це від сатани, а треба думати про те що йде від Бога, а саме про Душу.
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Коли діє закон, то кесарю віддається кесарєво, а Богу - боже. Барига, який жодного дня в бізнесі не працював, і який керує тими хто повинен контролювати сплату податків всіма, не менше за попів усіх мастей від бусурманів до сектантів з шаманами напрповідував, та ще з цього на 500 тис. "погуляв" і ні у кого це обурення не викликає. А наявність у попа 2 машин і квартир за "живе бере".
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ну он же не Саакашвили, чтобы его депортировать. Как никак представитель Пециных торговых партньоров...
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Как раз недавно тут вспоминал скабрезный анекдот про Порш Кайенн.
Собственно он:

Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула ноги... гинеколог смотрит ей туда и молчит... минуту молчит, вторую... а потом резко бьёт по столу рукой: - ВСЁ! РЕШИЛ!
Негритянка (встревоженно):
- Эээ... Что вы решили, док?... о_О
- Беру себе чёрный Порш Кайенн с красным кожаным салоном.

...И тут в голову полезли похабные мысли, по каким критериям (е)батюшка выбирал себе дизайн.
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ну вот вам и московский поп во всей их гундяевской красе, как только разговор пошел по сути он тут же своих подельников и сдал со всеми их потрохами, пусть бы прокуратура поинтересовалась откель на подарки в виде квартир и кайенов у окормленных христовым хулителем, чего уж на одном этом персонаже останавливаться-то, а то вдруг воровством у народа Украины нажили и наживают дальше точно также.
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- і саме тому незаконному МАФу біля Десятинної нічого не загрожує .
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ты ещё запости как военные ВСУ разбирают и продают оборонительные сооружения...)
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Харон тоже неплохой позывной, но Гедеон Рихтер звучит убедительней.
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а чудеса это каенн или казачок в мафе служащий? Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2549
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Вспомнился инцидент, случившийся год и несколько дней назад.
В этой новости духовно и скрепно АБСОЛЮТНО ВСЁ.



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да норма для сатаната
не церковь то давно пора понять!!!
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Это норма для сельских батюшек из КП (у кот нормальная ориентация), а в МП жарят в сауне не проституток, а послушников в очко и называют это благодатью
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Та то він біса виганяв із заблудшої овечки.)
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Настоятель Администрации Президента и не на таком ездит.
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да сносить мафы на кпи не боятся - а сатанат бояцца!!!
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бояться анафеми))
Москальські попи чорні і страшні)
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угу - особливо , якщо ті хто приймають такі рішення , самі ж і ходять до МП ...
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Я ПРОСТО НЕ ПОЙМУ ЧТО ЭТО ЗА БОГАДЕЛЬНЯ ТАМ ДЕЛАЕТ.....ВАМ ПОМОЧЬ С ТРАКТОРОМ...
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"Собор" - это от слова "собирать", да? Ну, и чё он собирает, настаиватель?
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ви що, гражданє, сказилися?! - а на чому ще може їздити полковник кадебе-феесбе, він же по сумісництву і піп правосрачія російського??!!
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За богатство церковный мошенников отвечают глупые нищеброды отдающие свои последние копейки !
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Видал пару десятков попов. Не спрашивал - МП или УП. Машины: лексус, инфинити, митсубиси, мерседес. Один начинающий - на форде. Верю в Бога, но не верю в церковь.
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Ну по сравнению со средними веками, когда они сжигали кого хотели и ходили в крестовые походы мочить "неверных", то сейчас они просто безобидные ангелы.

Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8979
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Точняк, ослабла вера в душах людских... Оскудели запросы поповские! Зелёному рублю поклоняются! Один из них так и сказал: " Не е..ет меня, мои дети кушать хотят". Это тот, на форде.
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Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви мафиози Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры.
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гнати!!!!! мацьковських розжирівших на грошах наших не віруючих, а зомбованих прихожан гундяєвского сатанату, зі святої Київської Русі України!!! і після цього провести всеукраїнські обряди очищення від скверни!!!!та окропити святою водою місця, де вони молилися за путлєра, гундяєва та інших расєйських ординців ! бо молитися за здоров"я вбивць та катів українського народу( та й не тільки, бо вони бвивають по всьому світу)- СМЕРТНИЙ гріх, читайте Біблію, а не заглядайте в рота цим брехунам, що перекручують не тільки історію, а й саму Біблію на користь своїм "вєлікороським амбіціям" , бо саме Господь дав нашому народу і землю і мову! Саме цією мовою молилися майже 1400 років тому українці, коли кровожерливі племена предків російських жили в землянках, вбиваючи одне одного за шмат м"яса, не маючи ні власної території, ні мови, ні власне нічогісінько, що характеризує групу людей, як народ... Досить наживатися на наших бідах, та плювати на те, що дано нам Господом!!!
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21 век, какой хлопец с бугра верит во все это? это параноя власть имущих. Бог спасет. Народ с глузду съехал. Да нечего напрягаться, это маразм полнейший.С.....ка живут в масле, а вы верьте, не ошибетесь. А сами заеб........сь, не жалко.
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а как вы хотели???кацапский поп на газпромовской пайке и будет ездить на каком то корейском джипе?????Да ему братва не простит,в натуре.Скажут на цепуру бабло есть а на тачило зачетное жаба задавила??? Ну и опять же воинское звание могут тормознуть в ФСБ.
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Шоб вы издохли, крисы щеколадные. И вот почему
Факт №1:
начальником управления развития и содержания дорог Луганской облгосадминистрации - военно-гражданской администрации, вчера, 12 февраля 2018 года, назначен Юрий Бережной.
Факт №2:
Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5303
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А большевички-то были в чём то правы,касаемо подобных мракобесов.
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ПРинципиально не даю деньгив церкви.Разжиревшие и охуевшие попы потерявшие всякий стыд.Называю эти церкви бизнес-центры.Единственная церковь к которой еще есть доверие это украинская церковь(не МП).Одно время ездил в монастырь.Конечно это далеко не церкви наши .Монахи работают для того что бы прокормить себя и нуждающихся,атмосфера абсолютно другая.Теплая,душевная.В общем так легко становилось,что я до сих пор не могу это осознать до конца.До сих пор вспоминаю этих людей с теплотой...Перестал ездить туда после начала войны.Московский патриархат.Они все реально несут околесицу когда дело касается вопроса Украина- россия.Поэтому и перестал ездить,что бы не портить отношения.
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Ну, так він же не Саакашвілі, щоб його щемити.
Він для наших бариг свій в доску.
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Кодло рашистское убийцы кагабешные ! Как можно быть такими тупонаивными ,чтобы ходить в эти рассадники мерзости ? Ещё и деньги несут исчадиям ада
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коли молитви читаються українською мовою, то предки наші стають разом з нами до молитви за щастя рідної землі та нашого народу. а МП молится за свій народ та свій гундяєвський сатанат., так що приймати в цьому участь все рівно, що проти Господніх заповідей йти..І поки не дійде це до сердець, душ, мозку- діла не буде...бо Господь просто не розуміє, що саме просять в нього ті, хто молиться за чужий народ та тих, кому місто аж ніяк не в раю...а точно до навпаки на своїх фсб-них шабашах..
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНастоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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