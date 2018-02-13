 Настоятель незаконного МАФа УПЦ МП возле фундаментов Десятинной церкви Гедеон ездит на "Порше Кайенн" и имеет две квартиры, - "Наші гроші". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Намолили" Максима Опанасенко для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Отмечается, что Юрий Харон (Гедеон) с июля 2013-го - владелец пятилетних Porsche Cayenne и Volksvagen Multivan. Стоимость таких авто - 1-1,5 млн грн каждое. Происхождение автомобилей Харон пояснил "дорогими друзьями": "Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело. Я не спрашиваю, что у вас есть. У меня есть возможности, у меня есть друзья, у меня есть фонд. Оформлено на фонд. Люди мне помогают. Друг подарил на день рождения, другой...ну, я же не купил их за церковные деньги, за свечки. Это же смешно! Едет себе и едет. Так радуйся же! Зависть - страшная вещь!".

Стоит отметить, что по информации из Госреестра, автомобили зарегистрированы лично на Харона, а не на его фонд.

Кроме авто, в собственности Юрия Харона - две квартиры в Киеве. Первая, площадью более 100 квадратных метров, расположена на Луначарского. Вторая - площадью 57 квадратов - расположена на Софиевской Борщаговке. Приобрел Харон ее в конце 2016 года.

Десятинный монастырь даже на своем сайте выложил официальный прайс за упоминание прихожан в молитвах. Так, например, пожизненное упоминание здесь стоит 500 гривень. Оплату можно проводить как наличными, так и безналичным способом. Отдельно здесь принимают также и пожертвования.

25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.

В субботу, 3 февраля, несколько сотен активистов провели акцию возле незаконно построенного сооружения-часовни УПЦ МП в поддержку арестованных архитекторов.

5 февраля Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.