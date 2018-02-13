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 Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто

Министр иностранных дел Украины Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна воздерживаться от начала реализации закона об образовании, пока не будут согласованны детали законодательства с национальными меньшинствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

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Сийярто на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля сообщил, что НАТО планировал провести встречу министров обороны НАТО-Украина 14-15 февраля, однако Венгрия наложила на нее вето, и, соответственно, генеральный секретарь Альянса сообщил государствам-членам, что заседание не состоится. Хотя, по его словам, на Венгрию "пытались оказывать давление, чтобы она не воспользовались своим правом вето".

Сийярто отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. "И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания", - цитирует главу МИД Венгрии издание.

По его словам, чтобы Венгрия сняла вето, Украина должна "воздерживаться от начала реализации Закона (об образовании. - Ред.), Пока не будет согласия о согласованной каждой детали законодательства с национальными меньшинствами".

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По мнению Сийярто, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона. "Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров", - заявил он.

Министр также подтвердил, что 14 февраля должны начаться консультации между Минобразования Украины и венгерским меньшинством по выполнению закона "Об образовании".

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании"4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

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Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3050223
 
 
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прогнутся, али нет ?
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Кроме хунгарян, там особо никто не возмущается по этому закону. Румыны с греками уже успокоились. Поляки отвлеклись на Холокост и Бандеру. Остались только эти истерички, пусть сами с собой и общаются.
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Разве? А на днях говорящая лошадь давала интервью,не блеяла про закон? А у румынских социалистов (которые у власти) разве не московские ошейники? А принятый недавно сеймом Польши закон разве не касается Украины?А Додон промолчит,если поступит приказ? Снимите розовые очки,-вы себе ногу прострелили!
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Министр иностранных дел Украины Венгрии Петер Сийярто .

Украина-Венгрия - Новое государство образованное на западе Украины?
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Хунно-угры доиграются до Украино-венгрии. Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3166
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З Австрією розділимо на двох, буде Україна-Русь та Велика Австрія (не Австро-венгрия).
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Всё мечтаешь Орде и Пруссии уподобиться? Вместо того, чтобы со Швейцарской Конфедерации пример брать?
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Орда має таке відношення до України-Руси, як ти до Папи Римського. Почитай трохи історію України не з московських, а з українських джерел. До речі, естонське місто Тарту заснував у 1030 році київський князь Ярослав Мудрий. Як пише "Повість временних літ" «В тому ж році пішов Ярослав на чудь, і переміг їх, і поставив город Юр'їв». Ярослав Мудрий назвав городище Юр'їв згідно зі своїм християнським ім'ям. Це була перша згадка про Тарту у писемних джерелах.
Що ж до орди, чи радше до Росії, то є гарна книжка "Країна Моксель, або Московія", раджу прочитати. https://www.youtube.com/watch?v=jx9XuEccITE
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научился читать - это хорошо. Теперь займись понималом.
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Да пошли они нахер! Все нас учат, пусть своими проблемами занимаются мудаки.
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Согласен, с шестеркам кацапов разговаривать - себя не уважать.
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Венгрия не россия. Собака лает. караван идет.
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Южная Осетия и Абхазия украденные у Грузии, создадут Союз против НАТОвских головорезов и будут говорить только на английском языке,дабы насолить Плешивому Шакалу Кремля. Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 4692
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Путин ратифицировал соглашение о вхождении подразделений ВС Южной Осетии в состав российской армии
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кетчупа из замоченных имтамкаюков будеть еще больше! План Путэна!
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Рашку посылаем к фуям, а уж более мелких хунгарян и подавно.
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***
жать-не жать... ради чести и долга...
каждый ждет что-то в жизни своей.
ждать не просто! ждать трудно и долго,
но дождаться гораздо трудней!
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У мадяр Сиярто, как в парашке Ивановых - нах и тех и других
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Я так смотрю йобики начинают переплевывать кацапов в лишнехромосомности...
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Це, блін, декілька десятків тисяч представників меншин, які мають свою власну державу в Європі, але проживають на НАШІЙ території. будуть диктувати нвашому камільйонному народу, що і як треба робити? Та навіщо ж нам тоді було за СВОЮ державу боротися?
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Кому должен - всем прощаю... Особенно Вегрии
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этот Сийарто похож на школьницу, которая подумала, что раз месячных нет, значит можно учителя физкультуры шантажировать после того, как тот ее через козла прыгать учил. Почти получилось у школьницы этой, ну и у этого клоуна, тоже, почти)
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Нужно признать миграцию мадяр незаконным и как нарушением государственной границы нашей страны, и выслать их домой на парашу, взыскав с них все что построили в счет репараций за уничтожение Моравии. Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 358
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Очень похоже на призывы слушать бамбасс.... Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3018 Такая же гаденькая формулировочка, неявным образом предполагающая, что у этих меньшинств есть какая-та организация... разговорами про автономию завоняло... Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 3018
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Миллионы ЗЭКов дохлого сссра освобожденные по амнистии маршала Берия летом 1953 года,с удивлением узнали в декабре 1953 года,что маршал Враг народа работавший на немецкую и англицкую разведки,за что и застрелили 23 декабря. Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 1911
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Венгрия этого не дождётся.
Ох и настырные эти угорцы!
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Ждите.
И да поможет вам Бог, как говорят караси, когда их кладут на сковородку...

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Глупости надо признавать и исправлять...
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Американский сайт Second Line of Defencey разместил информацию о том,что США предоставят полный спектр сотрудничества в военной сфере с Украиной,и предоставит системноую поставку вооружений в Украину,для защиты и территориальной целостности,системы Javelin это только начало тесного сотрудничества подчеркнул Стивен Бланк,старший исследователь аналитического Центра American Foreign Rolicy Council Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 7104
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Офіціанти київського ресторану "Угорський дім" відмовились обслуговувати українською мовою заступницю міністра соціальної політики України Наталію Федорович.
"Тільки що в закладі "Угорський дім" мені категорично відмовили в обслуговуванні державною мовою. Відразу офіціант, а потім - і адміністратор. Навіть зауваження і великі прохання були безрезультатні.
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Кто бы без этого узнал, что есть такая заступница...
Там в Киеве есть еще такая же дама, называющая себя "пысьменнэцею"...
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Если в ресторане внезапно появятся полчища тараканов и прочих ползучих,то это точно происки Госдепа и кремллевских ХМЫРЕЙ Плешивого Окурка.. Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 1422
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Якщо по доброму то мадьяр треба послати на президента московії . Та боюсь "миротворець" знову стоятиме на колінах ..
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х...ярто чи як тебе -воздєржаніє ще нікого до добра не привело.
запамятай це!!!
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Ужаскакой! Вето, наложило самое главное, самое сильное, самое важное войско в НАТО, єто найголовнейший компонент в НАТО, куда НАТутаму без одного венгерского женского батальона шлюшек???? Нет, НАТО рухнет!
Я думаю, что легче отобрать вето и дать по рукам, чем обсуждать это тут.... И я думаю, в "настоятельных рекомендациях не выйобываться" которые названы тут - "пытались оказывать давление, чтобы она не воспользовались своим правом вето" закончится, для великой хунгарии ататапопопе...
Не нам нужно то НАТО так, как НАТО нужны мы... поверьте, в нынешней войне НАТО в открытом смысле не поможет, а на будущее мы нужнее...
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- Пане Сійярто, зніміть штани...
- Навіщо?!
- Ну, повинні ж ми узгодити з "лобковими вошами" на Ваших яйцях проблему лікування вас від лобкового педикульозу...
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"не вам, бля$ям, учить нас Родину любить"(с) )))
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Залог хороших отношений - подаренное венграм Закарпатье? А не слипнется?
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Как уже достал этот мадьярский крысёныш. Иди в жопу,щенок.
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Да, Моська - знать, она сильна, коль . . .

Идите вы нахрен со своим заседанием. Общаться можно и в двухстороннем режиме, а не в комиссии. Приятного мало, но не смертельно.
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Штатам зараз не до циган. А у більш слушний час Штати так стиснуть яйка ханти-мансям що вони забудуть як вони називаються.
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похоже мадяры возомнили себя вершителями судеб европы.нельзя поддаваться на шантаж,как и с поляками.иначе каждая шваль скоро будет гадить нам на голову.
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а скільки у мадярів українських шкіл ??
до речі хто не знає - є така гілка ДНК у росіян угро-фіно-монгольска....
тому расіяни та мадяри з монголами одного тіста.тому все стає на свої місця
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неамтодум Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 4674 - а що "согласовівать" вивчайте державну Українську і буде вам щастя...
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А по губам чем-то свечкообразным венгры не хотят?
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ожидайте, ожидайте ждуны, пока дядя Сем не дал вам подзатыльника)))
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М-дя?! А то шо будет, Венгрия введет свои войска???!!! ))))))))
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А Венецианская комиссия этому тупому венгру-из за Урала уже не закон если нет то вперед на историческую родину за уральские горы
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панаехали тут всякие в Европу и права качают вон к своим собратьям в рашку и там качайте свои права Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто - Цензор.НЕТ 2816
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Маленькі країни в ЄС відчувають себе безправними, тому і намагаються підняти свою самооцінку такими от виходками. Але ж, що ж з вами буде, дорогі мої, коли відштовхнете Україну від НАТО як відштовхнули Турцію. Черговий Будапешт '56.
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Не, когда меньше 1(!) процента граждан, "гонят волну", и диктуют всей стране, что им делать и как, я думаю, стоит их послать на йух. И я не уверен, что такое кол-во глаждан(почти всех поголовно "двойных", то-есть даже де-факто не наших граждан), могут что-то там вякать.
А причины; причины мы знаем, и это вовсе не закон.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВенгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто
 
 
 
 
 
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