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 "Хотим привезти Масленицу на восток": Волонтеры просят помочь поздравить воинов и детей в зоне АТО

Волонтеры просят помочь организовать праздник Масленицы для украинских воинов, а также детей в зоне АТО на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер Наталья Воронкова. Приводим ее текст полностью.

"Мы обращаемся за помощью к Вам - нашим друзьям, тем, кто за всеми политическими баталиями все еще помнит, что у нас в стране война, на востоке зима, холодно и свирепствует бешеный ветер, иногда просто сбивает с ног. И там - где нет комфорта, в блиндажах и окопах, местами с отсутствием воды по несколько недель, защищают нас с вами наши мужья, братья, родители ... ну и конечно хрупкие и смелые женщины.

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В прифронтовых школах-интернатах и ​​детских домах нас ждут наши маленькие друзья от невероятно смешных и милых малышей до чуть колючих снаружи, но добрых душой подростков))
Мы придумали, как их всех порадовать и подарить хоть небольшую частичку праздника Масленицы - мы решили привезти праздник Масленицы на восток, прямо в зону АТО;)

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОМОЩИ - ЧЕМ МОЖЕТ:

1. Кто-то может испечь вкусных блинов и передать их вместе с собственноручно изготовленным вареньем бойцам на передовую
2. Кто-то может написать душевное письмо - некую "валентинку" и морально поддержать бойцов или детей зоны АТО)
3. Кто-то может купить такие необходимые лекарства (Глибомет, Дуглемакс) нашей любимой бабе Маше из Авдеевки, к ней вчера заходили военные и рассказывали, что она очень плакала - грустит, что мы давно не заезжали (и тут мне стало так стыдно - мы не успели к ней в тот раз, было много работы с детьми ...)
4. Кто-то может просто перечислить на карточку деньги - сколько считаете возможным или для детей и медиков, или на помощь военным, или чтобы помочь нам отремонтировать наш бус для поездок в АТО.
5. Кто-то может просто купить много-много конфет, печенья, зефира, фруктов и передать этим замечательным детям с грустными улыбками.
6. Советы, где приобрести все необходимое дешевле или получить бесплатно - принимаются)

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Для детей всегда актуально: сладости, небольшие игрушки, настольные игры, пазлы, детские журналы и книги на украинском и английском языках.

Медикам очень надо:
- пульсоксиметры 4 шт
- джгуты-турникеты 10 шт (на "горячее" направление прозапас)
- вакуумные носилки 2 шт
- мягкие носилки (25 шт)
- подогреватель для растворов в скорую 3 шт (если сильный мороз - растворы для капельниц очень холодные, нельзя использовать)

Бойцам тоже очень надо:
- белые маскхалаты, те, что не "шуршат", для тех, кто должен ходить очень тихо, - 18 шт
- костюмы "горка" для выполнения особых глубинных задач 3 шт
- плоттер и сопутствующие материалы для печати - выполнение особых задач по предмету военной картографии.

Ремонт нашей машины:
- задние подшипники ступицы 2шт - 2700гр
- передний подшипник ступицы 2шт - 1300гр
- шаровая опора-700гр
- стойка стабилизатора -250гр
- опоры КПП - 1200
- трос ручника - 800гр
- масло и фильтра - 1800гр
- Шины 215/75R16C-2400гр, 2шт

Карточка для помощи Медикам и детям:
5168 7420 1680 3284
Воронкова Наталья

Карточка для помощи Военным:
5167 9856 9024 6848
Жицкая Екатерина

Карточка для помощи в ремонте нашего железного "коня":
4149 4991 0656 6621
Масина Сергей

Спасибо за вашу помощь и за радость - дарить счастье в АТО)

Принести Помощь можно по адресам:

  1. Правый берег - Главный Военный госпиталь, Печерск, заезд с Лабораторного переулка - с 10.00 до 18.00 пн-сб
    телефоны:
    063-879-34-13 хоз.склад
    050-446-02-43 Наталья, лекарства в госпиталь
    067-11-33-294 Валерия, лекарства АТО
  2. Левый берег - Бульвар Верховной Рады, 21Б (двери с фольгой) - с 11.00 до 18.00
    093-585-84-64 (предварительно звоните)
Источник: https://censor.net.ua/n3050222
 
 
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Ремонт нашей машины:
- задние подшипники ступицы 2шт - 2700гр
- передний подшипник ступицы 2шт - 1300гр Источник: https://censor.net.ua/n3050222

А что за машина? (производитель, модель, год выпуска, ID)
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МАСЛЕННИЦА - ЭТО ЯЗЫЧЕСТВО! ЕСЛИ ВЫ ХРИСТИАНЕ - НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ЭТОМ!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Хотим привезти Масленицу на восток": Волонтеры просят помочь поздравить воинов и детей в зоне АТО
 
 
 
 
 
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