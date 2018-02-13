 "Хотим привезти Масленицу на восток": Волонтеры просят помочь поздравить воинов и детей в зоне АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер Наталья Воронкова. Приводим ее текст полностью.

"Мы обращаемся за помощью к Вам - нашим друзьям, тем, кто за всеми политическими баталиями все еще помнит, что у нас в стране война, на востоке зима, холодно и свирепствует бешеный ветер, иногда просто сбивает с ног. И там - где нет комфорта, в блиндажах и окопах, местами с отсутствием воды по несколько недель, защищают нас с вами наши мужья, братья, родители ... ну и конечно хрупкие и смелые женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генераторы, бензопилы, машины и их ремонт, тепловизоры, прицелы - надо всегда, - волонтеры "Мега-Полиграф" о потребностях фронта

В прифронтовых школах-интернатах и ​​детских домах нас ждут наши маленькие друзья от невероятно смешных и милых малышей до чуть колючих снаружи, но добрых душой подростков))

Мы придумали, как их всех порадовать и подарить хоть небольшую частичку праздника Масленицы - мы решили привезти праздник Масленицы на восток, прямо в зону АТО;)

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОМОЩИ - ЧЕМ МОЖЕТ:

1. Кто-то может испечь вкусных блинов и передать их вместе с собственноручно изготовленным вареньем бойцам на передовую

2. Кто-то может написать душевное письмо - некую "валентинку" и морально поддержать бойцов или детей зоны АТО)

3. Кто-то может купить такие необходимые лекарства (Глибомет, Дуглемакс) нашей любимой бабе Маше из Авдеевки, к ней вчера заходили военные и рассказывали, что она очень плакала - грустит, что мы давно не заезжали (и тут мне стало так стыдно - мы не успели к ней в тот раз, было много работы с детьми ...)

4. Кто-то может просто перечислить на карточку деньги - сколько считаете возможным или для детей и медиков, или на помощь военным, или чтобы помочь нам отремонтировать наш бус для поездок в АТО.

5. Кто-то может просто купить много-много конфет, печенья, зефира, фруктов и передать этим замечательным детям с грустными улыбками.

6. Советы, где приобрести все необходимое дешевле или получить бесплатно - принимаются)

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - Полторак о волонтерах

Для детей всегда актуально: сладости, небольшие игрушки, настольные игры, пазлы, детские журналы и книги на украинском и английском языках.

Медикам очень надо:

- пульсоксиметры 4 шт

- джгуты-турникеты 10 шт (на "горячее" направление прозапас)

- вакуумные носилки 2 шт

- мягкие носилки (25 шт)

- подогреватель для растворов в скорую 3 шт (если сильный мороз - растворы для капельниц очень холодные, нельзя использовать)

Бойцам тоже очень надо:

- белые маскхалаты, те, что не "шуршат", для тех, кто должен ходить очень тихо, - 18 шт

- костюмы "горка" для выполнения особых глубинных задач 3 шт

- плоттер и сопутствующие материалы для печати - выполнение особых задач по предмету военной картографии.

Ремонт нашей машины:

- задние подшипники ступицы 2шт - 2700гр

- передний подшипник ступицы 2шт - 1300гр

- шаровая опора-700гр

- стойка стабилизатора -250гр

- опоры КПП - 1200

- трос ручника - 800гр

- масло и фильтра - 1800гр

- Шины 215/75R16C-2400гр, 2шт

Карточка для помощи Медикам и детям:

5168 7420 1680 3284

Воронкова Наталья

Карточка для помощи Военным:

5167 9856 9024 6848

Жицкая Екатерина

Карточка для помощи в ремонте нашего железного "коня":

4149 4991 0656 6621

Масина Сергей

Спасибо за вашу помощь и за радость - дарить счастье в АТО)

Принести Помощь можно по адресам: