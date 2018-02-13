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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госкомтелерадио (48) запрет (1199) книги (376)

 Госкомтелерадио добавил 137 книг в перечень изданий с антиукраинским содержанием

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внес 137 книг в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, список комитет опубликовал 13 февраля.

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В частности, в опубликованном перечне указаны 135 российских книг, еще два издания из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди авторов, чьи книги попали в этот список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.

В частности, названия книг содержат традиционные клише российской пропаганды о "бандеровцах", авторы упорно отрицают независимость Украины, существование Голодомора 1932-33 годов и др.

Так, среди прочих, в список входят книги: "Неизвращенная история Украины-Руси" (Андрей Дикий), "Я и рыжий сепар" (Семен Пегов), "Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы" (Геннадий Дубовой), "Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана" (Василий Пихорович), "Командарм Игорь Стрелков" (Михаил Поликарпов), "В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии" (Юрий Евич), "Украина в крови. Бандеровский геноцид" (Георгий Савицкий).

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Источник: https://censor.net.ua/n3050220
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
а передвиборча програма Петра Олексійовича , до цього списку , теж потрапила ? Госкомтелерадио добавил 137 книг в перечень изданий с антиукраинским содержанием - Цензор.НЕТ 2691
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В списке одни отбросы человечества👹
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Ребята, е.....л я ваши запрещения и ограничения!
Шо я хочу прочитать, то я и буду продолжать...
Ну а вам стецькам и порохоботам - гореть в аду! Таки мы вас туда определим, когда то.
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Сначала прочитай хоть что из этого говна, потом расскажешь.
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Читал, плевался и бросал...
Ты или я, должны иметь равный доступ к литературному мусору или мировой копилке шедевров.
Ты сам, или я, должны определить для себя ценность прочитанных нами произведений!
Но никакой бля вятрович, не сможет мне шо-то ограничивать, или шо-то запрещать!!!
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И сразу, как-то жить стало лучше!!! Веселее, радостнее жить!
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Гюго Виктор
***
Без книги в мире ночь и ум
людской убог,
Без книги, как стада,
бессмыслены народы.
В ней добродетель, долг, в ней
мощь и соль природы,
В ней будущность твоя
и верных благ залог.
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И вновь обратимся к современной поэзии росиси.
Суть дилдовоевательно-патриотической литературы в стихотворении "Непролазный шкет" Валеры Знаменского, поэта и ихтамнета офицера (осторожно, данный стих ест моск!)

Величаво ночью непролазный шкет
Гнал неумолимо свой велосипед.
Должен был успеть он прямо до зари
До поста добраться, где сидят свои.

Немцы окружили, опустили стяг.
Там, где были наши, щас сидит варяг.
Дланью нечестивой пашню боронит.
Немца ноги злые топчут наш гранит.

Шкет не растерявшись, не неся тоски,
Взял велосипед, картофель и тиски.
И помчался к нашим, на родной блокпост,
Чтоб сказать ребятам про вражеский блокпост.

Но немецкий снайпер, расчехлив чехол,
Взял да и направил прям на шкета ствол.
Грянул гулкий выстрел, не видать ни зги.
Но из шкета выбил снайпер тот мозги.

Величаво ночью непролазный шкет
Гнал неумолимо свой велосипед...
Жаль, что не успел он доехать до зари
До того блокпоста, где сидят свои...
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а взял бы, шкет, с собой не тиски, а фрезерный станок - точно бы успел добраться до зари...
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ой, я даже отдельной строкой записал погонялки этих новорузких пиитов (от слова пить) - Валерик Знаменский и Эдик Шляпников - поржу на досуге...
(так в спешке и суе не могу оценить шедевральность... этого...этого...ну короче "этого")
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Причём там действительно от слова "пить"!
А в последних строках - квинтэссенция ватного "творчества".

Заняться пора

Оточнусь от похмельного бреду
Подниму на зенит я глаза
В холодильнике съем я обеду
И стечет по ложбинке слеза

Я как Виктор мой друг, спал годами.
Я как Виктор мой друг, выпивал.
Я как Виктор мой друг, был поверженн.
Но не как Виктор, мой друг. Я возрпял!

Мне рассол дал живительной силы.
Мощь в руке появилась опять.
Я воздену на ноги бохилы
И пешком прогуляюсь опять!

Глядь: уж лето настало повсюду!
Глядь: играют в дворе детвора.
Никогда больше пить я не буду.
Стихотворством заняться пора!

Пусть мой разум еще затуманенн.
Пусть мой слог не казист, и не бел.
Но боится меня босырманин!
Так как я ведь РОССИЮ возпел!!!

(...Согласно скандинавской мифологии, когда Один похитил Мёд Поэзии и в обличье орла нёсся в Асгард, а великан Суттунг уже настигал его, Один выпустил часть мёда через задний проход. Этот говномёд не был собран, его брал всякий, кто хотел, и мы называем его долей плохих скальдов. Подробнее здесь

Шляпникову и Знаменскому, похоже, даже говна не досталось. Только куриный навоз, из которого лепят петухов и который денно и нощно стерегут казаки).
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босырмянин... и слеза в ложбинке - гениально
(Пушкин сам застрелился бы!)
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Русский народ туп..."ру́стика, от лат. rusticus - буквально «деревенский», производное от лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный" - тобто слово "русскій" означає - дєрєвскій, прастой, грубий, нєатьосанний чєлавєк. Ну і відповідно народ також...вони самі обрали собі цю назву.
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