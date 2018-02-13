 Госкомтелерадио добавил 137 книг в перечень изданий с антиукраинским содержанием

Как сообщает Цензор.НЕТ, список комитет опубликовал 13 февраля.

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В частности, в опубликованном перечне указаны 135 российских книг, еще два издания из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди авторов, чьи книги попали в этот список: Захар Прилепин, Дмитрий Goblin Пучков, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Павел Губарев, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Наталья Поклонская, а также десятки других.

В частности, названия книг содержат традиционные клише российской пропаганды о "бандеровцах", авторы упорно отрицают независимость Украины, существование Голодомора 1932-33 годов и др.

Так, среди прочих, в список входят книги: "Неизвращенная история Украины-Руси" (Андрей Дикий), "Я и рыжий сепар" (Семен Пегов), "Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы" (Геннадий Дубовой), "Украина между Западом и Востоком: Хроники Евромайдана" (Василий Пихорович), "Командарм Игорь Стрелков" (Михаил Поликарпов), "В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии" (Юрий Евич), "Украина в крови. Бандеровский геноцид" (Георгий Савицкий).

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