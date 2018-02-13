 Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gordon.ua, об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112.

Так он прокомментировал слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который поставил украинского гетмана Богдана Хмельницкого в один ряд с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером из-за убийства евреев.

"Меня удивляет, сколько внимания польские политики уделяют оценкам истории, тем более, оценкам украинской истории. Я думаю, что политикам стоит больше заниматься настоящим, настоящим своей страны Польши и настоящим польско-украинских отношений. Убежден, что такого рода радикальные оценки относительно украинских деятелей истории вряд ли будут способствовать нормальным польско-украинским отношениям", – сказал Вятрович.

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Он назвал слова Моравецкого радикальными и выразил мнение, что польский политик сделал свое заявление в контексте дискуссий с Израилем по поводу участия поляков в Холокосте.

"Таким образом премьер-министр хочет показать украинцев как больших антисемитов, виновных в большем количестве еврейских смертей, чем поляки".

Такая аргументация, по мнению Вятровича, "достаточно несерьезна".

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"Такова, к сожалению, позиция главы польского правительства. К сожалению, он не один такой... К сожалению, все чаще главными спикерами истории в Польше являются политики высокого уровня", – отметил директор Украинского института национальной памяти.

По его мнению, реагировать на заявления Моравецкого не стоит.

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