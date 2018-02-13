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 Общество
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Все про:история (1359) Польша (4130) Вятрович (147)

 Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому

Польским политикам следует больше заниматься современными проблемами, а не оценками украинской истории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gordon.ua, об этом  заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112.

Так он прокомментировал слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который поставил украинского гетмана Богдана Хмельницкого в один ряд с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером из-за убийства евреев.

"Меня удивляет, сколько внимания польские политики уделяют оценкам истории, тем более, оценкам украинской истории. Я думаю, что политикам стоит больше заниматься настоящим, настоящим своей страны Польши и настоящим польско-украинских отношений. Убежден, что такого рода радикальные оценки относительно украинских деятелей истории вряд ли будут способствовать нормальным польско-украинским отношениям", – сказал Вятрович.

Также читайте: Борьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий

Он назвал слова Моравецкого радикальными и выразил мнение, что польский политик сделал свое заявление в контексте дискуссий с Израилем по поводу участия поляков в Холокосте.

"Таким образом премьер-министр хочет показать украинцев как больших антисемитов, виновных в большем количестве еврейских смертей, чем поляки".

Такая аргументация, по мнению Вятровича, "достаточно несерьезна".

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"Такова, к сожалению, позиция главы польского правительства. К сожалению, он не один такой... К сожалению, все чаще главными спикерами истории в Польше являются политики высокого уровня", – отметил директор Украинского института национальной памяти.

По его мнению, реагировать на заявления Моравецкого не стоит.

Также смотрите: Это удар в спину воюющей Украине, - Парубий о польском "антибандеровском" законе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3050219
 
 
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Это сказал Вятрович который только и свистит о прошлом ,при чём свистит капитально ...
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Убери букву <К> Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому - Цензор.НЕТ 7063 - и сойдешь за ослика...
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вполне разумный и взвешенный ответ на польскую глупость с законом о "бандеризме".
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эти "руководители" всерьез увлеклись геббельсовской риторикой, собственную страну позорят, такого на место поставить дело каждого приличного человека. Этот моравецкий просто мелкий подонок который из под плинтуса лезет переделать историю в ситуации, когда лично сам он просто перхоть на фоне затронутых им исторических событий.
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Карл Маркс приказал Джугашвили построить ГУЛАГ в дохлом СССре,с миллионами трупов...,не читайте немецких Хмырев,чревато....
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Москва.Карасная площадь.7 ноября.1987 года.70 лет КацаПсинской мировой революции.Портреты Маркса Энгельса чЛенина вокруг Мавзолея чЛенина высотой 20 метров. Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому - Цензор.НЕТ 9613
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Почему мой пост про рагуля Вятровича удалили? Именно этот "друг" разжигает ненависть между Украиной и Польшей.
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цензура в нас - чиновників обзивати не можна Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому - Цензор.НЕТ 9539
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так то не чиновник, то просто дірка розпіарена
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вятрович дає поради польським політикам.............. схоже на анекдот........... Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому - Цензор.НЕТ 4926
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Поучаем не только своё стадо, но и политиков... в мировом масштабе...
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Якби Вятрович був би президентом - ми не були б такі безпорадні на світовій арені
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Найгучніше кричить: "Тримайте злодія!", той хто сам злодій!!!

До кінця 1944 року в Вермахт було призвано близько 450 тисяч громадян довоєнної Польщі. Загалом можна вважати, що через німецьку армію під час війни їх пройшло близько півмільйона. Найбільш відомий скандал, з цим пов'язаний, трапився з Дональдом Туском, екс-прем'єром Польщі, головою Європейського Союзу. Туск ухильно говорив про те, що «обидва його діда за опір гітлерівцям потрапили до концтаборів». Та незабаром з'явилася інформація про те, що його дід по батькові, Йозеф Туск, добровільно записався в один з підрозділів Вермахту. https://www.ar25.org/article/polski-soldaty-gitlera-u-vermahti-voyuvalo-blyzko-450-tysyach-gromadyan-dovoyennoyi-polshchi
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Поляки сейчас испытывают насколько далеко они могут продвинутся в вопросах "исторической памяти" - как Украина будет реагировать, на их "продвижение" этого вопроса...как кацапы, в свое время, когда заявляли, что они заканчиваются там, где говорят по-русски...
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звучит как троллинг на фоне высылки саакашвили в польшу.
теперь полякам будет кем/чем отвлечься от исторических дискуссий к современным головнякам.
хотя есть риск что поляки его в почтовом вагоне тихонько обратно в киев отправят, как немцы ленина, так он их задерет..
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Він і сам сюди не поїде, бо його попередили, що при спробі ще раз прорватись, відправлять в Грузію. А що його там жде ви напевно знаєте.
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Они его и отправили как ленина, теперь им его вернули.
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Нельзя уделять много внимания дуракам и провокаторам...
Обратить на себя внимание - их цель...
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Баните упоротые нацики, да и ..... на вас. Летел я как то в летом прошлого года рейсом Минск-Москва, пол сраного суперджета было забито белькочючим стадом, вели себя как русские, аж противно стало.
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вятрович само поняло,что ляпнуло? Вот пусть пришкандыбает к зеркальцу и туда это же и скажет. Если бы оно,вятрович,не варнякало,как пьяный жених на руках у дружка ,то и Польша бы не ворошила дела за царя Панька. А помогала нам,как и в начале 14 года. А тут - взошла луна средь бела дня,распушило хвост и начало "истерические перлы" выдавать из курсовой,написанной студентами за зачет. Фамилии научись писать согласно правилам орфографии,а потом уже тырлынькай,как нокия в снегу...
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Два дебила это сила. Дебилов ничему не учит история
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Я не знаю из какого заплесневелого сундука выкопали эту нац-фашистскую рвань, но проблемы внутри у нас будут серёзные, тут и к бабке не ходи...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПольским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому
 
 
 
 
 
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