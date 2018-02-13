 Польским политикам нужно меньше уделять внимания истории, а больше современности, - Вятрович - премьеру Польши Моравецкому

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gordon.ua, об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112.
Так он прокомментировал слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который поставил украинского гетмана Богдана Хмельницкого в один ряд с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером из-за убийства евреев.
"Меня удивляет, сколько внимания польские политики уделяют оценкам истории, тем более, оценкам украинской истории. Я думаю, что политикам стоит больше заниматься настоящим, настоящим своей страны Польши и настоящим польско-украинских отношений. Убежден, что такого рода радикальные оценки относительно украинских деятелей истории вряд ли будут способствовать нормальным польско-украинским отношениям", – сказал Вятрович.
Он назвал слова Моравецкого радикальными и выразил мнение, что польский политик сделал свое заявление в контексте дискуссий с Израилем по поводу участия поляков в Холокосте.
"Таким образом премьер-министр хочет показать украинцев как больших антисемитов, виновных в большем количестве еврейских смертей, чем поляки".
Такая аргументация, по мнению Вятровича, "достаточно несерьезна".
"Такова, к сожалению, позиция главы польского правительства. К сожалению, он не один такой... К сожалению, все чаще главными спикерами истории в Польше являются политики высокого уровня", – отметил директор Украинского института национальной памяти.
По его мнению, реагировать на заявления Моравецкого не стоит.
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До кінця 1944 року в Вермахт було призвано близько 450 тисяч громадян довоєнної Польщі. Загалом можна вважати, що через німецьку армію під час війни їх пройшло близько півмільйона. Найбільш відомий скандал, з цим пов'язаний, трапився з Дональдом Туском, екс-прем'єром Польщі, головою Європейського Союзу. Туск ухильно говорив про те, що «обидва його діда за опір гітлерівцям потрапили до концтаборів». Та незабаром з'явилася інформація про те, що його дід по батькові, Йозеф Туск, добровільно записався в один з підрозділів Вермахту. https://www.ar25.org/article/polski-soldaty-gitlera-u-vermahti-voyuvalo-blyzko-450-tysyach-gromadyan-dovoyennoyi-polshchi
теперь полякам будет кем/чем отвлечься от исторических дискуссий к современным головнякам.
хотя есть риск что поляки его в почтовом вагоне тихонько обратно в киев отправят, как немцы ленина, так он их задерет..
Обратить на себя внимание - их цель...