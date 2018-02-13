 Военное присутствие США в Сирии сохранится - Тиллерсон

Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США сохранят свое обусловленное ситуацией и сфокусированное на ИГИЛ военное присутствие в Сирии", - сказал госсекретарь в Эль-Кувейте на министерской встрече стран - членов международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.
В рамках этого присутствия, продолжил Р.Тиллерсон, США "продолжат готовить местные силы безопасности" в Сирии.
"Мы также работаем над тем, чтобы местные силы, которые мы готовим, были эффективными, подотчетными и уважающими права человека", - сказал госсекретарь, выступление которого распространил госдепартамент США.
Он назвал важным, чтобы эти силы не представляли угрозы для соседних поселений или соседних стран.
Р.Тиллерсон подчеркнул, что США "сохраняют озабоченность по поводу последних событий на северо-востоке Сирии", и призвал "все стороны сосредоточить свои усилия на разгроме ИГИЛ, деэскалации ситуации, решении сирийского конфликта и защите мирных жителей".
В конце января Турция начала военную операцию в Африне, на северо-западе Сирии, против контролирующих этот район сирийских курдов из Партии демократического союза. Госсекретарь заявил, что "США остаются крупнейшим в мире донором по гуманитарной помощи" Сирии.
Р.Тиллерсон сообщил, что на конец января общий объем гуманитарной помощи, которую США оказали Сирии с момента возникновения кризиса в этой стране, составил около $ 7,7 млрд.
Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
1) 600 панфиловцев
2).600 метиловцев
3) 600 игил-овцев
4) Ваш вариант
600 долбоебинцев
600 ватников
600 ымперцев
600 рашистов
600 оленей
600 голов русни
600 слапатоедов.
Касабы мечтали потягатся на поле рати с пиндосами))) потягались!!! Теперь поджав хвост ходят потяганные)))
И это цапье еще с Цахалом не тягались
он там разносил кофе.
В твиттере не зарегистрирован, потому там спросить не удалось. Но всё же интересно, а почему это русня, которая пеной исходила рассказывая сколько уберневъебенных систем С-300,-400 и-100500 они поставили в Сирии и как теперь небо над Сирией закрыто, даже не попыталась защитить своих союзников ассадовцев и иранцев? Или вагнеровско-ихтамнетная попаболь ещё слишком свежа?
Сначала организаторы соревнований в Пхенчхане пытались отобрать у российских болельщиков флаг с изображением членина, но когда этого сделать не удалось, выдворили их с трибуны
http://rus.delfi.lv/news/zimnjaja-olimpiada/novosti/phenchhan-rossijskih-bolelschikov-s-flagom-lenina-vygnali-so-stadiona.d?id=49740111