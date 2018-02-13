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 Военное присутствие США в Сирии сохранится - Тиллерсон

Соединенные Штаты сохранят свое военное присутствие в Сирии, нацеленное на борьбу с ИГИЛ.Р

Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: В результате контратаки ВС США в Сирии уничтожены около 100 солдат войск Асада, поддерживаемых РФ, - FoxNews. ВИДЕО

"США сохранят свое обусловленное ситуацией и сфокусированное на ИГИЛ военное присутствие в Сирии", - сказал госсекретарь в Эль-Кувейте на министерской встрече стран - членов международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

В рамках этого присутствия, продолжил Р.Тиллерсон, США "продолжат готовить местные силы безопасности" в Сирии.

"Мы также работаем над тем, чтобы местные силы, которые мы готовим, были эффективными, подотчетными и уважающими права человека", - сказал госсекретарь, выступление которого распространил госдепартамент США.

Он назвал важным, чтобы эти силы не представляли угрозы для соседних поселений или соседних стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии

Р.Тиллерсон подчеркнул, что США "сохраняют озабоченность по поводу последних событий на северо-востоке Сирии", и призвал "все стороны сосредоточить свои усилия на разгроме ИГИЛ, деэскалации ситуации, решении сирийского конфликта и защите мирных жителей".

В конце января Турция начала военную операцию в Африне, на северо-западе Сирии, против контролирующих этот район сирийских курдов из Партии демократического союза. Госсекретарь заявил, что "США остаются крупнейшим в мире донором по гуманитарной помощи" Сирии.

Р.Тиллерсон сообщил, что на конец января общий объем гуманитарной помощи, которую США оказали Сирии с момента возникновения кризиса в этой стране, составил около $ 7,7 млрд.

Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3050213
 
 
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И так месторождения нефти Вовка не захватил, жрать хочется, все раздолбано, возить туда и обратно по 600 трупов накладно.
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одна выгода.... Военное присутствие США в Сирии сохранится - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 1110 и зарплату не надо платить ихтамнетам, так как на том свете она им теперь не нужна, а на эти деньги повар ху@ла себе очередную дачу себе отгрохает
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значит нужно мордве отправлять в Сурию новою партию удмуртского мяса.
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для глубокой американской переработки в двухсотый кетчуп.
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У кацапов деньги на войну всегда найдутся.
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оно то так, только воронеж у русни один. сколько можно его херачить и потом частично отстраивать?
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угадайте,кого уничтожили США в Сирии?
1) 600 панфиловцев
2).600 метиловцев
3) 600 игил-овцев
4) Ваш вариант

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Это наверное самый точный вариант.
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сдохните рузафобы- расеюшка уже давно всех пАбедилА)
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600 мельдонийцев
600 долбоебинцев
600 ватников
600 ымперцев
600 рашистов
600 оленей
600 голов русни
600 слапатоедов.
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Подгоревшая вагнеровская петушня может подтвердить...)))
Касабы мечтали потягатся на поле рати с пиндосами))) потягались!!! Теперь поджав хвост ходят потяганные)))
И это цапье еще с Цахалом не тягались
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Письков и его шеф хуйло не хотят платить блядским жёнам блядских ихтамнетов миллионы за их мужей.
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Если бы Геббельс работал на российском ТВ, то
он там разносил кофе.
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его бы просто на мордов тв не приняли бы. У Йозефа было два высших образования, в отличии от русни.
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Ну всё Рекс-кончилось кацапское терпение. Получи!... Крууугом! Нагнуться! Снять штаны! Огоооонь!!!😄
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Читал тут в комментах под твитом о том, что израильтяне расфигачили ПВО ассада и базы иранцев компмент руслика типа "А чё зассали по российским ПВО отработать?"

В твиттере не зарегистрирован, потому там спросить не удалось. Но всё же интересно, а почему это русня, которая пеной исходила рассказывая сколько уберневъебенных систем С-300,-400 и-100500 они поставили в Сирии и как теперь небо над Сирией закрыто, даже не попыталась защитить своих союзников ассадовцев и иранцев? Или вагнеровско-ихтамнетная попаболь ещё слишком свежа?
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Программы в С-400,300 и 100500 системах заточены под холмистую месность с кустарниками и деревьями.А в Сирии песок Нестыковочка.Месность не той системы Военное присутствие США в Сирии сохранится - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 8242
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то что отдубасили системы рассеиского производства, это ясно как белый день, кстати вот то, чтоб израельтяни включили ребы, вот этим не где нет инфы, по ходу израельтяни тоже не дураки - естественно в интересах руснявых разкрыть те возможности, хоть и пожертвуя парачку устоновок и пару десяток руске тушек, но они не понимает что всю систему рюске можно отключить в пять местах как минимум или как говорит военные НАТО - нам не надо отключить всю систему пво русских, достаточно порвать цепь в одном месте и она не работает.
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А ти запитай у цього русліка: а чиє ПВО у асадовців і іранців? Чи не кацапське часом? Нічого їхні системи проти амерських літаків і ракет не варті. Томагавки у Хеймімі це довели.
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Да не могу я спросить, бо не зарегился в твиттере. Но он бы всё равно какую-то отмазку придумал. Не признаваться же ему, что их ПВО говно против современных армий, как у того же Израиля.
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По всему миру создаются пункты по утилизации ваты.
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Вообще ти + 200, составляли 20% от всеи боеспособной армии паРаши в общем. Людишки прошедшие через Крым и Донецк именно в боевых операциях. Так что засылать туда бурятов, это просто расходы. Хуйлу надо сидеть и не рыпаться, пока его совсем из сирии не попросили, хотя попросить его могут в любои момент, он потеряет там все оставшиеся базы, но это не выгодно, очень выгодно что бы хуйло сидел в сирии и пер туда , а Асадушка все требовал, а Вовка все отбирал из россииюшки и пер. Короче это вроде могильной ямы которую хуйло рыл для другого а упал сам.
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Самое страшное )(уйлу это унижение пятой роты Вагнера, просто так, как стадо оленей с вертолета дубасили и по пару заходов, а в ответ кишка тонка дать. Опустили сирийско-российских вояк ниже плинтуса, уже не будут летчики воздушно-космических сил показывать фак, ну и наземному сброду величие урезали...
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прикол в том что на спекторе место у оператора пушек гатлинга представляет из себя монитор и джойстик. Так что для госдепа это была просто игра в шуттер, причем с минимальным уровнем сложности.
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Это такой троллинг после зачистки вагнеровцев? Зачетно, однако.
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Интересно ,посчет о том сколько паРаша должна возместить Сирии за уничтожение ее территории и сотни тысяч граждан, провели?
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Есть еще персоны в России , настоящие патриоты русского мира ,которых можно отправить в сирию на смену вагнеровской мелочи. Гиркин, Плотницкий, Захарченко !!!! Не гоже им курями торговать и на ютуб каналах, интеллектуалов из себя корчить. Это ж сила!!!!
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можэт только мне кажется, но думаю тупость лишнехромосомных безгранична, ну куда ещё дальше- Пхенчхан: pоссийских болельщиков с флагом выгнали со стадиона

Сначала организаторы соревнований в Пхенчхане пытались отобрать у российских болельщиков флаг с изображением членина, но когда этого сделать не удалось, выдворили их с трибуны

Военное присутствие США в Сирии сохранится - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 5181

http://rus.delfi.lv/news/zimnjaja-olimpiada/novosti/phenchhan-rossijskih-bolelschikov-s-flagom-lenina-vygnali-so-stadiona.d?id=49740111
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Жаль...очень жаль,что в американскую армию идут люди грамотные..Вот если быпо примеру русских десантников,в Украину бы заблудилось пару рот морской пехоты США в зону АТО,то точно-конфликт,это его так называют "ихтамнеты",погас бы за пару дней..А "ихтамнетов" точно бы не стало.
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у НАС-те.кто заблудившихся "ихтамнетов" делает " и точно...уже нету".
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