 Военное присутствие США в Сирии сохранится - Тиллерсон

Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: В результате контратаки ВС США в Сирии уничтожены около 100 солдат войск Асада, поддерживаемых РФ, - FoxNews. ВИДЕО

"США сохранят свое обусловленное ситуацией и сфокусированное на ИГИЛ военное присутствие в Сирии", - сказал госсекретарь в Эль-Кувейте на министерской встрече стран - членов международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

В рамках этого присутствия, продолжил Р.Тиллерсон, США "продолжат готовить местные силы безопасности" в Сирии.

"Мы также работаем над тем, чтобы местные силы, которые мы готовим, были эффективными, подотчетными и уважающими права человека", - сказал госсекретарь, выступление которого распространил госдепартамент США.

Он назвал важным, чтобы эти силы не представляли угрозы для соседних поселений или соседних стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии

Р.Тиллерсон подчеркнул, что США "сохраняют озабоченность по поводу последних событий на северо-востоке Сирии", и призвал "все стороны сосредоточить свои усилия на разгроме ИГИЛ, деэскалации ситуации, решении сирийского конфликта и защите мирных жителей".

В конце января Турция начала военную операцию в Африне, на северо-западе Сирии, против контролирующих этот район сирийских курдов из Партии демократического союза. Госсекретарь заявил, что "США остаются крупнейшим в мире донором по гуманитарной помощи" Сирии.

Р.Тиллерсон сообщил, что на конец января общий объем гуманитарной помощи, которую США оказали Сирии с момента возникновения кризиса в этой стране, составил около $ 7,7 млрд.

Напомним, 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.