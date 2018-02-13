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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10287) суд (20464) Гаврилова (7) ЦПК (4)

 Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров Украины направил письмо Соломенскому суду г. Киева накануне рассмотрения дела об отстранении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Как утверждают юристы Центра противодействия коррупции, письмо такого характера является давлением на суд, сообщает Цензор.НЕТ.

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В письме правительство просит учесть "положительные характеристики и новаторский подход в работе" руководительницы Госаудитслужбы и подчеркивает, что ее "отстранение будет иметь негативные последствия для деятельности службы".

ЦПК получил копию письма в ответ на отправленный в Кабинет Министров Украины запрос после того, как активистам стало о нем известно из заявления Специальной антикоррупционной прокуратуры. Само письмо было предоставлено суду во время заседания непосредственно Гавриловой.

Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК 01

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Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - заявили в НАБУ.

Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.

Глава Госаудитслужбы Гаврилова, комментируя подозрение НАБУ в незаконном обогащении заявила: Золотые слитки имеет каждый гражданин.

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы Гаврилову под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3050211
 
 
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Чет с Сеней и Юлей неаккуратно получилось.
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ДЫк задумка такая... лишь бы слепить....
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Сто лет Яценюка не видел.... ТЫ это зачем его пиаришь?
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Грося,тебя опять ждут трусы на рынке. И это если очень повезёт.
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а грося компетентен в чемто кроме трусняка?
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"Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК" - Грося, ты пока не запачкан, то в твоих интересах, дистанцироваться от шоколадного Пахана, а то загудишь вместе с ним, хотя наворовал ты, намного скромнее.
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Суд, на то и суд, "учитывает" всё особенно "положительные характеристики" с места работы Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4035
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Каким образом заместитель государственного секретаря Владимр Федорчук оценил "новаторский подход по решению вопросов"? Он что ль проверял ее работу? Он специалист в аудите? Если вникнуть без эмоций в текст письма, то все залито "водой" . Ничего конкретного. Общие фразы и ВСЕ! После этого письма, Гройсман, как честный мужчнина, должен отправить Федорчука в отставку. Или сам уйти.
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Счас грося скажет что это подделка.
И это сама "среднестатистическая" на принтере распечатала.
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В таких случаях нужно решать нарушения законности авторитетным голосом товарища Калашникова.
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Получается,что кабмин отбеливает ворьё делая Гаврилову очень ценным и незаменимым работником. Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК - Цензор.НЕТ 549
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Получается,что кабмин отбеливает ворьё делая Гаврилову очень ценным и незаменимым работником. Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8525
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Вот так куется говно:
"Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК. ДОКУМЕНТ"

ПРОЧИТАЛИ? А теперь прочитайте письмо из КМУ - оно написано В ОТВЕТ НА ЗАПРОС на характеристику Гавриловой от аудиторской службы. Характеристика положительная. И?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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