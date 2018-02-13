"Кабмин давит на суд, чтобы оставить главу Госаудитслужбы Гаврилову в должности, - ЦПК. ДОКУМЕНТ"

Как утверждают юристы Центра противодействия коррупции, письмо такого характера является давлением на суд, сообщает Цензор.НЕТ.

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В письме правительство просит учесть "положительные характеристики и новаторский подход в работе" руководительницы Госаудитслужбы и подчеркивает, что ее "отстранение будет иметь негативные последствия для деятельности службы".

ЦПК получил копию письма в ответ на отправленный в Кабинет Министров Украины запрос после того, как активистам стало о нем известно из заявления Специальной антикоррупционной прокуратуры. Само письмо было предоставлено суду во время заседания непосредственно Гавриловой.

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Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - заявили в НАБУ.

Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.

Глава Госаудитслужбы Гаврилова, комментируя подозрение НАБУ в незаконном обогащении заявила: Золотые слитки имеет каждый гражданин.

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы Гаврилову под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.