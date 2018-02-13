 "Буду в США - покатаю", - командир экипажа АН-225 - 7-летнему мальчику, доказавшему издателям энциклопедии, что "Мрія" - украинский самолет, а не российский. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, 7-летний Захар в своем видеоблоге рассказал об ошибке издателя энциклопедии в США на ошибку: украинский самолет был назван российским. Вскоре издатель отреагировал на обращение и пообещал неточность устранить.

Такие действия Захара поразили командира украинского самолета.

"Есть еще патриоты по всему миру. Приятно это слышать", - сказал Антонов увидев обращение Захара.

Во время разговора с мальчиком Антонов рассказал об истории "Мрії" и пообещал пригласить на самолет: "Я надеюсь, когда я буду в США на "Мрии" или самолете поменьше, то обязательно тебя покатаем".

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕО