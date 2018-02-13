 "Буду в США - покатаю", - командир экипажа АН-225 - 7-летнему мальчику, доказавшему издателям энциклопедии, что "Мрія" - украинский самолет, а не российский. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, 7-летний Захар в своем видеоблоге рассказал об ошибке издателя энциклопедии в США на ошибку: украинский самолет был назван российским. Вскоре издатель отреагировал на обращение и пообещал неточность устранить.
Такие действия Захара поразили командира украинского самолета.
"Есть еще патриоты по всему миру. Приятно это слышать", - сказал Антонов увидев обращение Захара.
Во время разговора с мальчиком Антонов рассказал об истории "Мрії" и пообещал пригласить на самолет: "Я надеюсь, когда я буду в США на "Мрии" или самолете поменьше, то обязательно тебя покатаем".
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский", - 7-летний мальчик из США призвал издателей исправить ошибку в энциклопедии. ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/n3050208
Набрал сейчас в Ютуб АЗЛК и чуть не обос.рался от ужаса , там как в том Метре 2033..
Какие нах..рено ?)))
Не так давно крупные светила Айрбаса решили воскресить для своих нужд Конкорд , Нагнали спецов , светил авиастроения . Поковырялись они в том Конкорде и выдали , что не Можем повторить , да и не верится что Это когда то летало )))
А ведь прошло то всего ничего ..И это Франция, страна сохранившая в отличии от росии свою Школу Математике и своё производство радиоэлектроники .
А вы сравнили Украину ......
а супер спецы уже говорят что не знают как это летало ..
Вітання тебе від Збройних сил Украйни! В разі, якщо Дядку (сто років йому життя!!!) з АН-225 не зможе виконати свою обіцянку (чимало що буваэ у житты...), обіцяю тобі гостинний приєм у Маріуполі, мила моя кицюню!!! Батькам, що відверто добрі люди, так саме!!! )))
Сподіваюся, що Ви більш сміливі люди, ніж керівництво ФК "Динамо" з Київа ))) Тут насправді не страшно! І мой Побратими роблять усе можливе, щоб так воно і залишалося... і тут насправді безпечно!!!
посмотрите где российский Буран, а где украинская Мрия. Она восстала из хлама в
1999-2000 годах и была модернизирована под современные требования ICAO.
Например, "советские" двигатели имели межремонтный ресурс 500 часов,
а "украинские" уже имеют 18 ТЫС. часов. Она заслуженно называется
украинской.
ПОВАГА
УВАЖЕНИЕ