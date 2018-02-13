 Фабрика "Каховка Протеин Агро" возвращена под контроль законного владельца, – СМИ

Об этом сообщает интернет-издание "Комсомольская правда в Украине", ссылаясь на заявление генерального директора предприятия Федора Ютовца, передают Українські Новини.

Как стало известно из источников в Национальной полиции Херсонской области и от руководства "Каховка Протеин Агро", захват фабрики боевиками произошел 23 января. В тот день боевики проникли на территорию предприятия общим числом до 70 человек. Сотрудники Государственного управления охраны при этом проявили бездействие (ГСО).

25 января боевики перекрыли движение транспорта, угрожая охране фабрики оружием.

Все это время руководство и охрана фабрики пытались выдворить нападавших без применения силы, а также добивались от руководства Национальной полиции Херсонской области выполнения своих обязанностей по охране правопорядка и собственности предприятия. Сотрудники полиции Херсонской области при этом бездействовали, несмотря на неоднократные заявления руководства фабрики о совершении преступлений.

31 января в ситуацию вмешалось руководство Министерство внутренних дел Украины, в частности лично министр Арсен Аваков. Полиция получила распоряжение очистить территорию предприятия от посторонних лиц. В тот же день, 31 января, боевики осуществили нападение на охранников фабрики и сотрудников ГСО.

Позднее, в ночь с 31 января на 1 февраля, сотрудники Национальной полиции арестовали боевиков. При этом у нападавших было найдено и изъято незарегистрированное автоматическое оружие АКС74У.

В настоящее время территория предприятия "Каховка Протеин Агро" освобождена от посторонних лиц и работает в нормальном режиме.

Это уже не первая атака на предприятие. Первая попытка захвата фабрики была предпринята в августе 2017 года.

Организаторами двух рейдерских атак представители фабрики называют братьев Илью и Вадима Сегаль, а техническим исполнителем – адвоката Андрея Богдана.

Братья Сегаль до 2009 года владели банком "Надра". Форензик аудит (выявление, анализ и урегулирование ситуаций, когда между сторонами существуют разногласия) компании KPMG назвал братьев Сегаль главными виновниками банкротства банка.

Также директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин заявил, что причинами банкротства банка "Надра" стала деятельность братьев Сегаль.

Братья Сегаль неоднократно упоминались как представители российского криминального авторитета Могилевича.

Так, еще в 1997 года первый заместитель начальника Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Владимир Шеремета заявил, что "братья Сегаль были направлены лично Могилевичем с целью реализации его финансовой программы в Украине, суть которой сейчас нами изучается".

"Каховка Протеин-Агро" - один из крупнейших в Украине комплексов по переработке соевых бобов.