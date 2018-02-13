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 США намерены разместить 37 систем ПРО IGIS в Румынии и Польше

Президент США Дональд Трамп обратился в Конгресс с запросом о значительном увеличении в 2019 году средств на защиту восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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В проекте бюджета на 2019 год администрация США намерена выделить на эти цели 6,5 млрд долл., то есть, более чем на треть больше, чем в настоящее время. Администрация США в рамках бюджетного запроса, в частности, ходатайствовала о выделении финансовых средств на строительство 37 систем ПРО IGIS в Румынии и Польше.

В понедельник, 12 февраля, администрация США представила на рассмотрение Конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года. Почти половина из 6,5 млрд долл., предусмотренных на защиту восточного фланга НАТО, будет предназначена на размещение военной техники, 800 млн долл. на модернизацию военной инфраструктуры, 1,9 млрд долл. на финансирование пребывания американских войск в регионе. 600 млн долл. предусмотрено на совместные военные учения с союзниками пол НАТО и улучшение их боеготовности. В новом военном бюджете США также выделено 200 млн долл. на консультации, подготовку и переоснащение украинской армии.

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США начали размещать свои войска в Восточной и Центральной Европе после аннексии Крыма в 2014 году и российской агрессии на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3050200
 
 
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Протиракети потрібно ставити в Україні!!!! США мають надати нам кредит та продати протиракетні комплекси, для встановлення по Дніпру, а всі оборонні заводи потрібно вивезти на правобережну Україну, під захист ПРО!!!!
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В смысле это - Lockheed AC-130 Spectre,
из которого истребили пару сотен русти из ЧВК "Вагнер"...

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последная информация которую прочёл - ту технику, которая подходила но начала после первых ударов разворачиватса назад летаки пожалели, посчитали что по правилам ведения воины их уже нельзя уничтожать.
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Эх кацапсина Полынков, любой кто скажет правду на московии автоматом становится бандеровцем, хотя ты нахрен нам не нужен.
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хло таки всех "переиграл".И даже самого себя. США намерены разместить 37 систем ПРО IGIS в Румынии и Польше - Цензор.НЕТ 4714 Надо предложить амерам еще в Украине разместить ПРО.
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"Ярик", вибачаюсь, що "не по темі" - виявляється, Ви - мій "аватар". Так заявила "номерна" "внутріМКАДівка", "Елена Карпенко" Спитала, навіщо я "нік" поміняв з "Ярика Суса" на теперішній... Вас вона теж "дуже любить"... А після сьогоднішнього спілкування зі мною заплювала отрутою весь монітор...
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достаточно поставить радар раннего оповещения типа того что стоит в турции. разрыв очка у хуйла гарантирован
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Почему не на орбите？Почему без перевода страны на военные рельсы？Как-то без размаха сегодня..
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Если поставить ПРО по Днепру то именно левобережная Украина окажется под их защитой. Для защиты правобережной Украины ПРО должно находиться в Польше.
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В Румынии в районе Сучавы вполне хватает для правобережной.
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госдеп просто не знает что земля не плоская.
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админ. поменяйте фотку. на ней с-125 (нева). Ракеты хорошие но устаревшие. В украинском исполнении они с доработанной электроникой и управлением.
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Так она же именуется "Печора" теперь... Судя по проскочившей информации, уже начали её СЕРИЙНУЮ модернизацию, так как до сих пор летает "далеко, высоко и очень быстро...". А учитывая, что эта система применяется в ПВО более чем 30 стран, то её модернизация принесёт пользу не только армии Украины, но и "копеечку" в бюджет......
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Пора уже в Украине размещать, один хер паРаша не успокоится пока мировую бойню в очередной раз не развяжет.
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Вторая мировая началась с конфликта в Китае, там она и закончилась.
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умеет же вова всех переигрывать и агентов себе вербовать, видно в понедельник его мама родила
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Может что-то в консерватории надо поменять...(с)
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Да, в консерватории пора заказывать Лебединое озеро для )(уйла и )(уйлостана.
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было дело я как-то давно всем рассказывал, что россияне жертвы парадоксов и противоречий, что со службы противоречиям и утверждению за их счет столица их страны и началась, теперь награды ее только в этом. Именно по этой причине пока они за свою москву третий рейх стоят жизни им не будет никакой. Им бы отказаться от этого улуса орды, раз решили русскими назваться. Да не могут, видно не только вову там в понедельник мама родила.
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Какое шИкарное селфи, даже Айфончик отдыхает... США намерены разместить 37 систем ПРО IGIS в Румынии и Польше - Цензор.НЕТ 9537
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автор, ёж твою медь!
не IGIS, а AEGIS
загляни в Википедию, деревня!
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Поддерживаю.

И ракеты С-125 на фоточке.
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ні дня, без гєопалітічєской пабєды владіміра владіміріча
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Миротворец Миротворец, ну да! а сралин со свой корешком адиком, просто так, ради забавы европу делили!
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Та в следующий раз стерхи это чмо на земле заклюют. От стыда.
США намерены разместить 37 систем ПРО IGIS в Румынии и Польше - Цензор.НЕТ 2647
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Зергут, при необходимости этот зонтик 2/3 Украины накрывает.
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В Румынии и Польше несколько далеко. Уже пора США разместить системы ПРО IGIS в Украине, поближе к российской границе
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Дальность 700 км, от Сучавы Киев с Крымом берут.
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Щось не видно бадьорих каців з піськандерними майками, де ці придуркуваті посмішки?
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От запитати зараз стадо пиздооких кацапів: як вам, дибіли бля, хуйловська мнАгАхадов Ачка? Реально, віддаляє кордони НАТО від срасєюшікі! Он Чорногорія на старті, шведи з фінами вже кєди зашнурували, а хуйло все в геополітику бавиться. Такими темпами скоро Кеніксберг у НАТО вступить, ото буде пабєда!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША намерены разместить 37 систем ПРО IGIS в Румынии и Польше
 
 
 
 
 
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