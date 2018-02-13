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Все про:выборы (20059) США (13255) хакер (654)

 Российский хакер Козловский рассказал о разработке программы, повлиявшей на результаты выборов в США

Российский хакер Константин Козловский на заседании Мосгорсуда заявил, что разработал программу LDCS, которая повлияла на выдачу результатов в день голосования на президентских выборах в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Козловский обвиняется во взломе систем российских банков. 13 февраля суд рассматривает вопрос о продлении его ареста. Хакер также потребовал прислать ему подготовленного адвоката, который мог бы в сотрудничестве с техническим специалистом подтвердить его слова о вмешательстве в выборы.

Жена Козловского Анна заявила о готовности мужа сотрудничать с американскими специалистами, чтобы расследовать взлом серверов Демократической партии США. Она рассказала "Дождю", что 30 января семью хакера допрашивали представители Следственного департамента МВД РФ и сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ РФ.

Хакер Константин Козловский — один из арестованных по делу о хищении у банков 1,2 млрд рублей с помощью вируса Lurk. По этому делу летом 2016 года были задержаны несколько десятков человек. По словам самого Козловского, его и других хакеров курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, который в декабре 2016 года был арестован по делу о госизмене. При этом сам Докучаев утверждает, что не знаком с Козловским.

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В своих показаниях Козловский среди прочего сообщил, что в 2008 году он был завербован ФСБ и выполнял множество заданий, среди которых был и взлом серверов Демократической партии США. 

Напомним, в атаках на политические и военные цели за рубежом участвовали две российские группировки — Fancy Bear, курируемая ГРУ, и Cozy Bear, которая, как считалось, курируется ФСБ.

Источник: https://censor.net.ua/n3050197
 
 
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Отримає програму захисту свідків і паРаша гудбай.
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хз... хіба на Козляндії якісь програми діють? Российский хакер Козловский рассказал о разработке программы, повлиявшей на результаты выборов в США - Цензор.НЕТ 7787
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...діють - ногами вперед до крематорію.
Він просто не встиг вискочити до США, це головна його помилка.
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В США ему тоже пришлось бы несладко! там одна часть политикума всеми силами желает скрыть факты вмешательства засрандии в выборы
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" Константин Козловский на заседании Мосгорсуда заявил"
яка програма захисту свідків ?????
Он в Мордоре
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нехай, для початку, спробує вийти з клітки.
Кацапи його ніколи не відпустять, хіба що, вперед ногами.
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бандерівець це ще не означає, що розумний? що йому в ФСБ сказали - те він і заявив на суді. Це - Черговий удар по політичній системі США.
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Прям х̶а̶к̶е̶р̶ доктор Зло якийсь. Але попкорном запасусь.
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Какой бред))))Выборы-это действие.Прийти,заполнить бумажку,бросить в ящик.Из ящика достают бумажки,считают вручную,объявляют результат.Все это действия.Как можно вмешаться в действие?))))
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Ага, а хто проголосував на лобі ставиться клеймо розпеченим залізом.
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Можно сфальсифицировать результаты на каждом из этапов:
1. Вбросить лишние бюллетени
2. Внести некорректнве данные в итоговый лист (подсчёта голосов)
3. Изменить данные в базе подсчёта голосов по регионам
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Какое же ты тупоголовое мокшанское существо. В США голосуют совсем не так как на твоей Пидароссии. ))
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В большинстве графств машины электронные от Diebold. Плюс попытки прямой коррекции баз данных.
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Как шо-то построить или в космос запустить, тут у кацапов извечные проблемы, кривые руки и критические дни...
А как кому-то нагадить, смуту внести, хорошее поменять на плохое и тут же закрепить это в конституции - тут кацапы мастаки!
Мало уже осталось людей на земном шарике( кроме кацапов, конешно ), которые уже б не устали от этого сосредоточия лжи и зла, и которые б с радостью не прикопали землёй эту вонючую яму говна.
Надеюсь, шо скоро так и будет.
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до всіх болячок ще й лупа та або закреп, або швидка...)))
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"кроме кацапов" - национальность НИ ПРИ ЧЕМ, это простые советские люди, которых и на Украине хватает. Правда, процент поменьше
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Хуйло страхуется, вот и козлика отпущения уже приготовил.
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Тю,придурок. Заявлять такое на заседании мосгорсуда. Падение в камере с высоты собственного роста по причине подвернувшейся ноги с летальным исходом обеспечено. Всё таки кацапы-дремучие имбецилы независимо от образования. Это с рождения.
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швидше за все, - це спланований крок, щоб в штатах почали ще більше сумніватися в результатах виборів президента..... чудак працював і працює на фсб.....
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Так его кремлевская гебня и заставила это заявить, чтобы у кремляди могли как обычно "маняврировать", мол "Смотрите уважаемые американцы, небыло никакой государственной программы по фальсификации ваших выборов. Эта фсе личная инициатива некоего фсбшника-отщепенца Докучаева, которого мы его уже арестовали и шьем госизмену, и хакера Козловского, тоже уже арестованного, а мы как бы вообще не приделах"
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логично, отмазка это "по согласию" после встречи Пу с Тр
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Метался туда-сюда-обратно... Прям онанизм какой-то.
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а завербовали их на селехерчике кстати, как и местых ольгинских вонючек....
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После того, как Трамп оказался не тем, кого ждали в РФ, неожиданно появился российский хакер Козловский, который заявляет, что он повлиял на результаты выборов в США. Это типичный кацапский шантаж. Трамп законно пришел к власти, чтобы там не заявляли кацапы. Теперь после такой клеветы, дело чести Трампа, развалить РФ, чтобы ее не было на политической карте мира. И в этом ему поможет весь цивилизованный мир.
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Ага, создал он. У меня программу украл.
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что то тут не то..ему даже вЯкнуть не дали бы ))))
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Всё просто. Ни к ФСБ, ни к ГРУ Козловский не имеет никакого отношения. А нанимали его бывшие сотрудники ФСБ, работавшие после увольнения в службе безопасности какой-нить частной конторы, но прикрываясь "потерянными" перед увольнением документами. И сильные сомнения в действительном влиянии на результаты выборов.
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Зачем сейчас то вымышлять. Даже судебный процесс не закрытый, судя по всему.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский хакер Козловский рассказал о разработке программы, повлиявшей на результаты выборов в США
 
 
 
 
 
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