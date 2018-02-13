 Российский хакер Козловский рассказал о разработке программы, повлиявшей на результаты выборов в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Козловский обвиняется во взломе систем российских банков. 13 февраля суд рассматривает вопрос о продлении его ареста. Хакер также потребовал прислать ему подготовленного адвоката, который мог бы в сотрудничестве с техническим специалистом подтвердить его слова о вмешательстве в выборы.

Жена Козловского Анна заявила о готовности мужа сотрудничать с американскими специалистами, чтобы расследовать взлом серверов Демократической партии США. Она рассказала "Дождю", что 30 января семью хакера допрашивали представители Следственного департамента МВД РФ и сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ РФ.

Хакер Константин Козловский — один из арестованных по делу о хищении у банков 1,2 млрд рублей с помощью вируса Lurk. По этому делу летом 2016 года были задержаны несколько десятков человек. По словам самого Козловского, его и других хакеров курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, который в декабре 2016 года был арестован по делу о госизмене. При этом сам Докучаев утверждает, что не знаком с Козловским.

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В своих показаниях Козловский среди прочего сообщил, что в 2008 году он был завербован ФСБ и выполнял множество заданий, среди которых был и взлом серверов Демократической партии США.

Напомним, в атаках на политические и военные цели за рубежом участвовали две российские группировки — Fancy Bear, курируемая ГРУ, и Cozy Bear, которая, как считалось, курируется ФСБ.