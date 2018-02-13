 Луганские террористы приняли свой "закон", позволяющий задерживать любого человека сроком на два месяца

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говоится на сайтах террористов, где опубликован так называемый закон о военном положении.

В частности, задержанным может оказаться каждый, кого посчитают причастным к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности так называемой "ЛНР".

"В исключительных случаях в период действия военного положения к лицам, в отношении которых есть необходимость в проверке оснований допускать их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности "ЛНР", может применяться превентивное задержание на срок 30 суток", - говорится в "документе".

Также уточняется, что в случае необходимости срок задержания может быть продлен до 60 суток. Задержание прекращается только на основании решений незаконно назначенных: "министра государственной безопасности" или "министра внутренних дел", согласованных с "генеральным прокурором".

Проверка причастности к преступлению будет проводиться "органами", осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Всех задержанных планируется удерживать в изоляторах.

Обновленный "закон" начал действовать 12 февраля.

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