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 Луганские террористы приняли свой "закон", позволяющий задерживать любого человека сроком на два месяца

Боевики так называемой Луганской народной республики приняли "закон", который позволяет во время военного положения задерживать на 60 суток любого человека.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говоится на сайтах террористов, где опубликован так называемый закон о военном положении. 

В частности, задержанным может оказаться каждый, кого посчитают причастным к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности так называемой "ЛНР".

"В исключительных случаях в период действия военного положения к лицам, в отношении которых есть необходимость в проверке оснований допускать их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности "ЛНР", может применяться превентивное задержание на срок 30 суток", - говорится в "документе".

Также уточняется, что в случае необходимости срок задержания может быть продлен до 60 суток. Задержание прекращается только на основании решений незаконно назначенных: "министра государственной безопасности" или "министра внутренних дел", согласованных с "генеральным прокурором".

Проверка причастности к преступлению будет проводиться "органами", осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Всех задержанных планируется удерживать в изоляторах.

Обновленный "закон" начал действовать 12 февраля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050195
 
 
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Кто за Закон"На подвал"? Единогласно.
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В Крыму "СМЕРШ", в мАлАдой рИспублике "закон", позволяющий задерживать любого человека сроком на два месяца... Вот это рывок вперде! Прям, зависть разбирает! Продолжайте, не останавливайтесь! И все у вас получится. Луганские террористы приняли свой "закон", позволяющий задерживать любого человека сроком на два месяца - Цензор.НЕТ 670
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либералы. Вот у соевых - лишение гражданства, мешок на голову и - из страны.
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совсем как наши депутаты. Эти тоже придумали, что (вдумайтесь!) оказывается государство имеет право на свой язык при том, что является лишь инструментом реализации власти народа и не смеет ничем народ ограничивать в случаях, когда народ соответствует идее, объединяющей все его поколения, от основателей столицы страны до ныне действующих поколений и далее. Народ создает языки общения, а не языки общения создают народы. И очень печально, даже мерзко наблюдать, что депутаты ВР Украины используют те же подходы, что и вся эта нацистская сволочь ордилы выслуживающаяся перед кремлем. Стыдно, ведь ВР имеет дело с народом Украины, все поколения которого тысячелетиями едины общей идеей, на которую депутатский корпус просто класть хотел с прибором. Ровно также, как это делают в ордиле упыри с не народом, с безыдейным населением.
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Все верно, но украинский язык есть и будет основным языком. І не тільки державним, а й в спілкуванні.
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ценой предательства народа Украины и путем узурпации его власти в пользу власти государственных чиновников? Да перебьетесь как-то, и не такие как вы перебивались-то.
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Правильной дорогой идут товарищи
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Во время войны было подполье, а у этих ваяк-апалченцев - подвалье. Вроде, и те, и те под землей - а какая разница в ощущениях там прибывающих.
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очевидная брехня, как раз у нас люди в большинстве своем чтут закон Божий и все, что ему не противоречит.
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это дело государства, а государство в Украине не представляет интересы народа, в том виде какой есть оно узурпирует власть народа. Ст. 5 Конституции заявляет, что власть в Украине принадлежит народу и никто не имеет право посягать на этот порядок вещей. Но в той же Конституции нет определения для народа Украины, которому принадлежит власть. Это обстоятельство превращает Конституцию в подобие договора между народом и властью, а не в юридический документ по этой теме. Ведь не может быть юридическим документом то, в чем не указаны стороны договора. Одновременно реализуется узурпация власти народа, ведь оставаясь в неопределенном состоянии народ не может обладать отчетливо выраженными интересами, что позволяет таким положением дел бесконечно злоупотреблять. Словом, то, что происходит и происходило в Украине последнюю четверть века явление не украинское, это противоестественное и направленное против человеческого разума явление.
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завидуешь ? езжай в Лугандон или ДНоЭРИЮ у них там законов только прибавляется и чуть что на подвал красота для мазахиста
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Мечты сбываются ,,, свобода по сталински ,,, Скоро чемпионаты по футболу выигрывать начнут как в Кндр, наслаждайтесь утырки радостями антимайдана , полная антисовобода наконец наступила
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"Луганские террористы приняли свой "закон", позволяющий задерживать любого человека сроком на два месяца" - у меня лично нет никакой жалости, или сочувствия к проживающей там биомасса, там проживает достаточное количество двуногих, да и люди, думаю, там тоже есть, чтобы выгнать уголовников, или они ждут, чтобы другие подставляли свои задницы, моральные инвалиды.
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Главное : в полном соответствии минским договоренностям !
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скоро вся єта нечесть будет претендовать на амнистию
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуганские террористы приняли свой "закон", позволяющий задерживать любого человека сроком на два месяца
 
 
 
 
 
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