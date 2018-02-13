 В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook.
"Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет настолько же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии - от своей Родины", - написал Гаркавенко.
НАпомним, ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.
Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Это ж какой шанс вскрыть путинский "муравейник" в Украине и уничтожить его изнутри! Такого подозреваемого бы допрашивать, допрашивать, выходить на новых фигурантов, выявлять сеть кремлевских злоумышленников и т.д.! Вся страна затаив дыхание ожидала результаты этих всех расследований - в том числе и расстрел Майдана людьми Саакашвили... Но нет! Наши правители простых путей не ищут! Выдворили главного подозреваемого в Польшу и теперь расследование и вскрытие сети путинских диверсантов, финансируемых людьми Януковича накрылось! А ведь удача была рядом!
Нет, не верю. Не могли наши спецслужбы так облажаться и упустить этого ключевого фигуранта. Я даже готов поверить, что это переодетый в форму "Прикордонна служба" спецназ ФСБ эвакуировал Михо в Польшу, чтобы он больше не давал показания, а то всю контору спалит. Вы слышали, как эти люди в форме в ресторане орали по-русски маты? Отож! А как эти люди тянули за волосы добычу? Наши силовики так подло не работают. Это точно ФСБ!
Будь как Порох.