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 Политика Украины
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 В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка

В Администрации Президента опровергли информацию о том, что чартерный самолет, который вывез из Украины в Польшу Михеила Саакашвили, якобы принадлежит офшорной компании, связанной с Президентом Петром Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook.

"Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет настолько же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии - от своей Родины", - написал Гаркавенко.

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В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка 01

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НАпомним, ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Источник: https://censor.net.ua/n3050057
 
 
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Что мешало направить самолет не в Варшаву, а в Тбилиси?
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А де докази? Те що ви сказали - нічого не значить.
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Невозможно отрицать то,что президент Украины лживый,подлый,мстительный,коррумпиованный,никчемный,мелкий чело,нет,не человек а субъект,который должен сидеть не в президентском кресле а в тюрьме,как минимум ....
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в несознанке. отрицалово - это нечто иное В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка - Цензор.НЕТ 8875
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Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I , бортовий номер UR-USA. Власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить (барабанний дріб) Петру Олексійовичу Порошенку.

В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка - Цензор.НЕТ 6001
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В АП отрицают, что Саакашвили когда нибуть был в Украине,что лолита мальдивская президент,и что барыга проживает в Украине.В общем ихтамнет,не было,вывсеврете!!!! В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка - Цензор.НЕТ 3829
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Крупная рыба ускользнула в Польшу. Ведь Саакашвили, как утверждают представители власти, является фигурантом дела о финансировании Сергеем Курченко (а значит - семьей Януковича) планов силового свержения украинской власти в угоду Кремлю. Путину!
Это ж какой шанс вскрыть путинский "муравейник" в Украине и уничтожить его изнутри! Такого подозреваемого бы допрашивать, допрашивать, выходить на новых фигурантов, выявлять сеть кремлевских злоумышленников и т.д.! Вся страна затаив дыхание ожидала результаты этих всех расследований - в том числе и расстрел Майдана людьми Саакашвили... Но нет! Наши правители простых путей не ищут! Выдворили главного подозреваемого в Польшу и теперь расследование и вскрытие сети путинских диверсантов, финансируемых людьми Януковича накрылось! А ведь удача была рядом!
Нет, не верю. Не могли наши спецслужбы так облажаться и упустить этого ключевого фигуранта. Я даже готов поверить, что это переодетый в форму "Прикордонна служба" спецназ ФСБ эвакуировал Михо в Польшу, чтобы он больше не давал показания, а то всю контору спалит. Вы слышали, как эти люди в форме в ресторане орали по-русски маты? Отож! А как эти люди тянули за волосы добычу? Наши силовики так подло не работают. Это точно ФСБ!
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А шож челяди делать?Она сейчас будет барина отбелять.Про самолёт неправда и воопще Пэтя хароший!
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Нужно было депортировать двоих.... Одного в Тбилиси, а второго на Мальдивы
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особо достоверный источник информации под кодовым названием «одна бабка сказала» (син. информагентство ОБС) В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка - Цензор.НЕТ 5116
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Почему Будка комментирует не относящееся к ее компетенции? Чиновники, содержащиеся за счёт обедневшего народа, занимаются в рабочее время реестром офшорных компаний своего шефа? И проверкой собственности, находящейся или ненаходящейся в них?
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Raytheon 390 Premier PRM 1 Поиск выдаёт , что этот частный джет зареган в оффшорах и многократно нанимался Виктором Медведчуком (скорее всего ч/з оффшоры ему же и принадлежит ..
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Вот Порох человечище... Спас старого друга от грузинской тюрьмы да ещё и от судебного разбирательства в Украине!
Будь как Порох. В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка - Цензор.НЕТ 2300
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка
 
 
 
 
 
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