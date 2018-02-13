 В АП отрицают, что Саакашвили вывезли из Украины на самолете, принадлежащем компании Порошенка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook.

"Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михеила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет настолько же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии - от своей Родины", - написал Гаркавенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили вывезли в Польшу на самолете, принадлежащем компании Порошенко, - Игорь Луценко. ФОТО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура будет продолжать уголовные производства, в которых фигурирует Саакашвили, - Сарган

НАпомним, ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.

Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.