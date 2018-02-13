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 Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт

ГСУ СК РФ по Московской области установило киллера, застрелившего осенью 2017 года в Одинцовском районе Подмосковья лидера сепаратистской группировки "Оплот" Евгения Жилина.

Об этом сообщает информационное агентство "Росбалт" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет Цензор.НЕТ.

По данным издания, исполнителем преступления оказался гражданин Украины Николай Дидковский. Сейчас он объявлен в международный розыск, поскольку ранее ему удалось покинуть территорию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главарь боевиков "Оплота" Жилин убит в подмосковном ресторане

"Были собраны неопровержимые доказательства, что он был исполнителем преступления, также его опознал потерпевший во время нападения один охранник Жилина Андрей Козар", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Козарю были предъявлены фотографии людей, и он уверенно указал на изображение Дидковского. Несмотря на то, что преступники во время нападения были искусственные усы, а на глаза натянута шляпа, по фото Дидковского - как киллера - узнали и сотрудники ресторана "Ветерок", где было совершено убийство.

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Как сообщалось, 19 сентября жертвой перестрелки в ресторане в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье оказался главарь террористической организации "Оплот" Евгений Жилин. Инцидент произошел в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся. В связи со смертью подозреваемого прокуратура закрыла уголовные производства.

Евгений Жилин - бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области, председатель харьковской общественной организации "Оплот", бывший глава структур корпорации "Оплот" (в том числе информационного агентства и супермаркета). В 2012 году планировал баллотироваться в народные депутаты, но позже снял свою кандидатуру.

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Участник съезда депутатов всех уровней юго-востока Украины и Крыма, инициированный депутатами-регионалами. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что "Оплот" во время Евромайдана занимался похищением и пытками активистов. Активисты этой же организации, по его словам, ответственны за массовый поджог автомобилей в Киеве. Один из главарей "Оплота" Александр Захарченко сегодня возглавляет террористическую группировку "ДНР".

В марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Е.Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, в апреле 2015 года года СБУ сообщила Жилину сообщение о подозрении по факту финансирования террористов.

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6 июля 2015 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Жилину за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Он объявлен в розыск и получено разрешение суда на задержание и привод его в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3050053
 
 
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"Вєтєрок"! Терміново треба в Україні ще вєтєрок!
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Это тот случай когда переживаешь за киллера
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И главное, грохнул с таким спокойствием, как будто каждый день это делал, киношный Егорка Бодров отдыхает.
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СК- это конечно очень "авторитетная" контора. Прям каждому слову веришь. Хорошо хоть Вильгельма Телля не приплели. Ну а украинец-конечно да. Кто же ещё? Да в принципе и насрать,кто завалил этого подонка.
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Впродовж 2017 року Українська армія просунулася на Донбасі на 10 кілометрів, - секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. https://hromadske.ua/posts/zsu-u-2017-mu-rotsi-prosunulysia-na-fronti-do-10-i-bilshe-kilometriv-turchynov
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Скоро в Харькове появится улица им. Дидковского...
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Что ни мусор - то подонок.
Любители мусорков (полицаев) - одним вашим ублюдком стало меньше
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Йоцен-стоцен,які клінічні ідіоти."По фотографії"!"Впевнено"!"Хоча в кілера були вуса і капелюх до очей"!..Все,"Яценюк-моджахед" рашен піпл вже не хаває ."Дідковський-кілер" - для бидла підійде.
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А вы сбу ругаете. Бутусов отписал ,что они вон гивяка грохнули. Если и этого еще ну тогда вообще хвала им.
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А чего это какой-то Дидковский? Почему не Яценюк? Ну или хотя бы Шкиряк? Или Зорян?
Плохо работаете, СКРФ.
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бери кожного третього - не помилишся - або ватан, або москаль
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та прям...
він же ж не хйула пристрелив...
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за хуйла можно было бы трижды Героя дать Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 3228
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Крысы кремлевские до сих пор не знают,кто стрелял в Мирового баклана ленина летом 1918 года,Фанни Каплан или Матрос Железняк
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на РАБссии только один киллер,Алексей Провальный
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по большому счёту советское быдло сдал киллер КГБ Николай Хохлов в 1954 году,вся советско-РАБссиянская резидентура может не ездить за бугор.Там давно всё изучено,и нового ничего нет.
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И шляпа на глаза, и усы, а так все запомнили, будто бы знали, что надо запомнить . Кто то верит кацапскому следствию?
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Ну, если сказал СК России - "А", то пусть скажен и "Б"... Что стрелял в "героев Новороссии" не простой "украинец", а полковник СБУ (параллельно, резидент ЦРУ по "ВнутриМКАДью"), в данное время, за свой геройский поступок, награждённый Медалью Конгресса США...
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Народ!
Там в мордорі - сцарь захворів!
Хоч би вже - здохло! Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 3247
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Меня эта болячка как-то настораживает. К чему бы такая откровенность??? Не принято так, особенно там, особенно если выборы учесть и везде усиленно рекламируемый имедж спортсмена-дзюдо-хоккеиста. А тут- со всей широтой "правдивой". Шо-то тут не то...
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Ви ж на його вік зважте? Йому ж не 40, і не 60. Воно вже - "достигло".
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Наоборот,надо говорить дай Бог здоровья негодяю и подонку,тогда исполнится то чего ты ему пожелал.
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наш Штирлиц завалил всю немецкую СД,Вермахт и SS Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 4398но Гитлер, Борман и Мюллер удрали в Аргентину,патроны у Штирлица закончились
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новый Крыс РАБссии грудинин,а Кириенко премьер.Ставлю доллар против 100 миллиардов.Но это ничего не изменит.КремлеКрысиная политика такой и станется.
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Интересно, а ГПУ и СБУ будут активно помогать кацапам найти подлого и гнусного убийцу, который оборвал яркую жизнь классного пацана и патриота Женьку Жилина?
Чо-то мне подсказывает, что очень даже могут помогать своим коллегам и партнерам
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дома в Москве взрывала Визитка Яроша,спроси у Мэра бывшего Юры Лужкова... Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 9082забудьь про Ваххабитов Чечни...
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ГСУ СК РФ по Московской области установило киллера, застрелившего осенью 2017 года в Одинцовском районе Подмосковья лидера сепаратистской группировки "Оплот" Евгения Жилина.

Цензор как там у вас дела ??? и вообще

Источник: https://censor.net.ua/n3050053
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Кстати Максима Горького,пролетайрятского писателя,который о пролетайряте не написал ни одного произведения,убили в 1936 году очень простым способом,в мармелад добавили яд,Горький очень любил МАРМЕЛАД... Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 517сына Горького,Максима Алексеевича Пешкова убили другим способом 2 годами ранее,Генрих Ягода ХЕРой ссср по убийствам
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Сейчас повсюду пучеглазые, углоголовые и криповузые казламоры "украинский след" будут находить. Уже заговорили, что самолет, который намедни ё#бнулся, испортился по вине нашей "Мотор Сичи" - с двигателем, мол, нахимичили. Казлы ж#порукие.
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Молотов и Рибеннтроп подружились в 1939 году дважды,а Степан Бандера напал на СССр 22 июня 1941 года и разрушил братство двух Вяликих народов Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 7651
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Несмотря на то, что преступники во время нападения были искусственные усы, а на глаза натянута шляпа,и что его там ваще не было,он уверенно указал на изображение ДидковскогоИсточник:https://censor.net.ua/n3050053 Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 9329 Умеют смешить глистявые.А ракета не полетела потому что её создавал Украинец Королёв?
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Неправда! Доподлинно известно, что Жилина застрелил Боярский

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Вчера нарыл список генералов Вермахта обучавшихся в СССр с 1924 года по 1932 год.Впечатлило.Около 100 хмырей Гитлера,включая Геринга Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 7783
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Немцы настолько допотопный и щепетильный и Тупой народ,что ничего не записывали что делают и кого куда оправляют,что ужос,одни разгильдяи и лодыри педантичные...А Архивы немецкие БРЕШУТЬ что Геббельс... Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт - Цензор.НЕТ 6148
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Цензор вы тоже на диабет страдаете ? ну может кома вообще наступить при диабете .есть лечение - теплые мальдивские волны
.....застрелившего осенью 2017 года в Одинцовском

Источник: https://censor.net.ua/n3050053
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Представить к Герою Украины,заменить документы,сделать пластическую операцию,назначив начальником Управления Л (ликвидация).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт
 
 
 
 
 
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