 Следователи установили личность киллера, убившего лидера "Оплота" Жилина, это украинец Дидковский, - Росбалт

Об этом сообщает информационное агентство "Росбалт" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет Цензор.НЕТ.

По данным издания, исполнителем преступления оказался гражданин Украины Николай Дидковский. Сейчас он объявлен в международный розыск, поскольку ранее ему удалось покинуть территорию России.

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"Были собраны неопровержимые доказательства, что он был исполнителем преступления, также его опознал потерпевший во время нападения один охранник Жилина Андрей Козар", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Козарю были предъявлены фотографии людей, и он уверенно указал на изображение Дидковского. Несмотря на то, что преступники во время нападения были искусственные усы, а на глаза натянута шляпа, по фото Дидковского - как киллера - узнали и сотрудники ресторана "Ветерок", где было совершено убийство.

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Как сообщалось, 19 сентября жертвой перестрелки в ресторане в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье оказался главарь террористической организации "Оплот" Евгений Жилин. Инцидент произошел в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся. В связи со смертью подозреваемого прокуратура закрыла уголовные производства.

Евгений Жилин - бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области, председатель харьковской общественной организации "Оплот", бывший глава структур корпорации "Оплот" (в том числе информационного агентства и супермаркета). В 2012 году планировал баллотироваться в народные депутаты, но позже снял свою кандидатуру.

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Участник съезда депутатов всех уровней юго-востока Украины и Крыма, инициированный депутатами-регионалами. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что "Оплот" во время Евромайдана занимался похищением и пытками активистов. Активисты этой же организации, по его словам, ответственны за массовый поджог автомобилей в Киеве. Один из главарей "Оплота" Александр Захарченко сегодня возглавляет террористическую группировку "ДНР".

В марта 2014 года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Е.Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, в апреле 2015 года года СБУ сообщила Жилину сообщение о подозрении по факту финансирования террористов.

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6 июля 2015 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Жилину за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186 и ч. 1 ст. 129 УК Украины. Он объявлен в розыск и получено разрешение суда на задержание и привод его в суд.